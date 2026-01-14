Επιμέλεια: Αντώνης Ζήβας

Το βράδυ της Τρίτης 13/1, η Μαρία Καρυστιανού ανακοίνωσε μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την παραίτησή της από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, όπου μέχρι πρόσφατα κατείχε τη θέση της προέδρου.

Στην ανακοίνωσή της, η κ. Καρυστιανού κατήγγειλε διχασμό εντός του συλλόγου, παρατυπίες στη διαχείριση και την άρνηση δημοσιοποίησης των οικονομικών καταστάσεων, τονίζοντας ότι η απομάκρυνση ενός μέλους Δ.Σ. δεν μπορεί να αποφασιστεί από τρίτους.

Σύστημα εμποδίων και διαφωνίες για τα οικονομικά

Η πρώην πρόεδρος επισημαίνει ότι συναντούσε συνεχείς δυσκολίες στην άσκηση των καθηκόντων της, με κύριο σημείο τριβής την άρνηση να δοθούν στη δημοσιότητα οι οικονομικές καταστάσεις του συλλόγου. Παράλληλα, αναφέρει ότι αμφισβητούνταν οι παρεμβάσεις της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου είχε αναδείξει πιθανές παραβιάσεις του κράτους δικαίου στην υπόθεση των Τεμπών.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η κ. Καρυστιανού αποφάσισε να αποχωρήσει από το Δ.Σ. και ζητά τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, καλώντας τα μέλη να αποφασίσουν ανεξάρτητα για τη συνέχεια.

Αίτημα παραίτησης από μέλη του Συλλόγου

Η παραίτηση της κ. Καρυστιανού είχε ζητηθεί από το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την απόφασή της να ιδρύσει πολιτικό φορέα.

Πιο συγκεκριμένα, το Σάββατο 10 Ιανουαρίου, πέντε μέλη του Συλλόγου απέστειλαν επιστολή με την οποία ζητούσαν την παραίτηση της μέχρι πρότινος προέδρου. Η κ. Καρυστιανού χαρακτήρισε παράτυπη την αποστολή email και τόνισε στο ΕΡΤnews ότι η διαδικασία παραίτησης θα έπρεπε να γίνει μόνο μέσω γενικής συνέλευσης.

«Είναι αυτονόητο ότι η κα Καρυστιανού μπορεί να πραγματοποιεί οποιαδήποτε πολιτική δραστηριότητα, όχι όμως εκπροσωπώντας τον Σύλλογο ή χρησιμοποιώντας την ιδιότητα της προέδρου του Συλλόγου Συγγενών των Θυμάτων του εγκλήματος των Τεμπών. Δε θα επιτρέψουμε ο Σύλλογος των συγγενών του εγκλήματος των Τεμπών να αποτελέσει όχημα για προσωπικές φιλοδοξίες και επιδιώξεις» ανέφεραν στην επιστολή τους τα μέλη του Συλλόγου.

Από την πλευρά της, η γραμματέας του Συλλόγου, Ελένη Βασάρα, σχολίασε με καυστικό τρόπο ότι η στάση της κ. Καρυστιανού δείχνει ότι επιδιώκει να χρησιμοποιεί τον Σύλλογο για την πολιτική της προβολή.

Αιχμές και απάντηση του Συλλόγου

Τα πέντε μέλη που ζήτησαν την παραίτηση επανέλαβαν την απαίτησή τους από το Σάββατο 10/1, καλώντας την πρώην πρόεδρο να παραιτηθεί και να επιστρέψει τις τραπεζικές κάρτες που σχετίζονται με τους λογαριασμούς του συλλόγου.

Μεταξύ άλλων επισημαίνεται ότι η πρώην πρόεδρος ενήργησε «χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, συζήτηση ή έγκριση του Δ.Σ.» και συμμετείχε σε πρωτοβουλίες για τη δημιουργία πολιτικού κόμματος, συνεργαζόμενη με άγνωστους σε άλλα μέλη «συνεργάτες», χρησιμοποιώντας ταυτόχρονα την ιδιότητά της ως πρόεδρος του συλλόγου.

Η εκπομπή «Off The Record» του ΕΡΤnews παρουσίασε την απάντηση του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών στην παραίτηση της κας Καρυστιανού, την οποία υπογράφουν οι Παύλος Ασλανίδης, Ελένη Βασάρα, Μιρέλλα Ρούση, Βασίλης Παυλίδης και Αναστάσιος Ταχμαζίδης.

Σε αυτήν τονίζεται ότι «η απόρριψη του οικονομικού απολογισμού από την πλειοψηφία του διοικητικού συμβουλίου αναδεικνύει τις ευθύνες της Προέδρου του Συλλόγου για τους χειρισμούς της, ιδιαίτερα δε τον τελευταίο χρόνο, καθώς πραγματοποιούνταν δαπάνες ερήμην του Δ.Σ. χωρίς καμία προηγούμενη έγκριση».

Mεταξύ άλλων τονίζονται τα εξής: «Η κατάσταση αυτή συνδέεται με την τακτική της Προέδρου να ενεργεί στο όνομα του Συλλόγου, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, συζήτηση ή έγκριση του ΔΣ για πρωτοβουλίες και τοποθετήσεις της, με τις οποίες δεν συμφωνούμε τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Ιδιαίτερα σοβαρό ζήτημα συνιστά η αποκάλυψη της συνεργασίας που έχει αναπτύξει μήνες τώρα, με άγνωστους προς εμάς, “συνεργάτες” και επιτελεία, για τη δημιουργία κινήματος ή πολιτικού κόμματος, χωρίς καμία σχετική ενημέρωση του ΔΣ, καθώς και η συμμετοχή σε δράσεις που οργανώνουν από κοινού για το σκοπό αυτό, κατά τις οποίες χρησιμοποιεί την ιδιότητά της ως Προέδρου του Συλλόγου».

Καταλήγοντας τα πέντε μέλη του ΔΣ σημειώνουν: «Με βάση τα παραπάνω ζητάμε την άμεση παραίτησή της από τη θέση της Προέδρου και την παράδοση των τραπεζικών καρτών που είναι συνδεδεμένες με τους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου».

Δημοσκοπικά δεδομένα για το κόμμα Καρυστιανού

Σε δημοσκόπηση της Interview για το Political, υπό το σενάριο καθόδου κόμματος από την κ. Καρυστιανού, το νέο κόμμα καταγράφει ποσοστό 14,5%, στη δεύτερη θέση μετά τη Νέα Δημοκρατία που συγκεντρώνει 23,9%.

Στην τρίτη θέση εμφανίζεται το ΠΑΣΟΚ με 10,5%, πιθανό κόμμα Τσίπρα στο 10%, το ΚΚΕ στο 5,5% και η Ελληνική Λύση στο 5%.

Ακολουθούν η Πλεύση Ελευθερίας (4,5%), η Φωνή Λογικής (3,2%), το ΜεΡΑ25 (2,9%), Κίνημα Δημοκρατίας (2,5%), ΣΥΡΙΖΑ (2,3%), ΝΙΚΗ (1,4%) και η Νέα Αριστερά (1%).

Πηγή: ΕΡΤ NEWS