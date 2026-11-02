Την επιχειρησιακή ικανότητα της Πολεμικής Αεροπορίας ενισχύει η χώρα μας μέσω της απόκτησης τριών νέων μεταγωγικών αεροσκαφών τύπου KC-390 Embraer.

Η υπογραφή της διακρατικής συμφωνίας πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας, σε ειδική τελετή όπου παρευρέθηκαν ο Έλληνας υπουργός, Νίκος Δένδιας, και ο Πορτογάλος ομόλογός του, Νούνο Μέλο.

Φωτογραφίες από την συνάντηση του Νίκου Δένδια και του Νούνο Μέλο για την υπογραφή της διακρατικής συμφωνίας:

Αναβάθμιση του στόλου και νέες δυνατότητες

Η αγορά των αεροσκαφών αποτελεί κρίσιμη προσθήκη για τις τακτικές αερομεταφορές της χώρας, ενώ το πρώτο από τα τρία KC-390 προγραμματίζεται να προσγειωθεί τον Σεπτέμβριο του 2027 στην 112 Πτέρυγα Μάχης στην Ελευσίνα.

Το συγκεκριμένο μοντέλο εισάγει νέα δεδομένα για την Πολεμική Αεροπορία, καθώς είναι εξοπλισμένο με κινητήρες τζετ, διαφοροποιούμενο από τα ελικοφόρα C-130 που χρησιμοποιούνται μέχρι σήμερα.

Επιπλέον, τα νέα μεταγωγικά ενσωματώνουν δυνατότητα εναέριου ανεφοδιασμού, προσφέροντας διευρυμένη εμβέλεια και ευελιξία στις επιχειρήσεις των Ενόπλων Δυνάμεων.

Κι άλλες φωτογραφίες από την συνάντηση του Νίκου Δένδια με τον Πορτογάλο ομόλογό του: