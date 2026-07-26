Πραγματοποιήθηκε στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας η τελετή απόπλου για τον ετήσιο Θερινό Εκπαιδευτικό Πλου της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού.

Στην εκδήλωση έδωσε το «παρών» ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, Αντιναύαρχος Δημήτριος-Ελευθέριος Κατάρας, ο οποίος ευχήθηκε καλά ταξίδια και καλή επιτυχία στην αποστολή του πληρώματος και των σπουδαστών.

Στην τελετή αποχαιρετισμού παρευρέθηκαν επίσης ο Αρχηγός Στόλου Αντιναύαρχος Χρήστος Σασιάκος, ο Διοικητής Διοίκησης Ναυτικής Εκπαίδευσης Υποναύαρχος Στέφανος Σαρρής, ο Διοικητής της ΣΜΥΝ Αρχιπλοίαρχος Λεωνίδας Φουντάνας, καθώς και ο Διοικητής της Διοίκησης Αμφιβίων Δυνάμεων Πλοίαρχος Εμμανουήλ Γεωργακάκης. Ιδιαίτερα θερμή ήταν η ατμόσφαιρα από την παρουσία των συγγενών και φίλων των Δοκίμων Υπαξιωματικών, που βρέθηκαν στην προβλήτα για να αποχαιρετήσουν τους δικούς τους ανθρώπους.

Το φετινό εκπαιδευτικό ταξίδι διεξάγεται με τα Αρματαγωγά «ΛΕΣΒΟΣ» και «ΙΚΑΡΙΑ», τα οποία αναμένεται να προσεγγίσουν κομβικούς λιμένες της Μεσογείου. Βασικός σκοπός του πλου είναι η ουσιαστική πρακτική εκπαίδευση των Δοκίμων εν πλω, η εξοικείωσή τους με το ναυτικό περιβάλλον και η απόκτηση πολύτιμης εμπειρίας, ενώ παράλληλα η παρουσία των ελληνικών πολεμικών πλοίων στα ξένα λιμάνια συμβάλλει στην επίδειξη της ελληνικής σημαίας και την προβολή του Πολεμικού Ναυτικού στο εξωτερικό.