Με την ολοκλήρωση των απαιτητικών επιχειρησιακών αντικειμένων, η εθνική άσκηση μεγάλης κλίμακας «Καταιγίς 26» σφράγισε την κυριαρχία του Πολεμικού Ναυτικού στο Αιγαίο Πέλαγος.

Η άσκηση, η οποία ξεκίνησε την Παρασκευή 8 Μαΐου, αποτέλεσε το αποκορύφωμα της ετήσιας επιχειρησιακής εκπαίδευσης του Αρχηγείου Στόλου, κινητοποιώντας το σύνολο σχεδόν των διαθέσιμων μέσων και του προσωπικού σε μια εντυπωσιακή επίδειξη ισχύος.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, στις επιχειρήσεις συμμετείχαν φρεγάτες, ταχέα σκάφη, υποβρύχια, αμφίβιες δυνάμεις, πλοία ναρκοπολέμου και επιτήρησης, καθώς και ελικόπτερα της Διοίκησης Αεροπορίας Ναυτικού, καλύπτοντας κάθε πτυχή του ναυτικού πολέμου και της προστασίας των εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων.

Η «Καταιγίς 26» δεν περιορίστηκε μόνο στις δυνάμεις επιφανείας και τα υποβρύχια, αλλά εξελίχθηκε σε μια σύνθετη διακλαδική δραστηριότητα με τη συμμετοχή προσωπικού και μέσων από τη Διοίκηση Υποβρυχίων Καταστροφών (ΔΥΚ), τον Στρατό Ξηράς, τη Διοίκηση Ειδικού Πολέμου, καθώς και αεροσκαφών της Πολεμικής Αεροπορίας. Παράλληλα, καθοριστική ήταν η συμβολή του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, ενισχύοντας τον συντονισμό μεταξύ των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων. Κύριος στόχος της εκπαίδευσης ήταν η ενδελεχής αξιολόγηση της επιχειρησιακής σχεδίασης σε ρεαλιστικές συνθήκες, καθώς και η διατήρηση της μαχητικής ικανότητας των συμμετεχόντων σε κορυφαίο επίπεδο, επιβεβαιώνοντας πως ο ελληνικός στόλος παραμένει σε διαρκή ετοιμότητα για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε πρόκλησης στον θαλάσσιο χώρο.