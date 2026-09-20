Το Πολεμικό Ναυτικό ετοιμάζεται να δεχθεί μια δυναμική ενίσχυση σε έμψυχο δυναμικό, καθώς άνοιξε επίσημα η διαδικασία για την πρόσληψη συνολικά τριακοσίων πενήντα Επαγγελματιών Οπλιτών.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό των επιτελών, η κάλυψη των αναγκών του Πολεμικού Ναυτικού θα πραγματοποιηθεί μέσα από δύο διακριτούς διαγωνισμούς που τρέχουν παράλληλα, προκειμένου να καλυφθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα κενά στις κατά τόπους μονάδες.

Ο συγκεκριμένος σχεδιασμός υλοποιείται μέσα από δύο ξεχωριστές διαγωνιστικές διαδικασίες, διευρύνοντας με αυτόν τον τρόπο τις επιλογές για τους ενδιαφερόμενους.

Ο κύριος όγκος των προσλήψεων αφορά τον πρώτο διαγωνισμό, ο οποίος εξασφαλίζει τριακόσιες θέσεις που απλώνονται σε ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών ειδικοτήτων, δίνοντας την ευκαιρία σε νέους με ποικίλες δεξιότητες να βρουν τη θέση που ταιριάζει στο προφίλ τους.

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη και μια δεύτερη, εξαιρετικά στοχευμένη διαδικασία για πενήντα άτομα, η οποία εστιάζει αυστηρά στον τομέα των Επιχειρήσεων Επικοινωνιών καθώς και στην ειδικότητα του Ραδιοεντοπιστή.

Οι επιτυχόντες αυτής της κατηγορίας προορίζονται να αναλάβουν υπηρεσία σε νευραλγικούς σταθμούς και παρατηρητήρια του στόλου, τα οποία βρίσκονται εγκατεστημένα σε καθορισμένες περιφερειακές ενότητες της χώρας.

Η διαδικασία υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών πραγματοποιείται πλέον αποκλειστικά σε ψηφιακό περιβάλλον, με στόχο τη διευκόλυνση των πολιτών. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν τα χαρτιά τους μέσα από την ειδική μηχανογραφική εφαρμογή (epop.hellenicnavy.gr) που έχει τεθεί σε λειτουργία.

Η προετοιμασία των φακέλων, ωστόσο, απαιτεί ταχύτητα, καθώς η πλατφόρμα θα δεχτεί τις ηλεκτρονικές αιτήσεις αυστηρά μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Για όσους συναντήσουν οποιοδήποτε τεχνικό εμπόδιο ή χρειαστούν επιπλέον διευκρινίσεις, οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν θέσει σε λειτουργία τη γραμμή υποστήριξης 2105531301, παρέχοντας άμεσα πολύτιμες οδηγίες για την ορθή ολοκλήρωση της διαδικασίας.