Μέσα σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και εθνικής υπερηφάνειας πραγματοποιήθηκε στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού η τελετή ορκωμοσίας δόκιμων τακτικών υπαλλήλων, οι οποίοι εντάσσονται πλέον επίσημα στις τάξεις του Πολεμικού Ναυτικού.

Η συγκεκριμένη τελετή έφερε έναν ιδιαίτερο και άκρως τιμητικό χαρακτήρα, καθώς, σύμφωνα με τη σχετική επίσημη ανακοίνωση, οι ορκισθέντες υπάλληλοι είναι κορυφαίοι αθλητές της χώρας μας.

Συνολικά ορκίστηκαν οκτώ αθλητές και μία αθλήτρια, οι οποίοι έχουν δοξάσει τα ελληνικά χρώματα στο εξωτερικό, έχοντας αποσπάσει κορυφαίες διακρίσεις σε Παραολυμπιακούς Αγώνες, καθώς και σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα.

Στην εκδήλωση έδωσε το «παρών» η ηγεσία του Σώματος, με επικεφαλής τον Αρχηγό ΓΕΝ, Αντιναύαρχο Δημήτριο – Ελευθέριο Κατάρα. Παράλληλα, στην τελετή παρέστησαν μέλη του Ανώτατου Ναυτικού Συμβουλίου, καθώς και οι οικογένειες των ορκισθέντων υπαλλήλων, οι οποίοι μαζί με τους λοιπούς προσκεκλημένους τίμησαν με την παρουσία τους τη νέα αυτή αρχή στην επαγγελματική και προσωπική πορεία των Ελλήνων πρωταθλητών.