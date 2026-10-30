Μια μοναδική ευκαιρία να βιώσουν την εμπειρία πτήσης με υπερσύγχρονα μαχητικά αεροσκάφη προσφέρει στο κοινό η Πολεμική Αεροπορία, με αφορμή τον επικείμενο εορτασμό του προστάτη της, Αρχαγγέλου Μιχαήλ.

Στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του σταθμού Μετρό στο Σύνταγμα, οι πολίτες μπορούν να δοκιμάσουν προσομοιωτές πτήσης για F-16 (κατασκευασμένους από το ίδιο το προσωπικό της ΠΑ) και F-35, καθώς και συστήματα εικονικής πραγματικότητας (VR), ερχόμενοι σε άμεση επαφή με τις δυνατότητες των πτητικών μέσων.

Όπως δήλωσε στο EΡΤnews ο αντιπτέραρχος Γρηγοριάδης, κεντρικός στόχος αυτών των πρωτοβουλιών είναι η εξοικείωση της κοινωνίας με το πολυσχιδές έργο του Όπλου.

Το πρόγραμμα της έκθεσης

Η συγκεκριμένη έκθεση άνοιξε σήμερα, Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, και θα διαρκέσει έως την Κυριακή 1 Νοεμβρίου (09:00 – 21:00), με ελεύθερη είσοδο.

Στον χώρο φιλοξενούνται επίσης στατικά εκθέματα και περίπτερα ενημέρωσης για τις παραγωγικές σχολές της ΠΑ (Σχολή Ικάρων και ΣΜΥΑ).

Το πρόγραμμα εμπλουτίζεται με συναυλίες της Μουσικής της Πολεμικής Αεροπορίας (σήμερα Παρασκευή στις 11:00, Σάββατο και Κυριακή στις 19:00).

Οι εορτασμοί θα κορυφωθούν από τις 4 έως τις 8 Νοεμβρίου, με ανοιχτές μονάδες, πτήσεις σχηματισμών πάνω από αστικά κέντρα, εθελοντικές αιμοδοσίες και αεροπορικές επιδείξεις των ομάδων «Δαίδαλος» και «Ζευς» στο Ηράκλειο Κρήτης.