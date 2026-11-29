Σε νέα δέσμευση περιουσιακών στοιχείων προχώρησε η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, φέρνοντας στο φως κρίσιμα δεδομένα για τη διαδρομή του χρήματος στην υπόθεση της Πολεοδομίας Κατερίνης.

Με διάταξη που φέρει ημερομηνία 20 Νοεμβρίου 2026 και την υπογραφή του προέδρου της Αρχής, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, δεσμεύονται τραπεζικοί λογαριασμοί, καθώς και δύο ακίνητα στην Κατερίνη, σε βάρος 11 προσώπων που περιλαμβάνονται στη δικογραφία.

Οι ελεγκτές δεν περιορίζονται πλέον στις καταγγελλόμενες παράνομες εξυπηρετήσεις, αλλά εστιάζουν στον τρόπο με τον οποίο αξιοποιήθηκαν τα κεφάλαια. Ενώ το εγκληματικό προϊόν που προκύπτει άμεσα από την ερευνώμενη δραστηριότητα υπολογίζεται σε τουλάχιστον 137.932,58 ευρώ, οι ενδείξεις της Αρχής ανεβάζουν το πιθανό συνολικό ύψος των παράνομων εσόδων έως και τα 709.770,13 ευρώ.

Ο μηχανισμός των παράνομων εξυπηρετήσεων και οι 11 εμπλεκόμενοι

Σύμφωνα με τα στοιχεία της διάταξης και την έρευνα του Τμήματος Ερευνών και Δίωξης της Υποδιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος, φέρεται να είχε συγκροτηθεί εγκληματική οργάνωση με τη συμμετοχή υπαλλήλων της Υπηρεσίας Δόμησης Κατερίνης και ιδιωτών μηχανικών.

Τα μέλη της είχαν διακριτούς και αλληλοσυμπληρούμενους ρόλους, αξιοποιώντας την υπηρεσιακή τους ιδιότητα για να εξασφαλίζουν, έναντι χρηματικών ανταλλαγμάτων, την κατά προτεραιότητα ή παράτυπη έκδοση οικοδομικών αδειών, διοικητικών πράξεων και την ευνοϊκή διεκπεραίωση υποθέσεων.

Παρότι η δράση της οργάνωσης τοποθετείται χρονικά τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2025, υπάρχουν ενδείξεις ότι ορισμένες παράνομες ενέργειες ενδέχεται να είχαν αρχίσει ήδη από τις αρχές του 2024. Για τον λόγο αυτό, ο οικονομικός έλεγχος επεκτείνεται σε βάθος χρόνου, εξετάζοντας καταθέσεις και περιουσιακές μεταβολές, ώστε να διαπιστωθεί εάν παράνομα κεφάλαια διοχετεύθηκαν σε φαινομενικά νόμιμες συναλλαγές.

Το διαμέρισμα των 50.000 ευρώ και οι διαδοχικές καταθέσεις

Ιδιαίτερο βάρος δίνει η Αρχή στην αγορά ενός διαμερίσματος τετάρτου ορόφου, επιφάνειας 97,50 τ.μ. στην Κατερίνη, από κατηγορούμενο στέλεχος της Πολεοδομίας. Η αγοραπωλησία έγινε στις 26 Μαρτίου 2024 έναντι 50.000 ευρώ, με αντικειμενική αξία 80.738,28 ευρώ, και εξοφλήθηκε αυθημερόν με τραπεζική επιταγή.

Όπως προέκυψε από τα τραπεζικά στοιχεία, μέρος του ποσού καλύφθηκε από γονική παροχή 33.000 ευρώ που πραγματοποίησε η μητέρα της αγοράστριας στις 14 Μαρτίου 2024. Ωστόσο, οι ελεγκτές εντόπισαν ότι μία ημέρα νωρίτερα είχε γίνει κατάθεση μετρητών 10.000 ευρώ στον λογαριασμό της μητέρας, η οποία προηγουμένως διέθετε υπόλοιπο 22.388,81 ευρώ, ποσό ανεπαρκές για να καλυφθεί η μεταφορά.

Επιπλέον, στον λογαριασμό της ίδιας της αγοράστριας κατατέθηκαν συνολικά 21.500 ευρώ μέσα σε ελάχιστες ημέρες: 5.000 ευρώ σε δύο συναλλαγές στις 22 Μαρτίου και ακόμη 16.500 ευρώ στις 26 Μαρτίου, την ημέρα έκδοσης της επιταγής.

Αν και τόσο η γονική παροχή όσο και η αγορά δεν είναι από μόνες τους παράνομες, η Αρχή ερευνά εάν τα συγκεκριμένα ποσά δικαιολογούνται από νόμιμα εισοδήματα ή συνδέονται με τη δράση του κυκλώματος.

Αγορά μέσω πλειστηριασμού με φόντο μετρητά 31.800 ευρώ

Αντίστοιχα ερωτήματα προκαλεί η απόκτηση ενός δεύτερου διαμερίσματος στην Κατερίνη, πρώτου ορόφου και επιφάνειας 79,20 τ.μ., το οποίο κατακυρώθηκε σε έναν εκ των κατηγορουμένων μέσω ηλεκτρονικού πλειστηριασμού έναντι 49.001 ευρώ. Για τη συμμετοχή στη διαδικασία καταβλήθηκε εγγύηση 14.700 ευρώ στις 10 Ιουνίου 2024, ενώ το υπόλοιπο ποσό των 34.301 ευρώ εξοφλήθηκε στις 21 Ιουνίου.

Κατά τον έλεγχο των τραπεζικών κινήσεων στο διάστημα από τις 24 Μαΐου έως τις 21 Ιουνίου 2024, διαπιστώθηκαν καταθέσεις μετρητών συνολικού ύψους 31.800 ευρώ. Συγκεκριμένα, κατατέθηκαν 5.200 ευρώ στις 24 Μαΐου, 5.000 ευρώ στις 10 Ιουνίου και επιπλέον 21.600 ευρώ μεταξύ 18 και 21 Ιουνίου, δηλαδή ακριβώς τη χρονική στιγμή που απαιτούνταν η εξόφληση του πλειστηριασμού.

Χωρίς να αμφισβητείται η νομιμότητα της διαδικασίας του πλειστηριασμού, η χρονική εγγύτητα και το ύψος των καταθέσεων δημιουργούν σοβαρές ενδείξεις ότι σημαντικό μέρος του τιμήματος προήλθε από μετρητά αδιευκρίνιστης προέλευσης.

Οι συναλλαγές με στοιχηματικές εταιρείες

Στο μικροσκόπιο των αρχών έχει μπει και η πιθανή διοχέτευση κεφαλαίων σε τυχερά παίγνια. Στη διάταξη σημειώνεται χαρακτηριστικά ότι οι εμπλεκόμενοι «μέρος των παρανόμων κεφαλαίων το ανάλωσαν σε καταναλωτικές δαπάνες, αγορά ακίνητης περιουσίας, καθώς και τροφοδότηση της παικτικής τους δραστηριότητας σε στοιχηματικές εταιρείες».

Αν και στο έγγραφο δεν κατονομάζονται οι εταιρείες, ούτε προσδιορίζονται τα ακριβή ποσά ή τυχόν κέρδη και ζημίες, το εύρημα αξιολογείται στο πλαίσιο της προσπάθειας να εντοπιστούν τυχόν μέθοδοι νομιμοποίησης παράνομων εσόδων.

Η δέσμευση των λογαριασμών και των δύο ακινήτων στοχεύει στη διασφάλιση περιουσιακών στοιχείων που ενδέχεται να σχετίζονται με την υπόθεση, όσο η έρευνα συνεχίζεται για να ξεκαθαριστεί πλήρως ποια ποσά προέρχονται από νόμιμες πηγές και πώς ακριβώς διακινήθηκαν τα χρήματα μεταξύ των εμπλεκομένων.

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