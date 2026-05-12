Σε κλίμα διεθνούς συνεργασίας και επιχειρησιακής ετοιμότητας πραγματοποιήθηκε η Ημέρα Διακεκριμένων Επισκεπτών (DV Day) στο πλαίσιο της πολυεθνικής αεροπορικής άσκησης «NATO Tiger Meet 2026». Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε στην 116 Πτέρυγα Μάχης στην Αεροπορική Βάση Αράξου, αποτελώντας το επίκεντρο του ενδιαφέροντος για την αεροπορική κοινότητα της Συμμαχίας, καθώς η συγκεκριμένη άσκηση μεσαίας κλίμακας συγκεντρώνει την ελίτ των αεροπορικών δυνάμεων.

Την έναρξη των χαιρετισμών πραγματοποίησαν ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, και ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, Αντιπτέραρχος Δημοσθένης Γρηγοριάδης.

Οι δύο άνδρες υπογράμμισαν τη σημασία της διοργάνωσης για την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των κρατών-μελών και την προαγωγή της αριστείας στις εναέριες επιχειρήσεις, επισημαίνοντας παράλληλα τον αναβαθμισμένο ρόλο της ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας ως πυλώνα σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή.

Η ενημέρωση των προσκεκλημένων ξεκίνησε από τον Διοικητή της 116 Πτέρυγας Μάχης, Σμήναρχο Κωνσταντίνο Σίτο, ο οποίος παρουσίασε αναλυτικά τις παραμέτρους διεξαγωγής της άσκησης και τους αντικειμενικούς σκοπούς των εκπαιδευτικών σεναρίων. Ακολούθησε περιήγηση στους χώρους των επιχειρήσεων, όπου οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά τις προετοιμασίες των πληρωμάτων και την εξέλιξη των δραστηριοτήτων, διαπιστώνοντας το υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού όλων των συμμετεχόντων.

Η φετινή DV Day συγκέντρωσε πλήθος υψηλόβαθμων προσωπικοτήτων, αναδεικνύοντας το κύρος της άσκησης. Το παρών έδωσαν Βουλευτές, οι Πρέσβεις του Βελγίου και της Ελβετίας, καθώς και διπλωματικοί εκπρόσωποι από την Ινδία, την Ισπανία και την Πορτογαλία. Η στρατιωτική ηγεσία εκπροσωπήθηκε από τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, Αντιναύαρχο Δημήτριο-Ελευθέριο Κατάρα, και τον Αντιστράτηγο Αθανάσιο Σαπλαούρα εκ μέρους του Στρατού Ξηράς. Επιπλέον, τη δραστηριότητα παρακολούθησαν οι Αρχηγοί της Πολεμικής Αεροπορίας του Βελγίου και της Ελβετίας, εκπρόσωποι αεροπορικών επιτελείων από τη Γερμανία, την Ιταλία, την Πολωνία και την Τσεχία, καθώς και Ακόλουθοι Άμυνας μεγάλων δυνάμεων όπως οι ΗΠΑ, η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Την εκδήλωση πλαισίωσαν επίσης στελέχη του NATO Tiger Association, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, θρησκευτικές αρχές και ανώτατοι αξιωματικοί των Σωμάτων Ασφαλείας. Η επιτυχής ολοκλήρωση της ημέρας επιβεβαίωσε την ικανότητα της Ελλάδας να φιλοξενεί σύνθετες διεθνείς ασκήσεις, ενισχύοντας τη θέση της στον χάρτη των σύγχρονων αεροπορικών επιχειρήσεων.