Ήταν πριν από λίγο καιρό, όταν στα γραφεία της «Ζούγκλας» έφτασαν σοβαρές καταγγελίες για τον Διευθυντή χειρουργό Χ.Π., ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται σε μία σειρά σκανδάλων. Η δημοσιογραφική ομάδα, ως όφειλε, προχώρησε σε εκτενές ρεπορτάζ για τα έργα και τις ημέρες του συγκεκριμένου Διευθυντή, φέρνοντας στο φως της δημοσιότητας σημαντικά στοιχεία για «αλισβερίσι» με εταιρεία που προμήθευε Πανεπιστημιακές Κλινικές σε «Ευαγγελισμό» και «Αγλαΐα Κυριακού».

Επίσης, όπως προέκυψε, ο συγκεκριμένος ζητούσε από ασθενείς χιλιάδες ευρώ ιδιωτικά ή τους έστελνε σε ειδικευόμενο, ενώ παράλληλα παρουσιάστηκαν και στοιχεία για φοροδιαφυγή.

Ο Διευθυντής Χειρουργός φέρεται να είναι, μεταξύ άλλων, βασικός πρωταγωνιστής ενός σκανδάλου μαμούθ με υπερτιμολογήσεις οδοντιατρικών εμφυτευμάτων σε Πανεπιστημιακές Κλινικές του «Ευαγγελισμού» και του «Αγλαΐα Κυριακού».

Πρόκειται για ένα σκάνδαλο που αφορά στη διασπάθιση δημοσίου χρήματος στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» αλλά και στο Νοσοκομείο Παίδων «Παναγιώτη και Αγλαΐα Κυριακού». Συγκεκριμένα στις Πανεπιστημιακές Κλινικές Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, οι οποίες υπάγονται στην Οδοντιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ.

Έπειτα από τα εκτενή δημοσιεύματα, η «Ζούγκλα» προσκόμισε όλα τα στοιχεία που είχε στη διάθεσή της στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών, αλλά και στον Οικονομικό Εισαγγελέα. Πιο συγκεκριμένα, τα στοιχεία παρέδωσε ο ποινικολόγος Νίκος Διαλυνάς στις 29/11/2025.

Θα περίμενε κανείς πως μέχρι σήμερα, έπειτα από μια σειρά τόσο σοβαρών και αποκαλυπτικών δημοσιευμάτων, ο κρατικός μηχανισμός θα είχε κινηθεί άμεσα. Μέχρι στιγμής όμως, δεν φέρεται να έχουν αλλάξει και πολλά.

Όσες φορές κι αν προσπαθήσαμε να επικοινωνήσουμε με φορείς που έχουν άμεση σχέση με την υπόθεση… πέσαμε σε πόρτα. Καμία δήλωση, και σιγήν ιχθύος! Λες και κάποιοι δεν θέλουν καν να ασχολούμαστε με τον συγκεκριμένο Διευθυντή Χειρουργό. Ακόμα και από τα εμπλεκόμενα νοσοκομεία, η πληροφόρηση προς την δημοσιογραφική ομάδα η οποία αποκάλυψε το σκάνδαλο είναι μηδαμινή.

Αυτό όμως που μαθαίνει η «Ζούγκλα» είναι ότι μέχρι στιγμής, έχουν διαταχθεί συνολικά πέντε Ένορκες Διοικητικές Εξετάσεις για τον συγκεκριμένο Διευθυντή Χειρουργό. Η δημοσιογραφική ομάδα βέβαια δεν έχει καταστεί εφικτό να έχει πρόσβαση.

Πέντε διοικητικές έρευνες, σοβαρές καταγγελίες και εμπλοκή εισαγγελικών αρχών, την ώρα που, μήνες μετά, δεν υπάρχουν πορίσματα και η πανεπιστημιακή κοινότητα ζητά απαντήσεις.

Μία τόσο γνωστή υπόθεση με πολλαπλές καταγγελίες, διαδοχικές ΕΔΕ και εμπλοκή εισαγγελικών αρχών, παραμένει εδώ και μήνες χωρίς σαφή κατάληξη, προκαλώντας έντονο προβληματισμό και σοβαρά ερωτήματα.

Παρά τη βαρύτητα των στοιχείων και την έκταση των καταγγελιών, δεν έχει υπάρξει μέχρι σήμερα σαφής ενημέρωση για την πορεία και τα αποτελέσματα των ερευνών, ενώ η εικόνα που διαμορφώνεται είναι αυτή της καθυστέρησης και της στασιμότητας.

Το ρεπορτάζ αναφέρει πως έχουν κινηθεί συνολικά πέντε ΕΔΕ εναντίον του συγκεκριμένου Διευθυντή Χειρουργού. Μία στον Ευαγγελισμό, δύο στο Νοσοκομείο Παίδων και δύο εντός του Πανεπιστημίου Αθηνών, γεγονός που από μόνο του καταδεικνύει τη σοβαρότητα και την έκταση της υπόθεσης.

Ανάμεσα στις καταγγελίες, ξεχωρίζει η υπόθεση του Ευαγγελισμού, η οποία αφορά σοβαρές καταγγελίες με οικονομικές προεκτάσεις και έχει ήδη τεθεί υπό διερεύνηση, αποτελώντας ένα από τα πιο κρίσιμα σκέλη της συνολικής υπόθεσης. Το γεγονός ότι, παρά τη σοβαρότητα των στοιχείων και το χρονικό διάστημα που έχει μεσολαβήσει, δεν υπάρχει ακόμη σαφές και δημοσιοποιημένο πόρισμα εντείνει τα ερωτήματα και τον προβληματισμό.

Ακολουθεί η ιδιαίτερα σοβαρή υπόθεση που αφορά Καθηγητή της Οδοντιατρικής Σχολής ΑμεΑ, ο οποίος, σύμφωνα με όσα έχουν κατατεθεί σε εκτενή και πολυσέλιδη καταγγελία, φέρεται να υπέστη έντονα προσβλητική, πιεστική και επιθετική συμπεριφορά, η οποία έφτασε στο σημείο, να εκδιωχθεί από το ίδιο του το γραφείο.

Παράλληλα, υπάρχει καταγγελία από Καθηγητή της Οδοντιατρικής Σχολής για περιστατικό βίας, τραμπουκισμού και συμπεριφοράς εκφοβισμού (bullying), για το οποίο έχει κατατεθεί επίσημη αναφορά τόσο προς τον Πρόεδρο της Οδοντιατρικής Σχολής, όσο και προς τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών, χωρίς μέχρι σήμερα να υπάρχει σαφής ενημέρωση για την πορεία της υπόθεσης.

Την ίδια στιγμή, υπενθυμίζεται ότι 23 μέλη ΔΕΠ του δεύτερου Τομέα της Οδοντιατρικής Σχολής, έλαβαν ομόφωνη απόφαση περί αντιακαδημαϊκής και αντισυναδελφικής συμπεριφοράς εκ μέρους του συγκεκριμένου προσώπου, γεγονός που αποτυπώνει τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Παράλληλα, στο Νοσοκομείο Παίδων, σε μία από τις δύο Ένορκες Διοικητικές Εξετάσεις (ΕΔΕ), το πόρισμα ήταν καταδικαστικό, με αποτέλεσμα να του επιβληθεί ποινή στέρησης αποδοχών τριών μηνών. Ωστόσο, παρά τις εξελίξεις αυτές, δεν υπάρχει επίσημη και σαφής ενημέρωση προς την κοινή γνώμη.

Αντίθετα, παρατηρείται στασιμότητα, με έντονη τάση συγκάλυψης. Η σιωπή, κύριοι, δεν είναι ουδέτερη! Μετατρέπεται σε σοβαρή ευθύνη για όσους γνωρίζουν και επιλέγουν να αποσιωπούν. Το ότι δεν υπάρχει ενημέρωση, δεν διασφαλίζεται η διαφάνεια, ενώ σοβαρά ερωτήματα προκύπτουν από το γεγονός ότι δεν έχουν αναληφθεί άμεσες ενέργειες, όπως θα επέβαλλε η σοβαρότητα των καταγγελιών, ακόμη και σε επίπεδο διαθεσιμότητας μέχρι την ολοκλήρωση των ερευνών.

Ειδικότερα, η στάση του Προέδρου της Οδοντιατρικής Σχολής και των Πρυτανικών Αρχών προκαλεί έντονο προβληματισμό, καθώς δεν υπάρχει καμία επίσημη τοποθέτηση, καμία ενημέρωση και καμία διάθεση απάντησης, την ώρα που το θέμα έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις.

Η αποφυγή απαντήσεων και η έλλειψη διαφάνειας ενισχύουν την αίσθηση ότι υπάρχει προσπάθεια καθυστέρησης ή και συγκάλυψης.

Την ίδια ώρα, δεν μπορεί να παραβλεφθεί το γεγονός ότι, για μεγάλο χρονικό διάστημα, περίπου ενάμιση χρόνο, η υπόθεση που αφορά στον Ευαγγελισμό παρέμενε χωρίς εξέλιξη, γεγονός που εντείνει τα ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκαν οι αρμόδιοι φορείς το συγκεκριμένο ζήτημα.

Υπό τα δεδομένα αυτά, καθίσταται τουλάχιστον ακατανόητο το γεγονός ότι, παρά τη σοβαρότητα και τη συσσώρευση καταγγελιών από νοσοκομειακούς και πανεπιστημιακούς φορείς, με αποδέκτες τον Πρόεδρο και τις Πρυτανικές Αρχές, μέχρι σήμερα δεν έχει ληφθεί καμία σαφής απόφαση, ούτε έχει εφαρμοστεί ουσιαστικό μέτρο, με αποτέλεσμα το συγκεκριμένο πρόσωπο να εξακολουθεί να παραμένει ακόμη στη θέση του.

Και κάτι ακόμα. Όλα αυτά, την ώρα που η πανεπιστημιακή κοινότητα, μέλη ΔΕΠ, καθηγητές και φοιτητές, εμφανίζονται έντονα ανήσυχοι και αναμένουν με μεγάλη αγωνία και ανυπομονησία την εξέλιξη της υπόθεσης και τα τελικά της αποτελέσματα.

