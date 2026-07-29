Ρεπορτάζ: Λυδία Παππά

Η επίθεση με χειροβομβίδα στο σπίτι του πρώην Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ισίδωρου Ντογιάκου, μπορεί να αποτράπηκε την τελευταία στιγμή αλλά η έρευνα των αρχών δεν σταματά, καθώς υπάρχει υποψία ότι δεν έχει αποκαλυφθεί πραγματικά ο άνθρωπος που έδωσε την εντολή.

Ο ηθικός αυτουργός, που απολογείται αύριο, θα τα «πάρει» όλα πάνω του και δεν αποκλείεται να προχωρά σε αυτή την κίνηση για να μην προδώσει τον πραγματικό εντολέα.

Η έρευνα εστιάζει σε δύο άξονες, με επίκεντρο τον έγκλειστο στις φυλακές Διαβατών για ανθρωποκτονία:

-Στο κινητό του τηλέφωνο, που βρέθηκε στο κελί του

-Στις παρέες και τις επαφές του μέσα στις φυλακές, κυρίως Δράμας και Διαβατών, καθώς πριν μεταφερθεί στη Θεσσαλονίκη ήταν έγκλειστος στις συγκεκριμένες φυλακές.

Ο συγκεκριμένος Αιγύπτιος είναι ισοβίτης και με επαφές με την ομάδα πασίγνωστου κακοποιού, που βρίσκεται επίσης έγκλειστος στις φυλακές.

Όταν ανοίξει το κινητό τηλέφωνο που κατασχέθηκ,ε τότε θα αποκαλυφθεί ενδεχομένως και η ταυτότητα του πραγματικού εντολέα .

Ένα άλλο ερώτημα για τις αρχές, είναι ποιος είχε τα χρήματα για να τα δώσει στον 30χρονο Αιγύπτιο προκειμένου να τοποθετήσει τη χειροβομβίδα. Ο άνθρωπος που εμφανίζεται ως εντολέας στο κατηγορητήριο θεωρείται σχεδόν αδύνατο να διαπραγματεύεται ποσά που ξεπερνούν τις 2.000 ευρώ. Θεωρείται «μπροστινός» και ότι ενεργούσε κατ’ εντολή άλλου κακοποιού.

Η στάση του 30χρονου Αιγυπτίου

Ο 30χρονος Αιγύπτιος που παρέλαβε την χειροβομβίδα, υποστήριξε στις δικαστικές αρχές ότι το μετάνιωσε τελευταία στιγμή:

«Μου ζητήθηκε να αφήσω τη χειροβομβίδα σε ένα σπίτι και μου έστειλαν την τοποθεσία του. Τη χειροβομβίδα θα την άφηνα στο σημείο για εκφοβισμό και δεν μου ζητήθηκε να την πετάξω να εκραγεί. Είχα περάσει μερικές μέρες πριν από το σπίτι και επειδή είδα ότι υπήρχε ισχυρή αστυνόμευση αρνήθηκα να το κάνω. Δεν γνωρίζω μέχρι και σήμερα ποιος μένει εκεί. Με το ενδιάμεσο άτομο που μου μετέφερε τις εντολές είχαμε αποφασίσει να πάρουμε τα χρήματα και να πετάξουμε τη χειροβομβίδα στα σκουπίδια και να μην την αφήσω τελικά στο σπίτι».

Δεν γνώριζε, όπως είπε, ούτε τον 27χρονο Έλληνα με το ποινικό παρελθόν, που του έδωσε την χειροβομβίδα:

«Στο κινητό μου έλαβα τα ακριβή χαρακτηριστικά του ανθρώπου που θα μου έδινε τη χειροβομβίδα. Δεν επικοινώνησα καθόλου με αυτό το άτομο. Δεν τον ξέρω. Μου είπαν ότι θα περάσει από το συγκεκριμένο σημείο τη συγκεκριμένη ώρα και θα μου δώσει στα χέρια ένα χάρτινο κύπελλο καφέ. Μέσα, ήταν η προκαταβολή μου για τη δουλειά και η χειροβομβίδα»

Η υπόθεση αποκαλύπτει ένα ολόκληρο κύκλωμα με Έλληνες και αλλοδαπούς που σχεδιάζουν επιθέσεις και αλωνίζουν στη χώρα μας. Είναι επικίνδυνοι και δεν υπολογίζουν αν θα υπάρξει ανθρώπινη απώλεια .Ο 30χρονος Αιγύπτιος που είναι στη χώρα μας μόλις ένα χρόνο, είχε φροντίσει να περάσει και το προφίλ του ήσυχου πολίτη καθώς εμφανιζόταν ως… οικοδόμος.