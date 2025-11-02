Ποιος ήθελε να βγάλει από την μέση τον Γιάννη Λάλα; Πώς κατάφερε να τον “ξετρυπώσει” στο ξενοδοχείο της Αράχωβας; Ποιος ήταν ο άνθρωπος που έδωσε ηθελημένα ή αθέλητα την πληροφορία ότι είχε φύγει για το Σαββατοκύριακο εκτός Αθηνών, συνοδεία μιας φίλης του; Πόσο κόστισε στον κόσμο της λεγόμενης Greek Mafia το συμβόλαιο θανάτου του ανθρώπου που είχε στο ποινικό του μητρώο… όλο τον ποινικό κώδικα;

Το… καμπανάκι είχε χτυπήσει για τα καλά, τον περασμένο Μάιο, όταν τον κυνηγούσε μια μοτοσικλέτα με δύο άτομα που δεν κατάφεραν να τρυπήσουν με το καλάσνικοφ την θωράκιση της Mercedes που οδηγούσε στην περιοχή των Άνω Λιοσίων.

Ο 42χρονος όμως είχε και άλλα ανοιχτά μέτωπα. Τον περασμένο Φεβρουάριο ήταν έτοιμος να βάλει την υπογραφή του στα χαρτιά για την αγορά ενός πρατηρίου υγρών καυσίμων στην περιοχή της Αργυρούπολης. Σε κάποιους όμως αυτό δεν άρεσε και αποφάσισαν να «ματαιώσουν» την μεταβίβαση με τον δικό τους τρόπο.

Πληροφορίες από τον χώρο της νύχτας, τον ενέπλεκαν και ως «ενορχηστρωτή» της δολοφονικής επίθεσης στο Χαλάνδρι, μέρα μεσημέρι, άλλου μέλους της Greek Mafia , χωρίς όμως, μέχρι σήμερα, να έχει αποδειχθεί κάτι.

Όμως ο 42χρονος, που είχε κατηγορηθεί μαζί με τον αδελφό του για την δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ και αθωώθηκαν, είχε «ανοίξει τα φτερά του» και για την Μύκονο, το αποκαλούμενο «νησί των ανέμων», όπου ήθελε να αναλάβει μέρος της «προστασίας» του κοσμοπολίτικου προορισμού αλλά έπρεπε να ξεπεράσει διάφορα εμπόδια.

Με τις διωκτικές αρχές, είχε πολλούς «ανοιχτούς λογαριασμούς». Είναι χαρακτηριστικό ότι ένα από τα τελευταία έγγραφα που τον συνόδευαν στο εισαγγελικό γραφείο, ανάφερε χαρακτηριστικά: «Γίνεται μνεία ότι έχει κατηγορηθεί κατά το παρελθόν για «εγκληματική οργάνωση», «εκβίαση», «έκρηξη», «επικίνδυνη σωματική βλάβη», «απλή σωματική βλάβη», «ανθρωποκτονία με δόλο κατά συναυτουργία», «απειλή», «ψευδής καταμήνυση», «ληστεία κατά συναυτουργία», «απόπειρα ανθρωποκτονίας», «αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος», «παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων (του ν.2168/1993, όπως συμπληρώθηκε με ν.3944/2011» και «παραβάσεις της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας».