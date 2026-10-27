Στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του Σαρωνικού και του νοτίου Ευβοϊκού, πραγματοποιήθηκε πολυεθνική στρατιωτική άσκηση του Πολεμικού Ναυτικού, «AEGEAN SEAL 26-Ι». Η διοργάνωση, που αποτελεί καθιερωμένο ετήσιο σταθμό για τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, έφερε σε πέρας ένα απαιτητικό πρόγραμμα επιχειρησιακής εκπαίδευσης σε πραγματικές συνθήκες.

Η στρατηγική σημασία των επιχειρήσεων σε ρηχά ύδατα

Την ευθύνη του συντονισμού και της υλοποίησης είχε για άλλη μια φορά το Πολεμικό Ναυτικό, σχεδιάζοντας σενάρια προσαρμοσμένα στις σύγχρονες απειλές του ναυτικού πολέμου. Στο επίκεντρο των αποστολών βρέθηκαν οι εξειδικευμένες αντιναρκικές επιχειρήσεις σε περιβάλλον πολύ ρηχών υδάτων, ένα πεδίο που απαιτεί ιδιαίτερη τεχνογνωσία, ακρίβεια και άρτιο συντονισμό από τα συμμετέχοντα πληρώματα.

Ενίσχυση της διαλειτουργικότητας και εξουδετέρωση εκρηκτικών

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε επίσης στις μεθόδους εντοπισμού και αποτελεσματικής εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών και μηχανημάτων. Μέσα από τις κοινές δραστηριότητες, οι ναυτικές δυνάμεις είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τα πρωτόκολλά τους στην πράξη, αναβαθμίζοντας ουσιαστικά το επίπεδο συνεργασίας και τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των εμπλεκόμενων μονάδων σε συνθήκες υψηλής πίεσης.

Το Πολεμικό Ναυτικό συμμετείχε στην άσκηση με σκάφη ανορθόδοξου πολέμου (ΣΑΠ), με ταχύπλοα τύπου ΑΕΤΟΣ, με ελικόπτερα (τύπου S70B, Aegean Hawk), καθώς και με μέσα και προσωπικό από τη Διοίκηση Υποβρυχίων Καταστροφών. Στην άσκηση συμμετείχαν Ομάδες Εξουδετέρωσης Ναρκών, δύτες, αυτόνομα οχήματα εντοπισμού και εξουδετέρωσης ναρκών, νοσηλευτικό προσωπικό και προσωπικό υποστήριξης, την Εσθονία, τις ΗΠΑ, την Ισπανία, την Ιταλία και την Πολωνία.

Κατά την άσκηση πραγματοποιήθηκαν πολλαπλά εκπαιδευτικά αντικείμενα με έμφαση στον εντοπισμό και εξουδετέρωση ναρκών, στις διαδικασίες αντιναρκικών επιχειρήσεων σε πολύ ρηχά αντικείμενα ύδατα σε περιβάλλον πολλαπλής/ασύμμετρης απειλής, καθώς και σε τεχνικές εξουδετέρωσης τυποποιημένων ή αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών σε ξηρά και θάλασσα. Η διεξαχθείσα άσκηση συνέβαλε στη διατήρηση και επαύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας καθώς και στην προαγωγή του επιπέδου της συνεργασίας και διαλειτουργικότητας των συμμετεχόντων σε συμμαχικό πλαίσιο.