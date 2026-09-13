Τις πύλες της Αεροπορικής Βάσης Δεκέλειας στο Τατόι πέρασαν οι νέοι σπουδαστές της Σχολής Ικάρων, κάνοντας το πρώτο μεγάλο βήμα για τη σταδιοδρομία τους στην Πολεμική Αεροπορία.

Πρόκειται για τους επιτυχόντες των φετινών Πανελλαδικών Εξετάσεων του 2026, οι οποίοι εξασφάλισαν την εισαγωγή τους στο ανώτατο στρατιωτικό ίδρυμα με βάση τα επίσημα αποτελέσματα επιλογής που ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Συνολικά κατατάχθηκαν 191 Ίκαροι (84 ειδικότητας Ιπταμένων, 57 ειδικότητας Μηχανικών, 20 ειδικότητας Ελεγκτών Αεράμυνας, 10 ειδικότητας Εφοδιαστών, 10 ειδικότητας Διοικητικών, 10 ειδικότητας Μετεωρολόγων), από τους οποίους 9 από την Κύπρο, 6 από την Ιορδανία, 2 από τη Σενεγάλη, 2 από το Μαυροβούνιο, 1 από την Βοσνία και Ερζεγοβίνη και 1 από τη Μοζαμβίκη.