Βίντεο/Φωτογραφίες: Νίκος Χριστοφάκης

Ο Στέφανος Παπαδόπουλος είναι ο νεαρός καλλιτέχνης που καταγγέλλει τον Γιώργο Μαζωνάκη για σεξουαλική παρενόχληση. Ο 21χρονος έφτασε στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων το πρωί της Πέμπτης, 18 Δεκεμβρίου, λίγο μετά τις 10:30, προκειμένου να καταθέσει μήνυση κατά του πασίγνωστου τραγουδιστή.

Στο πλευρό του ήταν ο δικηγόρος του, Αλέξανδρος Παπαϊωαννίδης, ο οποίος κατά την άφιξή τους ανέφερε ότι «ήρθαμε στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών για τα νόμιμα, για να χυθεί φως σε μια ιστορία που πρέπει – και από εκεί και πέρα τον λόγο θα έχει η Δικαιοσύνη». Όταν ρωτήθηκε για τη δήλωση που εξέδωσε ο τραγουδιστής, ο δικηγόρος αποκρίθηκε πως «έχουμε εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη».

Οι δηλώσεις του Στέφανου Παπαδόπουλου, κατά την αναχώρηση του από την Ευελπίδων:

Κατά την αναχώρησή τους, ο 21χρονος καλλιτέχνης μίλησε στις κάμερες, λέγοντας: «Ό,τι έζησα και ό,τι είδα το κατέθεσα στην Ελληνική Δικαιοσύνη. Δεν ζήτησα τίποτα, ούτε χρήματα, ούτε τίποτα, μόνο ηθική δικαίωση. Θέλω να βγει η αλήθεια».

Στην ερώτηση «γιατί καθυστερήσατε να το καταγγείλετε; Κάποιοι το θεωρούν περίεργο», απάντησε: «Μπορούν να λένε ό,τι θέλουν».

Δείτε βίντεο από την άφιξη του καταγγέλλοντα και τις πρώτες δηλώσεις του δικηγόρου:

Ο κ. Παπαϊωαννίδης, με τη σειρά του, υποστήριξε ότι «δεν υπήρξε εκβίαση. Δεν είναι τα χρήματα το θέμα, αλλά να φανερωθεί η αλήθεια».

Όσον αφορά τον ισχυρισμό του Γιώργου Μαζωνάκη που κάνει λόγο για εκβιασμό από «συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα», ο δικηγόρος αρνήθηκε την όποια σύνδεση με συμφέροντα επιχειρηματικού και μη τύπου.

Οι αναφορές των τελευταίων ημερών

Όπως είναι γνωστό, τα τελευταία 24ωρα υπήρχαν πληροφορίες για επικείμενες καταγγελίες σε βάρος του δημοφιλούς τραγουδιστή και επιβεβαιώθηκε πως το πρωί της Πέμπτης, ο πρώτος καταγγέλλων θα υπέβαλε μήνυσε στα Δικαστήριο της πρώην Σχολής Ευελπίδων για ασελγείς πράξεις και σεξουαλική παρενόχληση σε χώρο εργασίας.

Ο νεαρός καλλιτέχνης δήλωσε πως επιθυμία του είναι «να φανεί η αλήθεια και όσα έζησα». «Ήταν μια αρκετά δύσκολη περίοδος για εμένα ψυχολογικά. Ήρθα στην Αθήνα για να κάνω το όνειρό μου πραγματικότητα, νομίζοντας ότι έχω μια καλή ευκαιρία, και βρέθηκα σε αυτή τη θέση. Τώρα βρήκα τη δύναμη για να προχωρήσω παρακάτω. Ας δείξουμε λίγη κατανόηση και σεβασμό γιατί κανείς δεν θα ήθελε το παιδί του να περάσει κάτι τέτοιο. Από το σπίτι μου δεν έμαθα να λέω ψέματα, ούτε να κάνω πράγματα στις πλάτες των άλλων».

Όλα φαίνεται να συνέβησαν την ημέρα της πρόβας τζενεράλε στο μαγαζί που ο καταγγέλλων εργαζόταν μαζί με τον Γιώργο Μαζωνάκη, στα τέλη Μαρτίου.

Μετά το τέλος της πρόβας, ο νεαρός υποστηρίζει ότι δέχτηκε πιέσεις να μεταβεί στο καμαρίνι του καλλιτέχνη, όπου φέρεται να του προσφέρθηκε κοκαΐνη και να έγινε προσπάθεια παρότρυνσης για ερωτική συνεύρεση, η οποία τελικά δεν πραγματοποιήθηκε.

Όπως καταγγέλλεται, στη συνέχεια ακολούθησαν επίμονα μηνύματα από τον Γιώργο Μαζωνάκη για να συναντηθούν, τα οποία όμως διαγράφηκαν, καθώς επρόκειτο για μηνύματα με αυτόματη διαγραφή μετά από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.