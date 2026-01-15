Ένας νέος αλλά εξαιρετικά έμπειρος ναυτικός είναι ο κυβερνήτης στην πρώτη φρεγάτα FDI HN «Belharra» F- 601 «Κίμων», που εντάχθηκε στο Πολεμικό μας Ναυτικό, φτάνοντας σήμερα στον ναύσταθμο της Σαλαμίνας. Πρόκειται για τον αντιπλοίαρχο Ιωάννη Κιζάνη, έναν ναυτικό με άριστη κατάρτιση που μάλιστα, ήταν αρχηγός της τάξεως του στη Σχολή Δοκιμών. Αποφοίτησε το 2000 από την Σχολή και έλκει την καταγωγή του από την Αθήνα.

Κατά τα πρώτα του χρόνια, υπηρέτησε σε μεγάλα πλοία επιφάνειας και στην συνέχεια ανέλαβε ως Κυβερνήτης σε Ταχέα Περιπολικά Πλοία του Πολεμικού μας Ναυτικού.

Ο κυβερνήτης της φρεγάτας «Κίμων», της πρώτης από τις Belharra που αποκτά το Πολεμικό Ναυτικό, αντιπλοίαρχος Ιωάννης Κιζάνης, έχει τη γνώση, την πείρα και τη σύγχρονη εκπαίδευση που χρειάζεται για την πλοήγηση προηγμένων συστημάτων, όπως αυτά που διαθέτει η φρεγάτα «Κίμων».

Ενδεικτικό είναι πως το νέο απόκτημα του Πολεμικού μας Ναυτικού είναι εξοπλισμένο με: