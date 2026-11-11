Μια νέα γενιά αξιωματικών εντάσσεται επίσημα από σήμερα στο δυναμικό του Πολεμικού Ναυτικού. To Πολεμικό Ναυτκό άνοιξε τις πόρτες του στους έντεκα νέους Σημαιοφόρους, οι οποίοι ολοκλήρωσαν επιτυχώς τις σπουδές τους στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ) και έδωσαν τον καθιερωμένο όρκο.

Η επίσημη υποδοχή από την ηγεσία

Τους νέους αξιωματικούς υποδέχθηκε ο ίδιος ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, Αντιναύαρχος Δημήτριος – Ελευθέριος Κατάρας. Ο Αρχηγός καλωσόρισε τα νέα στελέχη στις τάξεις της ναυτικής οικογένειας, τονίζοντας τη σημασία της επιστημονικής τους κατάρτισης για την ενίσχυση των κρίσιμων υπηρεσιών και δομών υποστήριξης του Στόλου.

Νέο κεφάλαιο ευθύνης και προσφοράς

Η ένταξη των αποφοίτων της ΣΣΑΣ σηματοδοτεί την εκκίνηση της σταδιοδρομίας τους σε ένα απαιτητικό περιβάλλον με υψηλές επιχειρησιακές απαιτήσεις.

Με την ολοκλήρωση της ακαδημαϊκής και στρατιωτικής τους προετοιμασίας, οι νέοι Σημαιοφόροι αναλαμβάνουν άμεσα τα καθήκοντά τους, έτοιμοι να συμβάλουν ουσιαστικά στην αποστολή του Πολεμικού Ναυτικού και στις ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων.