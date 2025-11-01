Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Έντονη αντιπαράθεση ξέσπασε σήμερα Σάββατο (1/11), μεταξύ του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα και του Υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου, με αφορμή τους κανόνες διαχείρισης των ηλεκτρικών πατινιών.

Την αρχή έκανε με ανακοίνωσή του ο Χάρης Δούκας, ο οποίος πέρα από τη ρύθμιση της λειτουργίας των ηλεκτρικών πατινιών, εξαπέλυσε δριμύ ‘κατηγορώ’ στην Κυβέρνηση, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «η Κυβέρνηση ζει σε μια διαφορετική πραγματικότητα».

Άμεση ήταν η απάντηση του Υπουργού Ανάπτυξης ο οποίος τόνισε ότι ο κ. Δούκας δεν συμπεριφέρεται ως Δήμαρχος Αθηναίων αλλά ως υποψήφιος Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση από το Δήμαρχο του Δήμου Αθηναίων, Χάρη Δούκα :

«Ο Υπουργός Ανάπτυξης φαίνεται να ζει σε διαφορετική πραγματικότητα», υποστηρίζει αρχικά ο κ. Δούκας, προσθέτοντας: «Μιλά για «συρρικνωμένη αντίληψη» για την Αυτοδιοίκηση του Δημάρχου Αθηναίων, όταν η ίδια η Κυβέρνησή του είναι αυτή που συρρικνώνει συστηματικά τις αρμοδιότητες της Αυτοδιοίκησης και ειδικά του Δήμου Αθηναίων.

Όπως όλα δείχνουν, ο κ. Θεοδωρικάκος μάλλον αισθάνεται Υπουργός σε Κυβέρνηση άλλης χώρας. Αντί να συντονιστεί με την Υφυπουργό κ. Μιχαηλίδου, ο ένας στοχοποιεί τον Δήμο και η άλλη ζητά ρυθμίσεις, που είτε είναι αρμοδιότητα της Κυβέρνησης, είτε έχουν ήδη προχωρήσει από τον Δήμο. Θα τους προτείναμε για αρχή, να διαβάσουν την απάντηση του Δήμου, ώστε να ευθυγραμμιστούν μεταξύ τους, τουλάχιστον στα βασικά.

Για τη διευκόλυνσή τους:

– Η δημόσια διαβούλευση στο τελικό σχέδιο του Δήμου για τα πατίνια, έχει αναρτηθεί εδώ και αρκετές ημέρες στο site του Δήμου Αθηναίων και σύντομα ολοκληρώνεται. Ούτε γι’ αυτό δεν φρόντισαν να ενημερωθούν. Αμέσως μετά την ενσωμάτωση τυχόν σημαντικών προτάσεων από την διαβούλευση, το τελικό σχέδιο θα έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο και θα εφαρμοστεί.

– Η Κυβέρνηση ήταν αυτή που επέλεξε να αφήσει το θέμα με στοιχειώδεις ρυθμίσεις επί πέντε χρόνια και τώρα υποκριτικά εντοπίζει ευθύνες στους Δήμους.

Και μιας και μιλάμε για αρμοδιότητες, ας μας απαντήσει το Υπουργείο Ανάπτυξης, αν μετά την ίδρυση μιας εταιρείας, τα οχήματά της τίθενται αυτομάτως σε κυκλοφορία στον δημόσιο χώρο, χωρίς καμία άδεια λειτουργίας ή κυκλοφορίας».

Και καταλήγει ο κ. Δούκας: «Αν κάποιοι αναζητούν «άλλον Δήμαρχο» για να φορτώσουν τις δικές τους παραλείψεις, ενημερώνουμε ότι η Αθήνα δεν είναι υποκατάστημα του Υπουργείου. Είναι πόλη με Αυτοδιοίκηση, σχέδιο και λογοδοσία προς τους πολίτες, όχι προς την εκάστοτε επικοινωνιακή ανάγκη της Κυβέρνησης».

Ακολουθεί η αναλυτική απάντηση από το Υπουργείο Ανάπτυξης

Αιχμηρή και άμεση ήταν η αντίδραση του Υπουργείου Ανάπτυξης, το οποίο κατηγόρησε τον Δήμαρχο Αθηναίων ότι «παραδέχτηκε πως δεν γνώριζε τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες του για το θέμα των ηλεκτρικών πατινιών».

Σε ανακοίνωση του Υπουργείου, αναφέρεται ότι ο κ. Δούκας «οφείλει να αναλάβει τις ευθύνες που του αναλογούν» και ότι «θα πρέπει να συνειδητοποιήσει πως είναι Δήμαρχος Αθηναίων και όχι υποψήφιος δελφίνος του ΠΑΣΟΚ, όπως ο ίδιος επιθυμεί».

Το Υπουργείο επισημαίνει επίσης ότι «ο Δήμαρχος συγχέει την ίδρυση μιας εταιρείας, που πράγματι εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Ανάπτυξης, με τις ρυθμίσεις για προϊόντα ή υπηρεσίες, οι οποίες καθορίζονται από άλλες νομοθετικές διατάξεις».

Υπενθυμίζει δε πως, σύμφωνα με τον νόμο 5209/2025, οι Δήμοι είναι αρμόδιοι να καθορίζουν χώρους στάθμευσης για ελαφρά προσωπικά ηλεκτρικά οχήματα, όπως τα πατίνια, στις κατοικημένες περιοχές.

«Ελπίζουμε να βοηθήσαμε τον κ. Δούκα να μάθει τις υποχρεώσεις και τις αρμοδιότητές του», αναφέρει χαρακτηριστικά το Υπουργείο, υπογραμμίζοντας ότι «η Κυβέρνηση έχει ήδη απλοποιήσει τις διαδικασίες ίδρυσης εταιρειών, μειώνοντας τη γραφειοκρατία».

