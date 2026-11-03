Ένα καλοκουρδισμένο κύκλωμα διαφθοράς, που λειτουργούσε ως κανονικό «παραμάγαζο» μέσα στην Πολεοδομία Κατερίνης, εξαρθρώθηκε από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας. Η επιχείρηση κατέληξε στη σύλληψη 11 ατόμων, ανάμεσα στους οποίους βρίσκονται τέσσερα στελέχη της υπηρεσίας -συμπεριλαμβανομένου του διευθυντή της- καθώς και επτά ιδιώτες, κυρίως μηχανικοί.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, που περιλαμβάνει κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος, το κύκλωμα είχε διαμορφώσει έναν συγκεκριμένο «τιμοκατάλογο» εξυπηρετήσεων, ο οποίος κάλυπτε από απλές διεκπεραιώσεις έως παράνομες τακτοποιήσεις αυθαιρέτων κτισμάτων.

Ο «τιμοκατάλογος» και το κόλπο με τα αυθαίρετα

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, η δράση των εμπλεκομένων κινούνταν σε δύο βασικούς άξονες. Έπαιρναν «γρηγορόσημο» για τη διεκπεραίωση υποθέσεων κατά προτεραιότητα και την επίσπευση έκδοσης οικοδομικών αδειών, με τις τιμές να κυμαίνονται από 150 έως 400 ευρώ.

Έκαναν παράνομες νομιμοποιήσεις σε αυθαίρετα με την ταρίφα να κυμαίνεται από 6.000 έως 7.000 ευρώ.

Το βασικό τέχνασμα του κυκλώματος στηριζόταν στην εκμετάλλευση της νομοθεσίας για την τακτοποίηση ακινήτων που έχουν κατασκευαστεί πριν από τις 28 Ιουλίου 2011. Οι επίορκοι υπάλληλοι, σε συνεργασία με τους ιδιώτες, φέρονται να εισέπρατταν το αντίτιμο, προκειμένου να εκδίδουν ψευδείς βεβαιώσεις ότι νεότερα κτίσματα είχαν δήθεν ανεγερθεί πριν από το ορόσημο του 2011, εντάσσοντάς τα, παράνομα στις ευνοϊκές ρυθμίσεις του νόμου.

Το νήμα της έρευνας

Η αντίστροφη μέτρηση για τη δράση της ομάδας ξεκίνησε πριν από περίπου έξι μήνες, ύστερα από αρχική καταγγελία που υποβλήθηκε στις τοπικές αστυνομικές αρχές σε βάρος ενός ιδιώτη μηχανικού.

Η διερεύνηση αποκάλυψε πυκνές και ύποπτες τηλεφωνικές επαφές του συγκεκριμένου μηχανικού με υπαλλήλους της Πολεοδομίας. Η υπόθεση διαβιβάστηκε άμεσα στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, η οποία παρακολούθησε μεθοδικά τη δραστηριότητα των εμπλεκομένων μέχρι την τελική επιχείρηση και τις συλλήψεις.

Οι 11 κατηγορούμενοι οδηγούνται σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα για την απαγγελία των κακουργηματικών διώξεων.

Κατασχέθηκαν €264.000

Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε από την αστυνομία για την υπόθεση αναφέρεται:

«Από τη μέχρι στιγμής έρευνα έχουν προκύψει -151- περιπτώσεις φερόμενων αξιόποινων πράξεων, στο πλαίσιο των οποίων ζητήθηκαν ή ελήφθησαν αθέμιτα χρηματικά και υλικά ωφελήματα συνολικής αξίας -137.932,58- ευρώ, εκ των οποίων τα -4.760,58- ευρώ αντιστοιχούν σε υλικά αγαθά, όπως ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα και έπιπλα.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, οχήματα, επαγγελματικούς χώρους, γραφεία υπαλλήλων, καθώς και από τις σωματικές έρευνες των κατηγορουμένων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

– το χρηματικό ποσό των -264.440- ευρώ, μέρος των οποίων ήταν επιμελώς διαχωρισμένο εντός -30- φακέλων, αξιόγραφα συνολικής ονομαστικής αξίας -420.000- ευρώ,

-38- χρυσές λίρες Αγγλίας και -4- χρυσά νομίσματα, κοσμήματα και τιμαλφή,

-7- ναρκωτικά δισκία, χωρίς ιατρική συνταγή, μηχανική σφραγίδα με εντύπωμα στρογγυλής σφραγίδας και κείμενο για τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής,

-8- επαγγελματικές σφραγίδες πολιτικών μηχανικών, πλήθος ημερολογίων – σημειωματάριων (ατζέντες) και φύλλων χαρτιού με ιδιόχειρες σημειώσεις, πλήθος ηλεκτρονικών συσκευών [κεντρικές μονάδες σταθερών ηλεκτρονικών υπολογιστών, φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές (laptop), φορητές ηλεκτρονικές συσκευές οθόνης αφής (tablet), συσκευές κινητής τηλεφωνίας με κάρτες SIM, σκληροί δίσκοι αποθήκευσης ψηφιακών δεδομένων και φορητές συσκευές αποθήκευσης ψηφιακών δεδομένων (USB)]και έγγραφα σχετικά με τη διερευνώμενη υπόθεση.