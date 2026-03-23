Όσο περνούν οι ώρες, κορυφώνεται η αγωνία για τον δύτη που αγνοείται από την Κυριακή (22/3) μετά την κατάδυσή του στα Λιμανάκια Βουλιαγμένης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 34χρονος είναι επαγγελματίας πιλότος και κυβερνήτης της Πολεμικής Αεροπορίας, με σημαντική εμπειρία στον χώρο της αεροπλοΐας.

Παράλληλα, εργάζεται σε ελληνοϊταλική εταιρεία, ενώ η καθημερινότητά του εκτυλίσσεται στη Βούλα, όπου ζει μόνιμα.

Πρόκειται για έναν άνθρωπο που συνδύαζε την πειθαρχία και την ευθύνη του επαγγέλματός του με την αγάπη του για τη φύση και τις προκλήσεις. Όσοι τον γνωρίζουν μιλούν για έναν χαρακτήρα χαμηλών τόνων, ιδιαίτερα αγαπητό στον κοινωνικό και επαγγελματικό του κύκλο.

Περιγράφεται ως ένα άτομο με ήθος, ευγένεια και ειλικρινές ενδιαφέρον για τους άλλους. Δεν ήταν άνθρωπος της προβολής, αλλά προτιμούσε να εκφράζεται μέσα από τις πράξεις και τα ενδιαφέροντά του.

Η μεγάλη του αγάπη ήταν οι καταδύσεις και οι μηχανές. Στο χόμπι της κατάδυσης είχε αφιερώσει αμέτρητες ώρες, αποκτώντας σημαντική εμπειρία και εξοικείωση με απαιτητικά υποθαλάσσια περιβάλλοντα.

Δεν επρόκειτο για έναν αρχάριο δύτη, αλλά για κάποιον που γνώριζε καλά τις ιδιαιτερότητες των σημείων που επισκεπτόταν.

Συνεχίζονται οι έρευνες σε θαλάσσια σήραγγα

Οι έρευνες επικεντρώνονται σε θαλάσσια σήραγγα, όπου εκτιμάται ότι έχει παγιδευτεί ο αγνοούμενος. Οι συνθήκες στο σημείο είναι εξαιρετικά απαιτητικές, με μεγάλο βάθος, ισχυρά ρεύματα και περιορισμένη ορατότητα.

Για τον λόγο αυτό, η επιχείρηση αναμένεται να πραγματοποιηθεί με καθυστέρηση, καθώς απαιτείται ειδικός εξοπλισμός και προσεκτικός σχεδιασμός.

Ο 34χρονος διέθετε εξειδικευμένο εξοπλισμό κατάδυσης, ο οποίος περιλάμβανε πρόσθετη παροχή οξυγόνου διάρκειας 3 έως 5 ωρών, καθώς και υποβρύχιο σκούτερ για ευκολότερη μετακίνηση. Παρά τον εξοπλισμό αυτό, οι συνθήκες του σημείου μπορούν να αποδειχθούν απρόβλεπτες και επικίνδυνες ακόμη και για έμπειρους δύτες.

Η κατάδυση στο «πηγάδι του διαβόλου»

Η κατάδυση πραγματοποιήθηκε στο λεγόμενο «πηγάδι του διαβόλου», ένα από τα πιο γνωστά αλλά και επικίνδυνα καταδυτικά σημεία της Αττικής. Παρά τη δυσοίωνη ονομασία του, αποτελεί πόλο έλξης για πολλούς δύτες λόγω της ιδιαίτερης μορφολογίας του.

Το σημείο βρίσκεται στο δεύτερο λιμανάκι της Βουλιαγμένης και χαρακτηρίζεται από ένα φυσικό, προστατευμένο κολπάκι, ανοιχτό μόνο προς τη νότια πλευρά. Σε βάθος περίπου 11 μέτρων εντοπίζεται η είσοδος ενός υποθαλάσσιου «πηγαδιού», με διάμετρο περίπου 3 μέτρων.

Καθώς ο δύτης κατεβαίνει, το τοπίο γίνεται όλο και πιο εντυπωσιακό, αλλά και πιο επικίνδυνο. Στα 29 μέτρα φτάνει στον πυθμένα, όπου διακρίνεται η είσοδος μιας σκοτεινής σήραγγας. Αυτή η σήραγγα αποτελεί το πιο επικίνδυνο σημείο της κατάδυσης.

Η σήραγγα που ξεκινά από το πηγάδι είναι ουσιαστικά ένα υποθαλάσσιο τούνελ με άγνωστη πλήρη έκταση. Αρχικά κινείται οριζόντια, αλλά σε κάποιο σημείο παρουσιάζει απότομη κλίση προς τα κάτω, όπου τα ρεύματα ενισχύονται δραματικά.

Η δυσκολία πλοήγησης, η περιορισμένη ορατότητα και τα στενά περάσματα δημιουργούν συνθήκες που μπορούν εύκολα να οδηγήσουν σε αποπροσανατολισμό. Ακόμη και έμπειροι σπηλαιοδύτες θεωρούν την είσοδο στη σήραγγα εξαιρετικά επικίνδυνη.

Δεν είναι τυχαίο ότι στο σημείο έχει τοποθετηθεί σιδερένιο κιγκλίδωμα και προειδοποιητική πινακίδα, η οποία αναφέρει χαρακτηριστικά: «Πέρα από το σημείο αυτό δεν υπάρχει τίποτα να δεις που να αξίζει περισσότερο από τη ζωή».

Η επικινδυνότητα του σημείου δεν είναι θεωρητική. Το «πηγάδι του διαβόλου» έχει συνδεθεί με τραγικά περιστατικά στο παρελθόν. Το 1978, τρεις νεαροί Αμερικανοί αυτοδύτες επιχείρησαν να εξερευνήσουν τη σήραγγα και δεν επέστρεψαν ποτέ.

Η υπόθεση παρέμεινε μυστήριο για δεκαετίες, μέχρι που το 2007 ταυτοποιήθηκαν οστά που είχαν βρεθεί στην περιοχή, επιβεβαιώνοντας τον θάνατό τους. Το περιστατικό αυτό ενίσχυσε τη φήμη του σημείου ως ιδιαίτερα επικίνδυνου και απρόβλεπτου.