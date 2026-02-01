Άλλο ένα βίντεο κυκλοφόρησε η Πολεμική Αεροπορία, προβάλλοντας τώρα τη Σχολή Ικάρων στους νέους, τονίζοντας την ιδιαιτερότητα της αποστολής και την πρόκληση που περιέχει.

«Κάθε όνειρο ξεκινά με ένα βλέμμα στον ουρανό. Και κάποιες φορές αυτό το βλέμμα γίνεται απόφαση. Η Σχολή Ικάρων δεν είναι απλώς μία Σχολή. Είναι ταξίδι. Είναι αποστολή. Που κάνει το όνειρο, πορεία ζωής. Εδώ δεν μετράνε μόνο οι βαθμοί. Μετράει η ψυχή. Μετράει η αποφασιστικότητα. Είναι για εκείνους και εκείνες που δεν συμβιβάζονται. Που δεν ψάχνουν δικαιολογίες. Ψάχνουν τρόπους. Γιατί από εδώ βγαίνουν οι αυριανοί ηγέτες. Άνθρωποι που θα εμπνεύσουν. Θα ξεπεράσουν τα όρια. Και θα σταθούν όρθιοι, όταν όλα δοκιμάζονται. Σχολή Ικάρων. Ο ουρανός δεν είναι όριο, είναι η αρχή!»