Κλειστή και υπό διαρκή αστυνομική επιτήρηση παραμένει η Πολεοδομία Μυκόνου, έπειτα από εισαγγελική εντολή για τη διενέργεια εκτεταμένου ελέγχου στα αρχεία και τους φακέλους της υπηρεσίας.

Αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται έξω από το κτήριο της Υπηρεσίας Δόμησης, απαγορεύοντας την είσοδο, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι κανένα έγγραφο ή άλλο στοιχείο δεν θα μετακινηθεί, τροποποιηθεί ή εξαφανιστεί μέχρι να ξεκινήσει ο έλεγχος από το αρμόδιο κλιμάκιο.

Όπως μετέδωσε το ΕΡΤnews, η εντολή προήλθε από την Εισαγγελία Κυκλάδων, ενώ η Πολεοδομία αναμένεται να παραμείνει εκτός λειτουργίας τουλάχιστον μέχρι τη Δευτέρα.

Την ίδια ημέρα αναμένεται να φτάσει στο νησί ειδικό κλιμάκιο ελεγκτών, το οποίο θα προχωρήσει σε λεπτομερή έλεγχο του αρχείου της υπηρεσίας.

Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν τεθεί εισαγγελικές παραγγελίες που παραμένουν σε εκκρεμότητα και, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, δεν έχουν μέχρι σήμερα τύχει ελέγχου ή επίσημης απάντησης από την Πολεοδομία.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας αναμένεται να εξεταστούν οι φάκελοι των υποθέσεων, η πορεία υλοποίησης δικαστικών και εισαγγελικών εντολών, αλλά και τυχόν καθυστερήσεις ή παραλείψεις στον χειρισμό συγκεκριμένων υποθέσεων.

Ιδιαίτερη προσοχή αναμένεται να δοθεί σε υποθέσεις που αφορούν οικοδομικές άδειες, καταγγελίες για αυθαίρετες κατασκευές, καθώς και παραβάσεις της πολεοδομικής νομοθεσίας.

Η Υπηρεσία Δόμησης Μυκόνου έχει βρεθεί και στο παρελθόν στο επίκεντρο ερευνών από δικαστικές και αστυνομικές αρχές, σε υποθέσεις που σχετίζονται με την έντονη οικοδομική δραστηριότητα και τις πολεοδομικές παραβάσεις στο νησί.