Μετά από μία μαραθώνια διαδικασία που ολοκληρώθηκε σχεδόν δύο ώρες μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου (28/3) προς Κυριακή (29/3), οι δικαστικές αρχές αποφάσισαν να προφυλακίσουν 4 άτομα από τα συνολικά 15 που απολογούνταν χθες (28/3) για το κύκλωμα με τις 226 εταιρείες «φάντασμα» και την απάτη 31 συνολικά εκατομμυρίων στον ΕΦΚΑ και το Δημόσιο.

Πρόκειται για τρεις λογιστές, που θεωρούνταν ο βασικός πυρήνας της εγκληματικής οργάνωσης και έναν συνεργάτη τους.

Στους άλλους κατηγορούμενους επιβλήθηκαν αυστηροί περιοριστικοί όροι αλλά και χρηματικές εγγυήσεις που ξεκινούν από 10.000 ευρώ και φθάνουν τις 50.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες για την απάτη που ζημίωσε το δημόσιο κατά 31 εκατομμύρια ευρώ συνολικά, τόσο στις απολογίες τους όσο και στις αστυνομικές αρχές «έδειχναν» το ρόλο των λογιστών.

Συνολικά απολογήθηκαν 22 κατηγορούμενοι ανάμεσά τους και γνωστός τικ-τοκερ επιχειρηματίας, ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και χρηματική εγγύηση 50.000 ευρώ.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή σε ανακριτικό επίπεδο καθώς στην υπόθεση εμπλέκονται και άλλα άτομα ανάμεσά τους μοντέλο και πρώην παίκτης – ριάλιτι.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ζούγκλας» τις επόμενες ημέρες θα εμφανιστούν ενώπιον των δικαστικών αρχών προκειμένου να ενημερωθούν για την υπόθεση.

Αλληλοκατηγορούνται οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση

Στο μεταξύ, εκπλήξεις κρύβουν οι απολογίες των κατηγορούμενων επιχειρηματιών, λογιστών και διαφημιστών στη μεγάλη απάτη εκατομμυρίων στον ΕΦΚΑ καθώς ο ένας τα ρίχνει στον άλλο με τους περισσότερους να δηλώνουν… νόμιμοι.

Επιχειρηματίας που αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και χρηματική εγγύηση πάνω από 10.000 ευρώ έδειξε λογιστές πίσω από τις εικονικές εταιρίες με τον ίδιο να έχει άγνοια για το… «πάρτι» που γινόταν.

Μέχρι να ακούσουν το «ελεύθερος», τόσο οι ίδιοι όσο και οι συγγενείς τους και οι φίλοι τους που βρίσκονταν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, ήταν σε διαρκή αγωνία και ορισμένοι έκλαψαν όταν εκδόθηκε η απόφαση των δικαστικών αρχών.

Οι ελεύθεροι όμως συνεχίζουν να είναι κατηγορούμενοι, στους οποίους απαγορεύεται η έξοδος από τη χώρα ενώ θα πρέπει να εμφανίζονται στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους δύο φορές το μήνα. Επίσης μέσα σε διάστημα ενός μήνα πρέπει να καταβάλλουν και τις χρηματικές εγγυήσεις που φθάνουν μέχρι και τις 50.000 ευρώ, ποσό που επιβλήθηκε στον γνωστό επιχειρηματία -Tik Toker .

«Ποιος λογιστής μου έδωσε χρήματα για να πάρει τους κωδικούς μου»

Οι αρχές δείχνουν τρία άτομα ως εγκεφάλους για το κύκλωμα. Ο ένας από αυτούς λογιστής, κατονομάζεται από γυναίκα για το άνοιγμα δύο εταιρειών. Ένα beach- bar στη Ρόδο στο όνομά της και ένα σουβλατζίδικο στην Αθήνα στο όνομα της συζύγου του.

Από την περιγραφή της φαίνεται ότι στόχευαν σε άτομα που είχαν οικονομικό πρόβλημα, τους έταζαν χρήματα για να έχουν τα φορολογικά τους στοιχεία.

Χαρακτηριστική είναι η μαρτυρία της συγκεκριμένης κατηγορούμενης γυναίκας:

«Αρχές του 2023, κάποιος που γνωρίσαμε σε μία καφετέρια στη Ραφήνα, μαζί με τον σύζυγό μου, ο οποίος ήταν 50-55 ετών περίπου και λεγόταν Τ…, μας είπε αν θέλουμε να βγάλουμε χρήματα και να μην ταλαιπωρούμαστε να μας γνωρίσει σε ένα λογιστικό γραφείο και να μας πει τι να κάνουμε. Αυτός μας πήγε με το αυτοκίνητο στη Γλυφάδα σε ένα λογιστικό γραφείο. Εκεί μας γνώρισε με τον Κ.Ε. Μας ζήτησε τους κωδικούς Τaxisnet για να ανοίξουμε ένα μαγαζί ο καθένας στο όνομά μας, για να μας βοηθήσει με χρήματα, δηλαδή κανονίσαμε να μας δίνει κάθε μήνα 500 ή 600 ή 700 ευρώ στον καθένα».

Σύμφωνα με την περιγραφή, τα χρήματα δίνονταν κάθε μήνα σε ραντεβού που γινόταν σε πλατεία στη Γλυφάδα.

«Ο Κ.Ε. μου είχε πει ότι άνοιξαν στο όνομά μου ένα beach -bar στη Ρόδο, δεν γνωρίζω τίποτα για το μαγαζί αυτό ούτε που ήταν, ούτε την επωνυμία του, ή το ΑΦΜ του. Στον άνδρα μου, του είχε ανοίξει ένα σουβλατζίδικο στην κρεαταγορά στο κέντρο της Αθήνας. Μία φορά που πήγα να πάρω σουβλάκια από εκεί με τον άνδρα μου, η απόδειξη δεν έγραφε το όνομα του συζύγου, αλλά άλλο όνομα».

Επιχειρηματίας: «Πλαστογράφησαν την ταυτότητα μου»

Παράλληλα ένας κατηγορούμενος επιχειρηματίας ανακάλυψε -όπως ισχυρίστηκε- ότι είχαν πλαστογραφήσει ακόμα και την ταυτότητά του.

«Είμαι θύμα του κυκλώματος. Έχουν πλαστογραφήσει μέχρι και την ταυτότητα μου. Έχουν ανοίξει επιχειρήσεις στο όνομα μου τις οποίες αγνοούσα παντελώς. Με την λήψη των αντιγράφων ανακάλυψα ότι κυκλοφορεί ταυτότητα αστυνομικού με την δική μου φωτογραφία και με αλβανικής καταγωγής στοιχεία. Είμαι σοκαρισμένος…».

Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι ορισμένων εκ των κατηγορουμένων

Στον πρώτο από τους διαλόγους ο «αχυράνθρωπος», συνομιλεί με ένα εκ των λογιστών του κυκλώματος, αναζητώντας τρόπο για εικονική ασφάλιση.

Λογιστής: Τι θες; Έλα ρε.

«Αχυράνθρωπος»: Ποια από τις εταιρίες που έχεις είναι ενεργή, ναα κάνουμε μια πρόσληψη;

Λογιστής: Όλες οι εταιρίες μου ενεργές είναι ρε.

«Αχυράνθρωπος»: Ναι το ξέρω. Γι’ αυτό δεν έχουμε τραπεζικούς λογαριασμούς γιατί δεν έχουμε στείλει τα χαρτιά.

Λογιστής: Ααα.

«Αχυράνθρωπος»: Δεν έχουμε κάνεις δηλώσεις. Ναι, ενεργές είναι.

Λογιστής: Ενεργές είναι, αλλά αφού ο άλλος ο μ…..κας μπήκε φυλακή.

«Αχυράνθρωπος»: Εε, εμένα τι μου το λες.

Λογιστής: Άσε, γ….σε τα. Βρήκες λογιστή;

«Αχυράνθρωπος»: Τι;

Λογιστής: Βρήκες λογιστή λέω για τις υπογραφές;

«Αχυράνθρωπος»: Όχι.

Λογιστής: Βρες λογιστή γιατί ο Μάνος είναι φυλακή. Και οι άλλη που υπογράφει για λογαριασμό του θέλει τρία κατοστάρικα στο λογαριασμό. Μας έχει ξεφραγκιάσει.

«Αχυράνθρωπος»: Καλά δεν ξέρεις κανένα άλλο λαμόγιο εσύ;

Λογιστής: Όχι ρε, κανένας δεν υπογράφει. Έχω τρελαθεί. Πάω και δίνω τρία κατοστάρικα, και δύο στον ισολογισμό πέντε, για να μπορέσω να εμφανίσω τώρα από τις διακόσιες εταιρίες που έχω ανεβάσει, τις είκοσι, τριάντα. Και πρόσληψη τι θες να κάνεις αφού έχουμε εμείς εταιρία με πρόσληψη, θα σου κάνω εγώ την πρόσληψη, να μου δώσεις τα λεφτά.

«Αχυράνθρωπος»: Άμα ήταν να πληρώσω τα λεφτά ρε μ…κα δεν θα σε έπαιρνα τηλέφωνο.

Στον δεύτερο από τους καταγεγραμμένους διαλόγους, ο Tik Toker, που συνομιλεί με επιχειρηματία, θέλει να πάρει χρήματα από την εταιρεία στην οποία είναι αφανής ιδιοκτήτης.

Επιχειρηματίας: Έλα ρε.

Tik Toker: Έλα μου.

Επιχειρηματίας: Έλα μου. Είναι αυτό που σου λέω. Λογικά θα μου στείλουν καινούργιες κάρτες. Εεε.

Tik Toker: Πες του όμως είναι πάνω από τρία χιλιάρικα μέσα.

Επιχειρηματίας: Ε ωραία θα τα πάρουμε σου λέω. Μπορώ εγώ να στα βάλω αλλού και να τα πάρω σου λέω.

Tik Toker: Βάλτα αλλού και πάρτα τώρα όλα. Βγάλτα όλα, όλα.

Επιχειρηματίας: Όλα δεν γίνεται, δεν μπορώ να βάλω τρεις χιλιάδες μισθό. Χίλια, χίλια, χίλια.

Tik Toker: Βάλε τρεις διαφορετικές μισθοδοσίες.

Επιχειρηματίας: Ε δεν έχω τρεις ανθρώπους να βάλω. Στην Γεωργία μπορώ να βάλω που δούλευε εκεί.

Tik Toker: Βάλε και σε μένα.

Επιχειρηματίας: Εσύ δούλευες πριν από τέσσερα χρόνια. Σε αυτήν την εταιρία δεν δούλευες ποτέ.

Tik Toker: Βάλε στην …… ρε.

Επιχειρηματίας: ……, ωραία ναι να μου στείλει ένα ΙΒΑΝ.

Tik Toker: Ναι.