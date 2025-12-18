Το «δεξί χέρι» του «Έλληνα Εσκομπάρ», ο οποίος κυκλοφορούσε με ένα βανάκι, όπου στο εσωτερικό του υπήρχε ένα καπέλο που έγραφε «EL PATRON», δηλαδή το αφεντικό, αναζητούν οι αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών, ως το «νούμερο 2» της εγκληματικής οργάνωσης που προσπάθησε να φέρει από την Λατινική Αμερική τουλάχιστον τέσσερις τόνους κοκαΐνης.

Ποιος είναι όμως ο 73χρονος που, όπως ανακοίνωσε χθες το μεσημέρι η Ελληνική Αστυνομία «ήταν άμεσος συνεργάτης του αρχηγικού μέλους και δρούσε ως αντιπρόσωπός του στη Λατινική Αμερική, πραγματοποιώντας επαφές και συναντήσεις με προμηθευτές ναρκωτικών ουσιών και υποβοηθώντας στην εξεύρεση παραληπτών». Ποιος είναι ο άνθρωπος, τα στοιχεία του οποίου γνωρίζουν οι διωκτικές αρχές στη χώρα μας και ήδη έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για την έκδοση διεθνούς εντάλματος σύλληψης;

Ποιος είναι ο «Ζορμπάς»

Χθες το μεσημέρι στο αμφιθέατρο της ΓΑΔΑ, όπου έγιναν οι επίσημες ανακοινώσεις, λίγοι ήταν αυτοί που γνώριζαν τον επονομαζόμενο «ΖΟΡΜΠΑ», ο οποίος είχε αυτό το παρατσούκλι λόγω του κέντρου που διατηρούσε στο Άμστερνταμ στις αρχές της δεκαετίας του 2000. «Όλοι οι συλληφθέντες έχουν ποινικό παρελθόν σε διάφορες υποθέσεις και για ναρκωτικά» έλεγαν χθες οι επιτελείς του «ελληνικού FBI» και βέβαια και ο 73χρονος.

Πρόκειται για έναν άνθρωπο με καταγωγή από την Πρέβεζα, όπου διατηρούσε ξενοδοχείο και έζησε πολλά χρόνια μεταξύ Ολλανδίας και Βελγίου. Ήταν το βασικότερο πρόσωπο σε μια από τις πρώτες μεταφορές ναρκωτικών από την Λατινική Αμερική με πλοίο και είχε συλληφθεί από τις ελληνικές αρχές τον Νοέμβριο του 2001.

Τότε είχε φέρει στη χώρα μας με το πλοίο «Σατούρν» 200 κιλά κοκαΐνης ενώ η αρχική συμφωνία ήταν για έναν τόνο. Ένας από τους αξιωματικούς της Δίωξης Ναρκωτικών που εκείνη την εποχή ήταν στο κυνήγι του «ΖΟΡΜΠΑ» περιγράφει τις κινήσεις που είχε κάνει ο Ηπειρώτης ιδιοκτήτης ξενοδοχείου για να φέρει στη χώρα μας το παράνομο φορτίο. «Ένα χρόνο πριν την σύλληψη του, υπήρχε η πληροφορία ότι μια σπείρα Ελλήνων θα έφερνε κοκαΐνη από την Νότια Αμερική. Βρήκαν αρχικά ένα πλοίο το οποίο ανήκε σε μια offshore εταιρεία. Του έκαναν επισκευές αλλά και μετατροπές για 4 μήνες στην Ελευσίνα. Τα χρήματα τα έβαζε ο «Ζορμπάς» και στις αρχές Μαΐου το πλοίο ξεκίνησε για την Μάλτα και μετά για την Κολομβία όπου θα παραλάμβανε το φορτίο» λέει ο απόστρατος της Δίωξης Ναρκωτικών.

Όλες τις επαφές με τους Κολομβιανούς εμπόρους της έκανε ο «Ζορμπάς». Ανοιχτά της Κολομβίας φορτώθηκαν τα ναρκωτικά και το πλοίο μετονομάστηκε, εν πλω, σε SATURN. Όταν έφτασε στο λιμάνι Ponta Delgada στα νησιά Αζόρες έγινε έλεγχος από τους Πορτογάλους αλλά τα ναρκωτικά δεν βρέθηκαν. Αργότερα εντοπίσαμε την κοκαΐνη κρυμμένη στην ηλεκτρογεννήτρια του σκάφους».

Από την έρευνα που είχε γίνει τότε, είχαμε βρει ότι το πλοίο έφτασε στον Πειραιά αλλά το προηγούμενο βράδυ ξεφόρτωσε στην Πρέβεζα» λέει ο αστυνομικός. Τα ναρκωτικά παρέλαβε ο «Ζορμπάς» και τα έκρυψε σε βαρέλια σε ξενοδοχείο όπου τα φύλαγε μαζί με τον κουνιάδο του. «Όταν λίγο καιρό μετά ήρθαν στην Ελλάδα και άλλα μέλη της σπείρας, έκαναν μια συνάντηση στην περιοχή της Κινέττας. Σε ένα ραντεβού είδαμε ένα δέμα ναρκωτικών και τότε κάναμε την έφοδο μας και τους συλλάβαμε όλους. Επίσης, κατασχέσαμε τα ναρκωτικά, το πλοίο και χρήματα» καταλήγει ο αστυνομικός.

Στην υπόθεση του «Έλληνα Εσκομπάρ», ο οποίος σήμερα θα απολογηθεί στον ανακριτή Πειραιά μαζί με τους άλλους τέσσερις συνεργούς του, ο 73χρονος ήταν ο άνθρωπος, σύμφωνα με την έρευνα των αρχών, που είχε βρει σε ποιον θα κατέληγαν τα ναρκωτικά αν έφταναν στον προορισμό τους. «Εκτιμούμε ότι ένα μέρος θα ξεφορτωνόταν εν πλω και μια ποσότητα θα ερχόταν και στη χώρα μας», έλεγαν χθες το μεσημέρι οι Έλληνες επιτελείς.