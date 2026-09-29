Σε αργία τέθηκε ο προϊστάμενος της Πολεοδομίας Μυκόνου, με απόφαση του δημάρχου Χρήστου Βερώνη, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες του τμήματος Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. στην Πολεοδομία.

Από τους αδιάφθορους της ΕΛ.ΑΣ. έχουν κατασχέσει αρχεία και ψηφιακά μέσα τα οποία επεξεργάζονται για να βρουν χρήσιμα στοιχεία.

Πριν την απομάκρυνση του προϊσταμένου της Πολεοδομίας, εστάλη έγγραφο της εισαγγελίας προς τον Δήμο στο οποίο αναφερόταν ότι σε βάρος του επικεφαλής της υπηρεσίας διεξάγεται έρευνα για κακουργήματα, μεταξύ αυτών απιστία κατ’ εξακολούθησιν, δωροληψία και πλαστογραφία. Καθοριστικό ρόλο στην απόφαση απομάκρυνσης έπαιξε η επιχείρηση που πραγματοποίησαν στελέχη της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων στο σπίτι του προϊσταμένου την περασμένη Τρίτη. Στην οικία του προϊσταμένου εντοπίστηκαν έγγραφα της υπηρεσίας αλλά και ένας αρχαίος αμφορέας που εξετάζεται αν εμπίπτει στις διατάξεις του νόμου περί αρχαιοτήτων.

Η απόφαση με την οποία τέθηκε σε αργία δημοσιεύθηκε στη «Διαύγεια».

Η Εισαγγελία Κυκλάδων, έχει ξεκινήσει έρευνα εδώ και μήνες για την λειτουργία της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Η υπόθεση άνοιξε επισήμως πριν από οκτώ ημέρες, όταν η Εισαγγελία Κυκλάδων παρήγγειλε τη διενέργεια εκτεταμένης έρευνας για το σύνολο των πεπραγμένων της Πολεοδομίας Μυκόνου, αναθέτοντας τον φάκελο στους «αδιάφθορους» της ΕΛ.ΑΣ.

Στο πλαίσιο αυτό, ήδη από τις 17 Σεπτεμβρίου, η Υπηρεσία Δόμησης Μυκόνου τέθηκε υπό αστυνομική φρούρηση ενώ μετέβη στο νησί κλιμάκιο της Πολεοδομίας Σύρου, προκειμένου να ελέγξει τους φακέλους και το αρχείο της Υπηρεσίας Δόμησης Μυκόνου.

Στο μικροσκόπιο της εισαγγελικής έρευνας βρίσκονται εισαγγελικές παραγγελίες που παρέμεναν σε εκκρεμότητα χωρίς να έχουν απαντηθεί από την εν λόγω υπηρεσία. Οι έλεγχοι των αρχών συνεχίζονται για να διαπιστωθεί το εύρος των υποθέσεων και των πολεοδομικών φακέλων στους οποίους εντοπίζονται παρατυπίες.