Ιδιαίτερα δύσκολες αναμένεται να είναι οι επόμενες ώρες για τη χώρα μας, αφού από το βράδυ της Κυριακής, 11 Ιανουαρίου, ο καιρός επιδεινώνεται περαιτέρω, φέρνοντας πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και χιόνια σε αρκετές περιοχές.

Ήδη, από το απόγευμα, πολλές τοποθεσίες έχουν «ντυθεί» στα λευκά. Το ισχυρό κύμα ψύχους και οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν ακόμα περισσότερο την κατάσταση. Νωρίτερα, υψηλά Μποφόρ και ισχυρές καταιγίδες σάρωσαν διάφορες περιοχές, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται μέχρι στιγμής στην Αλεξανδρούπολη, όπου ανεμοστρόβιλος παρέσυρε αυτοκίνητα και ξερίζωσε δέντρα. Ανάλογη ήταν η εικόνα και στο Μεσολόγγι, ενώ στην Πάτρα η θάλασσα κυριολεκτικά βγήκε στη στεριά.

Αυτή την ώρα, η κατάσταση σταδιακά αλλάζει, με τους θυελλώδεις ανέμους να δίνουν τη θέση τους στο δριμύ ψύχος και τις χιονοπτώσεις.

Δείτε βίντεο από το Τσεπέλοβο Ιωαννίνων:

Η πορεία της κακοκαιρίας, σύμφωνα με τον κ. Λαγουβάρδο

Ο Διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος, ανέλυσε την πορεία της κακοκαιρίας, επισημαίνοντας πως πρόκειται για ένα φαινόμενο που θα επηρεάσει όλη την επικράτεια: «Θα έχουμε μια ψυχρή εισβολή η οποία θα επηρεάσει το σύνολο της χώρας. Θα αρχίσει να γίνεται αισθητή από τη βόρεια χώρα από την Κυριακή και σε ολόκληρη πλέον τη χώρα τη Δευτέρα και την Τρίτη».

Εξειδικεύοντας τις περιοχές που θα εκδηλωθούν τα πρώτα έντονα φαινόμενα, ο κ. Λαγουβάρδος σημείωσε: «Το βράδυ της Κυριακής προς τη Δευτέρα θα έχουμε και χιόνια σε χαμηλά υψόμετρα σε περιοχές όπως είναι τα ανατολικά του νομού Θεσσαλονίκης, η Χαλκιδική, περιοχές της Ξάνθης, της Θάσου, της Καβάλας. Οπότε εκεί θα έχουμε χιονοπτώσεις μέχρι και σε χαμηλό υψόμετρο σε αυτές τις περιοχές».

Στη συνέχεια, τα φαινόμενα θα κινηθούν νοτιότερα: «Θα έχουμε χιόνια δηλαδή και σε τμήματα των Σποράδων, της Εύβοιας -κυρίως κεντρικής και νότιας Εύβοιας, στα ορεινά-ημιορεινά των Κυκλάδων -στα σημεία νησιά δηλαδή που έχουν σχετικά μεγάλο υψόμετρο- και από τη Δευτέρα πλέον και στην Κρήτη σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές».

Στα λευκά το Βίτσι Καστοριάς:

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Λαγουβάρδος στην Αττική και την Ανατολική Στερεά, ξεκαθαρίζοντας το τοπίο για το αν θα υπάρξουν προβλήματα χιονόστρωσης. «Όσον αφορά την Αττική και τη Βοιωτία γενικά την ανατολική Στερεά, θα έχουμε το βράδυ της Κυριακής προς τη Δευτέρα κάποιο χιονόνερο ή χιόνι. Εκτιμούμε όμως ότι οι γενικές ποσότητες δεν θα είναι μεγάλες, δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα με χιονόστρωση», εξήγησε και πρόσθεσε για το λεκανοπέδιο: «Στην Αττική η χιονόπτωση και η χιονόστρωση θα είναι όπως είπαμε στην Πάρνηθα και στην Πεντέλη. Εκτιμούμε ότι θα δούμε και κάποιες νιφάδες, κάποια ασθενή φαινόμενα γενικά στις βορειότερες περιοχές του λεκανοπεδίου και κυρίως στα βόρεια και στα ανατολικά, αλλά η εκτίμησή μας είναι ότι οι ποσότητες την Κυριακή μέχρι τη Δευτέρα δεν θα είναι τέτοιες ώστε να δημιουργήσουν προβλήματα από χιονόστρωση».

Περισσότερη προσοχή, ωστόσο, απαιτείται στην Εύβοια. Όπως υπογράμμισε ο κ. Λαγουβάρδος: «Στην κεντρική κυρίως Εύβοια που θέλει προσοχή και λόγω χαμηλών θερμοκρασιών θα έχουμε και χιονόπτωση μέχρι πολύ χαμηλές περιοχές, μέχρι και τις πεδινές περιοχές».

Για το εθνικό δίκτυο συμπλήρωσε: «Γενικά στις περιοχές της Φθιώτιδας, Βοιωτίας και στον εθνικό άξονα, θα έχουμε κατά περιόδους μέσα στη νύχτα και κάποιες χιονοπτώσεις, αλλά όπως και στην Αττική εκτιμούμε ότι οι ποσότητες θα είναι μικρές, οπότε δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα από χιονόστρωση».

Τέλος, ο κ. Λαγουβάρδος εστίασε στις πολικές θερμοκρασίες που θα επικρατήσουν: «Το άλλο χαρακτηριστικό του καιρού βέβαια είναι κυρίως τη Δευτέρα πολύ χαμηλές θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα, με ολικό παγετό, δηλαδή παγετό όλο το 24ωρο σε περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας και πολύ ισχυρό παγετό και τις πρωινές ώρες της Τρίτης αλλά και της Τετάρτης».

Πληκάτι στην Ήπειρο:

Χιονοπτώσεις κατά τόπους ακόμη και στα πεδινά

Σύμφωνα με το Forecast Weather Greece, τη Δευτέρα (12/1) ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση σε Ήπειρο, Μακεδονία, Θεσσαλία και Θράκη. Εξαίρεση θα αποτελέσει το τρίτο πόδι της Χαλκιδικής, όπου θα εκδηλωθούν παροδικές χιονοπτώσεις σε μηδενικό υψόμετρο.

Λίγες παροδικές βροχές θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο νωρίς το πρωί, με χιόνια από τα 300-400 μ. Τα φαινόμενα γρήγορα θα σταματήσουν.

Λίγα τοπικά χιόνια θα πέσουν νωρίς το πρωί σε τμήματα της κεντρικής Στερεάς Ελλάδας, φαινόμενα τοπικού και ασθενή χαρακτήρα που γρήγορα θα σταματήσουν. Παράλληλα, παροδικές χιονοπτώσεις αναμένονται στην Εύβοια άνω των 150-200μ. ενώ και η Πελοπόννησος θα επηρεαστεί από χιονομπόρες από τα 250-350μ. (στα ανατολικά του Νομού Κορινθίας από τα 150μ.).

Βίντεο από το Παγγαίο όρος:

Άστατος ο καιρός θα είναι και στο Αιγαίο με παροδικές βροχές στα κεντρονότια, και πρόσκαιρες καταιγίδες στα νοτιοανατολικά και τη βόρεια Κρήτη. Χιόνια θα πέσουν στις Σποράδες ακόμη και σε μηδενικό υψόμετρο, κυρίως στα ανατολικά της τμήματα. Στο νότιο Αιγαίο τα χιόνια θα πέφτουν από τα 600-700μ.

Οι άνεμοι στα Πελάγη θα πνέουν βόρειοι ισχυροί με τις ριπές στα 7-8 μποφόρ.

Αττική: Αρχικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές χιονοπτώσεις στα βόρεια του Νομού και σταδιακή βελτίωση στη συνέχεια. Στην υπόλοιπη Αττική λίγες νεφώσεις με αυξημένα διαστήματα ηλιοφάνειας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι ισχυροί με τις ριπές στα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 8 βαθμούς.

Θεσσαλονίκη: Αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ισχυροί. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 4 βαθμούς.

Από Καστοριά προς Πισοδέρι:

Η πρόγνωση της Αναστασίας Τυράσκη – Μικρή ποσότητα χιονιού στην Πάρνηθα, τσουχτερό το κρύο

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Αναστασία Τυράσκη, τις επόμενες ώρες αναμένεται να συνεχιστεί η πτώση της θερμοκρασίας κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, και σταδιακά και στην υπόλοιπη χώρα.

Από την Κυριακή το βράδυ αναμένονται αρνητικές θερμοκρασίες σε όλη τη βόρεια χώρα και σε κάποιες περιοχές, όπως η Φλώρινα, να πέσει και πολύ κάτω από το μηδέν, φτάνοντας ακόμα και τους -10 και από τα ξημερώματα ακόμα χαμηλότερα.

Επιπλέον, αναμένονται χιόνια και σε ακόμα χαμηλότερα υψόμετρα. Πιο συγκεκριμένα, τα χιόνια μετατοπίζονται ανατολικότερα και αναμένεται χιονοπτώσεις στην περιοχή της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, από το βράδυ κυρίως.

Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας θα βρεθεί και η Εύβοια, αλλά και τα νησιά του Βορείου Αιγαίου.

Τη Δευτέρα αναμένεται να χιονίσει σε χαμηλά υψόμετρα, ακόμη και σε νησιά του Βορείου Αιγαίου, όπως η Θάσος, η Σαμοθράκη, η Λήμνος, η Σκύρος και η Εύβοια, ενώ ταυτόχρονα αναμένονται χιονοπτώσεις σε ημιορεινές περιοχές, ακόμη και στην Πελοπόννησο, στα ημιορεινά της Κρήτης, ίσως και στα ημιορεινά των Κυκλάδων.

Όπως ανέφερε η Αναστασία Τυράσκη, οι ποσότητες χιονιού που θα πέσουν δεν θα είναι μεγάλες, ενώ το φαινόμενο γενικά θα έχει μικρή διάρκεια.

Στην Αττική φαίνεται ότι δεν θα δούμε χιόνια, παρά μόνο μικρή ποσότητα πιθανότατα στην Πάρνηθα. Ωστόσο, αναμένεται τσουχτερό κρύο. Η Δευτέρα θα είναι η πιο κρύα μέρα, αλλά το πιο κρύο πρωινό θα είναι το πρωί της Τρίτης που αναμένονται και αρνητικές θερμοκρασίες όχι μόνο στα βόρεια προάστια, αλλά ίσως και στο κέντρο της Αθήνας με το θερμόμετρο να φτάνει τους 0 βαθμούς.

Η πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά

Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού της ΕΜΥ

Νωρίς την Κυριακή, η ΕΜΥ εξέδωσε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, σύμφωνα με το οποίο αναμένονται από σήμερα (Κυριακή 11-01-26) έντονο κύμα ψύχους, ισχυροί βόρειοι άνεμοι και χιονοπτώσεις στα ορεινά – ημιορεινά, αλλά και σε πεδινές περιοχές της βόρειας, κυρίως, Ελλάδας.

Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι θα πνέουν κατά τόπους έως και τις βραδινές ώρες της Δευτέρας (12-01-26), ενώ χιονοπτώσεις θα σημειωθούν:

Στα ορεινά – ημιορεινά της ηπειρωτικής χώρας και της Εύβοιας.

Από τη νύχτα σε πεδινές περιοχές της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, στις περιφερειακές ενότητες Σερρών και Χαλκιδικής, τα ανατολικά τμήματα της περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης καθώς και σε νησιά του βορείου Αιγαίου (Λήμνος, Λέσβος, Χίος, Σποράδες).

Από νωρίς το πρωί της Δευτέρας σε πεδινές περιοχές της Εύβοιας (κυρίως στα ανατολικά τμήματά της) και τα ορεινά – ημιορεινά των Κυκλάδων και της Κρήτης.

Οι χιονοπτώσεις θα σταματήσουν, πριν το μεσημέρι της Δευτέρας (12-01-26) στα βόρεια και από τις απογευματινές ώρες στις υπόλοιπες περιοχές, εκτός των ορεινών – ημιορεινών της Κρήτης, όπου θα συνεχιστούν μέχρι και το πρωί της Τρίτης (13-01-26).

Μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, η μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας, που ξεκίνησε από την Κυριακή, θα ξεπεράσει τους 10 °C σε πολλές περιοχές. Τόσο τη Δευτέρα (12/1), όσο και την Τρίτη (13/1), η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε χαμηλά επίπεδα – και το πρωί των δύο αυτών ημερών αναμένεται παγετός (θερμοκρασίες κάτω των 0 °C, ακόμη και σε πεδινές περιοχές των κεντρικών και βορείων ηπειρωτικών.

Στην παρακάτω εικόνα φαίνονται οι ψυχρές αέριες μάζες (με γαλάζιες/μπλε αποχρώσεις), σε ύψος 1.500 μέτρων περίπου πάνω από το έδαφος*, το πρωί της Δευτέρας.

Χιονισμένο τοπίο στη Φλώρινα

Ένα μαγευτικό χιονισμένο τοπίο αντίκρισαν κάτοικοι και επισκέπτες στη Φλώρινα το πρωί της Κυριακής, το οποίο προκάλεσε η έντονη χιονόπτωση. Κατά τις μεσημεριανές ώρες η χιονόπτωση σταμάτησε, ωστόσο το κρύο είναι τσουχτερό και όσο περνούν οι ώρες η θερμοκρασία αναμένεται να πέσει περισσότερο.

Τα σχολεία τη Δευτέρα στους δήμους της Φλώρινας, του Αμυνταίου και των Πρεσπών δεν θα λειτουργήσουν λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή και κυρίως λόγω των πολύ χαμηλών θερμοκρασιών που θα επικρατήσουν κατά τη διάρκεια της νύχτας και τις πρώτες πρωινές ώρες.

Ιδιαίτερα προβλήματα δεν αντιμετωπίστηκαν, καθώς τα μηχανήματα αποχιονισμού και οι αλατιέρες δουλεύουν ακατάπαυστα, προκειμένου να διατηρήσουν τα δίκτυα ανοικτά ακόμα και στα πιο απομακρυσμένα ορεινά τοπικά διαμερίσματα της περιοχής της Φλώρινας, όπως επίσης και στο χιονοδρομικό κέντρο Βίγλας Πισοδερίου, το οποίο ξεκίνησε και επίσημα να λειτουργεί με όλες τις πίστες ευρωπαϊκών προδιαγραφών που διαθέτει.

Χιόνια σε Δυτική Μακεδονία και Χαλκιδική

Στη Σαμαρίνα Γρεβενών έπεσαν τα πρώτα χιόνια στη Δυτική Μακεδονία. Αυτήν την ώρα παρατηρείται μια ασθενή χιονόπτωση, χωρίς να δημιουργούνται ιδιαίτερα προβλήματα.

Αναμένεται να ακολουθήσει κύμα ψύχους με τους οδηγούς που κινούνται προς τα ορεινά να οφείλουν να είναι προσεκτικοί.

Στην Αρναία Χαλκιδικής σημειώθηκε χιονόπτωση το απόγευμα της Κυριακής με το κρύο να είναι τσουχτερό. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, τα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να επιδεινωθούν και οι χιονοπτώσεις θα γίνουν πιο ισχυρές.

Χρυσή Καστοριάς:

Βέρβενα Αρκαδίας: