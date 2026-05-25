Αλλάζει το μέλλον των αερομεταφορών της Πολεμικής Αεροπορίας. Σύμφωνα με κύκλους του Πενταγώνου βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία επιλογής του νέου τύπου μεταγωγικού αεροσκάφους.

Οι ίδιοι κύκλοι αναφέρουν πως το βραζιλιάνικο C-390 Millennium της εταιρείας Embraer φαίνεται να κερδίζει σημαντικό έδαφος έναντι του αμερικανικού C-130J Super Hercules, προσφέροντας μια εναλλακτική προσέγγιση τόσο στο κομμάτι του οικονομικού κόστους, όσο και στα επιχειρησιακά χαρακτηριστικά.

Την ίδια ώρα η ηγεσία του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας εξετάζει το ζήτημα με γνώμονα τις ανάγκες των επόμενων δεκαετιών, στοχεύοντας σε συστήματα που εξασφαλίζουν υψηλή ταχύτητα, πολυμορφικότητα και αυξημένη διαθεσιμότητα, στοιχεία που εναρμονίζονται με το ευρύτερο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των Ενόπλων Δυνάμεων.

Αρχικά στο τραπέζι των συζητήσεων κυριαρχεί το πλάνο για την προμήθεια τριών αεροσκαφών C-390 μέσω μιας ειδικής διακρατικής διευθέτησης με την Πορτογαλία. Η συγκεκριμένη φόρμουλα επιτρέπει στην ελληνική πλευρά να αξιοποιήσει τις ήδη δεσμευμένες θέσεις της Λισαβόνας στη γραμμή παραγωγής της Embraer, γεγονός που περιορίζει δραστικά τον χρόνο αναμονής για την κατασκευή και την παράδοση των αεροπλάνων.

Με αυτόν τον τρόπο παρακάμπτονται οι συνήθεις χρονικές καθυστερήσεις που συνοδεύουν τις νέες παραγγελίες από το μηδέν, δίνοντας άμεση διέξοδο στο πιεστικό πρόβλημα της ανανέωσης του στόλου των τακτικών μεταγωγικών.

Η οικονομική αποτίμηση της σχεδιαζόμενης συμφωνίας τοποθετείται κοντά στα 550 εκατομμύρια ευρώ. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται η αγορά των τριών μονάδων, η πλήρης εκπαίδευση ιπταμένων και τεχνικών, καθώς και ένα ολοκληρωμένο πακέτο τεχνικής υποστήριξης και ροής ανταλλακτικών, με ορίζοντα τουλάχιστον πενταετίας.

Θετικό στοιχείο για την υλοποίηση του προγράμματος αποτελεί και το γεγονός ότι η εκπαίδευση του ελληνικού προσωπικού σχεδιάζεται να πραγματοποιηθεί στις πορτογαλικές εγκαταστάσεις, όπου ο τύπος του αεροσκάφους βρίσκεται ήδη σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία, προσφέροντας έτοιμη τεχνογνωσία και δοκιμασμένες δομές υποστήριξης.