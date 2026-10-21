Σημαντικές αλλαγές που στοχεύουν στην προστασία της προσωπικής και οικογενειακής ζωής των στελεχών του Πολεμικού Ναυτικού ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, κατά την ενημέρωση για την τρίτη φάση της νέας δομής των Ενόπλων Δυνάμεων την Τρίτη 20 Οκτωβρίου.

Ο σχεδιασμός του Υπουργείου προβλέπει ανώτατο όριο 200 ημερών παραμονής στη θάλασσα ανά έτος, ενώ σε περιπτώσεις που οι επιχειρησιακές ανάγκες απαιτούν υπέρβαση του ορίου αυτού, τα πληρώματα θα λαμβάνουν σημαντικά υψηλότερη αποζημίωση, η οποία θα είναι πολλαπλάσια της σημερινής.

Το όριο των 200 ημερών και η νέα πρόσθετη αποζημίωση

Όπως εξήγησε ο Υπουργός, έχει προηγηθεί συνεννόηση με το Πολεμικό Ναυτικό, το ΓΕΕΘΑ και τους Αρχηγούς για τη θέσπιση συγκεκριμένου ορίου παραμονής στη θάλασσα:

«Δεν θα είναι επιτρεπτό στελέχη μας να πλέουν κατά τη διάρκεια του χρόνου, κατά τη διάρκεια των 365 ημερών, άνω των 200 ημερών», ανέφερε ο Νίκος Δένδιας.

Ωστόσο, διευκρινίστηκε ότι επειδή οι επιχειρησιακές ανάγκες και το εθνικό συμφέρον δεν περιορίζονται σε προκαθορισμένα όρια, στην περίπτωση που απαιτηθεί μεγαλύτερη παραμονή στη θάλασσα πέραν των 200 ημερών, τα πληρώματα θα δικαιούνται αυξημένη οικονομική αποζημίωση.

«Το οικονομικό αντάλλαγμα θα είναι πολλαπλάσιο του σημερινού. Δεν θα έχει καμία σχέση με αυτό που παίρνουν σήμερα για κάθε μέρα που μένουν στο πλοίο μέχρι τις 200 ημέρες», δήλωσε ο Υπουργός.

Το ακριβές ύψος της πρόσθετης αποζημίωσης, ο τρόπος υπολογισμού της και οι όροι εφαρμογής δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί, καθώς θα αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης με το Υπουργείο Οικονομικών.

Πώς διαμορφώνεται σήμερα το επίδομα στόλου

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΑΠΕ-ΜΠΕ, το ισχύον επίδομα στόλου διαμορφώνεται ανάλογα με τον βαθμό, τα καθήκοντα και την κατηγορία του πλοίου.

Κατηγορίες πλοίων:

1η κατηγορία: Φρεγάτες, υποβρύχια, ταχέα περιπολικά κατευθυνόμενων βλημάτων (ΤΠΚ) και κανονιοφόροι.

2η κατηγορία: Αρματαγωγά, πλοία γενικής υποστήριξης, ναρκοθηρευτικά και περιπολικά πλοία.

3η κατηγορία: Πλοία τύπου ΠΤΜ, ΣΑΠ, Π/Φ, Υ/Φ, Υ/Γ, Υ/Γ Ω/Κ και ΠΑΤ.

Τα παρακάτω ποσά είναι μηνιαία και μικτά και αφορούν το σημερινό επίδομα, και όχι τη νέα πρόσθετη αποζημίωση που εξαγγέλθηκε για την υπέρβαση των 200 ημερών: