Tο Πολεμικό Ναυτικό πραγματοποίησε προγραμματισμένες εκπαιδευτικές βολές κατευθυνομένων βλημάτων στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του νότιου Ιονίου Πελάγους.

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα εντάσεται στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης του στόλου, με σκοπό τη διατήρηση της υψηλής μαχητικής ικανότητας και της αποτρεπτικής ισχύος των ναυτικών μας δυνάμεων.

Την εξέλιξη των απαιτητικών αυτών σεναρίων παρακολούθησε από κοντά η ανώτατη στρατιωτική ηγεσία της χώρας, καθώς το παρόν έδωσαν ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, Αντιναύαρχος Δημήτριος-Ελευθέριος Κατάρας, καθώς και ο Αρχηγός Στόλου, Αντιναύαρχος Χρήστος Σασιάκος.

Η παρουσία των ανώτατων αξιωματικών επιβεβαιώνει την ιδιαίτερη βαρύτητα που δίνεται στην αρτιότητα της εκπαίδευσης και στην ετοιμότητα του προσωπικού σε συνθήκες που προσομοιάζουν πραγματικές επιχειρήσεις.

Στις εν λόγω βολές συμμετείχαν Πλοία των Διοικήσεων, Φρεγατών (ΔΦΓ), Ταχέων Σκαφών (ΔΤΣ), Πλοίων Επιτηρήσεως (ΔΠΕ) και Υποβρυχίων Καταστροφών (ΔΥΚ), Ελικόπτερα (Ε/Π) της Αεροπορίας Ναυτικού (ΔΑΝ), καθώς και μέσα της Πολεμικής Αεροπορίας.

Επίσης δοκιμάστηκε επιτυχώς μεγάλος αριθμός και πολυτυπία κατευθυνομένων βλημάτων του Πολεμικού Ναυτικού, σε σύνθετα και απαιτητικά σενάρια με τελικό αποτέλεσμα τη βύθιση των δύο στόχων.