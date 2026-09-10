Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε η επιχειρησιακή άσκηση «ΟΡΜΗ 2/26» του Πολεμικού Ναυτικού, η οποία διεξήχθη στις θαλάσσιες περιοχές του Σαρωνικού κόλπου και του Μυρτώου πελάγους.

Στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες, έλαβαν μέρος μονάδες επιφανείας της Διοίκησης Ταχέων Σκαφών (ΔΤΣ), καθώς και ελικόπτερο τύπου MH-60R της Διοίκησης Αεροπορίας Ναυτικού (ΔΑΝ).

Η συγκεκριμένη άσκηση εντάσσεται στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος επιχειρησιακής εκπαίδευσης του Αρχηγείου Στόλου.

Κύριος στόχος των συντονισμένων γυμνασίων ήταν η διεξοδική αξιολόγηση της επιχειρησιακής σχεδίασης, καθώς και η περαιτέρω ενίσχυση της μαχητικής ικανότητας και της ετοιμότητας των συμμετεχουσών δυνάμεων σε πραγματικές συνθήκες.