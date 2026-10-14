Mε απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι προγραμματισμένες ναυτικές ασκήσεις της Διοίκησης Πλοίων Επιτήρησης του Αρχηγείου Στόλου. Η εθνική διακλαδική άσκηση με την ονομασία «ΒΡΟΝΤΗ 2/26» πραγματοποιήθηκε στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του Σαρωνικού κόλπου και του Μυρτώου πελάγους επιβεβαιώνοντας το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και συντονισμού των ναυτικών μας δυνάμεων.

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα εντάσσεται στον ετήσιο σχεδιασμό του Αρχηγείου Στόλου για τη διατήρηση της μαχητικής ικανότητας των μονάδων επιφανείας.

Μέσα από τέτοιας κλίμακας ασκήσεις, το Πολεμικό Ναυτικό διασφαλίζει την επιχειρησιακή του υπεροχή, θωρακίζοντας τις ελληνικές θάλασσες και κατοχυρώνοντας την ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή.