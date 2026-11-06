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Ενώπιον της ανακρίτριας Κατερίνης εξελίσσεται από το πρωί της Παρασκευής 6 Νοεμβρίου, η διαδικασία των απολογιών για τη σοβαρή υπόθεση διαφθοράς στην τοπική Υπηρεσία Δόμησης. Η δικογραφία καταγράφει ένα εκτεταμένο δίκτυο παράνομων συναλλαγών, με το κατηγορητήριο να απαριθμεί 151 περιπτώσεις δωροδοκίας και τις καταγεγραμμένες συνομιλίες να παραπέμπουν σε διακίνηση ποσών που αγγίζουν τις 138.000 ευρώ.
Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται διαδικασίες που αφορούσαν κατά προτεραιότητα την παράτυπη έκδοση οικοδομικών αδειών και την τακτοποίηση αυθαίρετων κτισμάτων.
Οι ισχυρισμοί των πρώτων κατηγορουμένων
Η δικαστική διερεύνηση άνοιξε με τις καταθέσεις ενός 46χρονου ιδιώτη μηχανικού και ενός συμβασιούχου υπαλλήλου της υπηρεσίας. Ο συμβασιούχος αρνήθηκε οποιαδήποτε ανάμειξη στο κύκλωμα, υπογραμμίζοντας ότι η θητεία του στην Πολεοδομία ήταν εξαιρετικά σύντομη, καθώς διήρκεσε μόλις πέντε μήνες και έληξε στα τέλη Οκτωβρίου.
Με τη σειρά του, ο μηχανικός ισχυρίστηκε ότι τα χρήματα που βρέθηκαν στην κατοχή του αποτελούν νόμιμες επαγγελματικές αμοιβές για παρασχεθείσες υπηρεσίες, για τις οποίες υπάρχουν τα αντίστοιχα φορολογικά παραστατικά.
Στο μικροσκόπιο τα μετρητά και οι συναλλαγματικές
Κομβικό σημείο της ανάκρισης αποτελεί η αναμενόμενη κατάθεση του διευθυντή της Υπηρεσίας Δόμησης, καθώς οι έρευνες στο σπίτι του έφεραν στο φως επιβαρυντικά ευρήματα. Οι αρχές εντόπισαν 49.000 ευρώ σε μετρητά, τα οποία ήταν επιμελώς μοιρασμένα σε 30 διαφορετικούς φακέλους.
Παράλληλα, κατασχέθηκαν 29 συναλλαγματικές συνολικής αξίας 420.000 ευρώ που είχαν εκδοθεί στο όνομα ιδιοκτήτη κατασκευαστικής εταιρείας, στοιχείο που διευρύνει τον κύκλο των ερευνών γύρω από τις διαδρομές του χρήματος.
Συνέχιση της ανακριτικής διαδικασίας
Η διαδικασία στο δικαστικό μέγαρο παραμένει σε πλήρη εξέλιξη, με την εξέταση υπαλλήλου της υπηρεσίας να ακολουθεί τις πρώτες καταθέσεις. Οι απολογίες όλων των κατηγορουμένων αναμένεται να ρίξουν φως στον βαθμό εμπλοκής του καθενός, την ώρα που οι δικαστικές αρχές αξιολογούν τα κατασχεθέντα πειστήρια και το ογκώδες υλικό των συνομιλιών για να αποφασίσουν για την περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση.