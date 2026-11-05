Απολογούνται σήμερα, Πέμπτη 5 Νοεμβρίου, οι 11 συλληφθέντες για την υπόθεση του φερόμενου κυκλώματος στην Πολεοδομία Κατερίνης, μετά την άσκηση ποινικών διώξεων σε βάρος τους.

Μεταξύ των κατηγορουμένων βρίσκονται τέσσερις υπάλληλοι της Πολεοδομίας, ανάμεσά τους και ο διευθυντής της υπηρεσίας, καθώς και επτά ιδιώτες μηχανικοί.

Η δικογραφία είναι ιδιαίτερα εκτεταμένη, καθώς σε αυτήν περιλαμβάνονται ακόμη 64 πρόσωπα, ενώ η έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων ξεκίνησε μετά από καταγγελία που υποβλήθηκε τον Δεκέμβριο του 2025.

Σύμφωνα με την καταγγελία, ιδιώτης μηχανικός φέρεται να ζήτησε χρηματικό ποσό προκειμένου να προχωρήσει ταχύτερα η διεκπεραίωση πολεοδομικής υπόθεσης.

Από 150 έως 7.000 ευρώ οι φερόμενες «ταρίφες»

Κατά την εξέλιξη της έρευνας προέκυψαν, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ενδείξεις για συγκεκριμένες χρηματικές απαιτήσεις ανάλογα με την υπηρεσία που ζητούνταν.

Οι φερόμενες «ταρίφες» ξεκινούσαν από περίπου 150 ευρώ για την έκδοση οικοδομικής άδειας και, σε ορισμένες περιπτώσεις, έφταναν ακόμη και τις 6.000 με 7.000 ευρώ για νομιμοποιήσεις αυθαίρετων κατασκευών.

Τα χρήματα, σύμφωνα με την έρευνα, φέρονται να παραδίδονταν με διάφορους τρόπους ώστε να αποφεύγεται η άμεση σύνδεση των εμπλεκομένων.

Μεταξύ άλλων, γίνεται λόγος για ποσά που τοποθετούνταν σε φακέλους ή ατζέντες, αλλά ακόμη και για αποστολές μέσω εταιρειών ταχυμεταφορών προς συγγενικά πρόσωπα.

Ανταλλάγματα ακόμη και σε είδος

Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα φερόμενα ανταλλάγματα δεν ήταν χρηματικά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι ερευνητές, εξετάζονται περιπτώσεις όπου φέρεται να παραδόθηκαν έπιπλα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές και άλλα αγαθά αντί χρημάτων.

Στο πλαίσιο της έρευνας πραγματοποιήθηκε και άρση τηλεφωνικού απορρήτου, με τις Αρχές να καταγράφουν συνομιλίες στις οποίες, σύμφωνα με τη δικογραφία, χρησιμοποιούνταν συνθηματικές εκφράσεις και χειρονομίες για τον προσδιορισμό των ποσών.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν

Σε βάρος των εμπλεκομένων έχουν ασκηθεί, κατά περίπτωση, διώξεις για αδικήματα όπως δωροληψία υπαλλήλου, δωροδοκία, συμμορία, πλαστογραφία, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, ψευδής βεβαίωση και νόθευση.

Μετά τις σημερινές απολογίες, ανακριτής και εισαγγελέας θα κρίνουν την περαιτέρω ποινική μεταχείριση των 11 κατηγορουμένων.

Τι υποστηρίζει ο διευθυντής της Πολεοδομίας

Ο συνήγορος υπεράσπισης του διευθυντή της Πολεοδομίας έχει δηλώσει ότι ο εντολέας του δεν αποδέχεται τις κατηγορίες με τον τρόπο που περιγράφονται στο κατηγορητήριο.

Παράλληλα, έχει αναφερθεί σε αμειβόμενη ιδιωτική επαγγελματική δραστηριότητα του διευθυντή, επισημαίνοντας ότι το κατά πόσο αυτή ήταν νόμιμη αποτελεί ζήτημα που θα εξεταστεί στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας.

Πάνω από 135.000 ευρώ το φερόμενο παράνομο όφελος

Σύμφωνα με το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, το συνολικό παράνομο οικονομικό όφελος που αποδίδεται στη δράση του φερόμενου κυκλώματος ξεπερνά τις 135.000 ευρώ.

Παράλληλα, από την αστυνομική έρευνα έχουν καταγραφεί συνολικά 151 περιπτώσεις φερόμενων αξιόποινων πράξεων, στοιχείο που αποτυπώνει το εύρος της υπόθεσης που βρίσκεται πλέον ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Οι κατηγορίες και οι ρόλοι που αποδίδονται στα εμπλεκόμενα πρόσωπα προκύπτουν από τη δικογραφία και δεν συνιστούν τελεσίδικη κρίση για την ενοχή τους.