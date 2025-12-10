«Πόλεμος» πυροτεχνημάτων σημειώθηκε χθες στο κέντρο τη Κοζάνης κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης για τη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου.

Σε βίντεο που κατέγραψε η κάμερα του Kozani Media φαίνεται η παρατεταμένη ρίψη πυροτεχνημάτων προς το τέλος της εκδήλωσης.

Πέρα από την αδιάκοπη ρίψη βεγγαλικών, πρόβλημα δημιούργησε το γεγονός ότι είχαν τοποθετηθεί λανθασμένα μπροστά από το επιβλητικό κτήριο της Εθνικής Τράπεζας, με αποτέλεσμα να «σκάνε» πάνω στο κόσμο.

Γονείς έτρεχαν να μαζέψουν και να πάρουν αγκαλιά τα παιδιά τους, τσιρίγματα ακούγονταν σε όλο το χώρο, ενώ υπήρξαν και μικροτραυματισμοί.

Δείτε τα σχετικά βίντεο:

Σημειώνεται πως την ευθύνη για τη διοργάνωση την είχε ο Δήμος Κοζάνης και η δημοτική αρχή Κοκκαλιάρη, ενώ ακόμη είναι άγνωστο ποιος και πώς τοποθέτησε τόσα πολλά και στο συγκεκριμένο σημείο τα πυροτεχνήματα.

Το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων της Αστυνομικής Διεύθυνσης Κοζάνης, κατόπιν συνεννόησης με τον εισαγγελέα, σχηματίζει δικογραφία κατά παντός υπευθύνου, για την επικίνδυνη ρίψη πυροτεχνημάτων δίπλα στον κόσμο, στη μεγάλη, χθεσινή χριστουγεννιάτικη γιορτή της Κοζάνης.