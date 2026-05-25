Σε μια λιτή τελετή παρουσία της ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του πλήρως ανακαινισμένου Κέντρου Επιχειρήσεων Διοικητικής Μέριμνας του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού.

Το ανακαινισμένο ΚΕΠΙΧ/ΔΜ ΓΕΝ αποκτά πλήρως αναδιαμορφωμένους και αναβαθμισμένους χώρους εργασίας, προσδίδοντάς του σύγχρονη επιχειρησιακή μορφή.

Στην τελετή παρέστησαν, ο Βουλευτής, Επίτιμος Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Ναύαρχος ε.α. Ευάγγελος Αποστολάκης, ο Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ο Υποπτέραρχος Πέτρος Σάσσαρης ως εκπρόσωπος του Αρχηγού ΓΕΑ, μέλη του Ανώτατου Ναυτικού Συμβουλίου, καθώς επίσης μέλη της οικογένειας του κ. Στέφανου Παπαδόπουλου και λοιποί προσκεκλημένοι.