Ολοκληρώθηκε με επιτυχία από το Πολεμικό Ναυτικό η τεχνική άσκηση μικρής κλίμακας (LIVEX) «UVEX 2/26», στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της Ναυτικής Βάσης Νοτίου Ευβοϊκού και του Σαρωνικού κόλπου.

Πρόκειται για τη δεύτερη άσκηση πειραματισμού και προώθησης της καινοτομίας στις επιχειρήσεις μη επανδρωμένων οχημάτων που διεξάγει το Πολεμικό Ναυτικό. Στην άσκηση συμμετείχαν Μονάδες των Διοικήσεων, Φρεγατών (ΔΦΓ), Ταχέων Σκαφών (ΔΤΣ), Υποβρυχίων Καταστροφών (ΔΥΚ), Αεροπορίας Ναυτικού (ΔΑΝ), Διοικητικής Μέριμνας Ναυτικού (ΔΔΜΝ) καθώς και μη επανδρωμένα οχήματα αέρος (Unmanned Aerial Vehicles (UAV)), επιφανείας (Unmanned Surface Vehicles (USV)) και υποεπιφάνειας (Unmanned Underwater Vehicles (UUV)), κατασκευασμένα από διάφορες εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων του ελληνικού Οικοσυστήματος Καινοτομίας αλλά και της εν γένει εγχώριας Αμυντικής Βιομηχανίας.

Επιπρόσθετα, χρησιμοποιήθηκαν και αξιολογήθηκαν καινοτόμα συστήματα που αναπτύχθηκαν και κατασκευάστηκαν από το Κέντρο Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΚΕΤΑΚ) του ΓΕΕΘΑ, το 306 Εργοστάσιο Βάσης Τηλεπικοινωνιών του ΓΕΣ (306 ΕΒΤ), καθώς και συστήματα της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) και Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ).

Η άσκηση διεξήχθη σε δύο φάσεις. Κατά την πρώτη φάση (12 – 20 Οκτωβρίου 2026), πραγματοποιήθηκε η προετοιμασία, δοκιμή και αξιολόγηση εν όρμω των συμμετεχόντων συστημάτων, ενώ στη δεύτερη φάση (21 – 22 Οκτωβρίου 2026) εκτελέστηκε η εν πλω φάση της άσκησης, με αξιολόγηση των συστημάτων επί του πεδίου.

Εξετάστηκαν σενάρια επιχειρησιακής αξιοποίησης αλλά και αντιμετώπισης μη επανδρωμένων οχημάτων. Ειδικότερα, δοκιμάστηκαν αντικείμενα εντοπισμού και προσβολής πλοίων επιφανείας, στόχων επί ξηράς και όλων των ειδών των μη επανδρωμένων οχημάτων. Έγινε χρήση μέσων σε «σμήνος» για την επίτευξη κορεσμού της άμυνας του στόχου. Αξιοποιήθηκαν UAVs σε εικονικές επιθέσεις, καθώς και έγινε χρήση οπλισμένων Drones αυτοκτονίας. Τέλος χρησιμοποιήθηκαν μη επανδρωμένα οχήματα σε αντιναρκικές επιχειρήσεις, καθώς και για την προστασία λιμένων και κρίσιμων υποθαλάσσιων υποδομών.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη δοκιμή σεναρίων εντοπισμού μη επανδρωμένων οχημάτων με ηλεκτρονικά μέσα, τόσο με αξιοποίηση των εκπομπών τηλεμετρίας και μετάδοσης εικόνας των οχημάτων, όσο και με εκμετάλλευση των εκπομπών δορυφορικών επικοινωνιών. Σε όλες τις περιπτώσεις έγινε εκμετάλλευση μέσων ηλεκτρονικών παρεμβολών, όπου καταδείχθηκαν οι υφιστάμενες επικοινωνιακές τρωτότητες των μη επανδρωμένων οχημάτων και εξήχθησαν περαιτέρω διδάγματα για την αποτελεσματική αντιμετώπισή τους.

Στην άσκηση έλαβαν μέρος, εκτός των άλλων, και εταιρείες μετά από πρόσκληση προκαταρκτικής διαβούλευσης με επιχειρησιακή δοκιμή πεδίου του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ RFI 02/26), με σκοπό τη συνεργατική υλοποίηση του κύκλου αποκάλυψης – εντοπισμού – παρακολούθησης – στοχοποίησης – εμπλοκής – αξιολόγησης – προσβολής στόχων, καθώς και την εκτέλεση αποστολών αντιναρκικού πολέμου στις ναυτικές επιχειρήσεις.

Στο πλαίσιο της Άσκησης, εκτελέστηκε πρόγραμμα αξιοποίησης των μη επανδρωμένων οχημάτων σε σενάρια για την Ημέρα Διακεκριμένων Επισκεπτών (DV-Day), την οποία παρακολούθησε ο Αρχηγός Στόλου Αντιναύαρχος Χρήστος Σασιάκος ΠΝ, ο Διοικητής του ΚΕΤΑΚ και μεταξύ άλλων παρατηρητές από τo Πολεμικό Ναυτικό της Γαλλίας, της Ιταλίας και της Κυπριακής Δημοκρατίας.