Την ώρα που έχει προκληθεί χάος από την κακοκαιρία σε ΗΠΑ, Γερμανία, Βρετανία και άλλες χώρες της Ευρώπης, με χιόνια, παγετό, ακυρώσεις και καθυστερήσεις πτήσεων και ουρές χιλιομέτρων από αυτοκίνητα τα οποία δυσκολεύονται να μετακινηθούν, η χώρα μας και τις πρώτες ημέρες του 2025 συνεχίζει να βιώνει ένα ήπιο χειμώνα, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.

Μάλιστα σήμερα, ανήμερα των Θεοφανείων (6/1), καταγράφηκαν σύμφωνα με το meteo.gr υψηλές θερμοκρασίες σε πολλές περιοχές της χώρας. Ιδιαίτερα στην Κρήτη, η μέγιστη πλησίασε τους 20 °C. Στον σχετικό πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι 8 σταθμοί του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών που κατέγραψαν τις υψηλότερες θερμοκρασίες. Όπως φαίνεται σε αυτόν, η μέγιστη (19.9 °C) σημειώθηκε στο κέντρο των Χανίων και ακολούθησαν η Ιεράπετρα και ο Λέντας Ηρακλείου (19.7 °C).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Το ερώτημα πλέον είναι αν θα έρθει και πότε, στη χώρα μας, ο βαρύς χειμώνας που ήδη έχει κάνει την εμφάνισή του σε Αμερική και Ευρώπη.

Σύμφωνα με το meteology.gr, ένας γιγαντιαίος αντικυκλώνας, θα είναι ο κυρίαρχος παίκτης στις καιρικές εκφάνσεις πάνω από όλη την ήπειρο, και φυσικά και στη χώρα μας. Σε σχετική μακροπρόθεσμη πρόβλεψη που κάνει αναφέρει χαρακτηριστικά:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

«Γενάρης, η καρδιά, ο πυρήνας του -έτσι κι αλλιώς- σύντομου μεσογειακού Χειμώνα, ιδιαίτερα τις τελευταίες δεκαετίες, όπου συνήθως το ‘ενεργό ‘ μέρος του, σπάνια ξεπερνάει τις 20-25 μέρες συνολικά. Πάμε να δούμε την κυρίαρχη τάση που φαίνεται να επικρατεί τις επόμενες εβδομάδες, πάνω από την Ευρώπη.

Όπως ήδη θα έχετε διακρίνει στον χάρτη, όλο το επόμενο διάστημα, ένας γιγαντιαίος αντικυκλώνας, θα είναι ο κυρίαρχος παίκτης στις καιρικές εκφάνσεις πάνω από όλη την ήπειρο, και φυσικά και στην χώρα μας. Ο αντικυκλώνας αυτός, θα αναγεννάται συνεχώς περίπου στην ίδια θέση, δίνοντας μάλλον ένα ξηρό μοτίβο στην δυτική Ευρώπη. Αντίθετα, βάζει στο στόχαστρο διαδοχικών καταβάσεων ψύχους, την ανατολική Ευρώπη και φυσικά την χώρα μας. Πράγματι, θεωρώ πως μέσα στον Γενάρη θα υπάρξουν αρκετές περιπτώσεις όπου οι αρνητικές τιμές στα 850Hpa θα διασχίζουν τα βόρεια σύνορά μας, ενώ θα υπάρξει τουλάχιστον μια πολύ αξιόλογη, προς τα τέλη του μήνα».

Ωστόσο, σύμφωνα με την ίδια πρόβλεψη δεν είναι προς το παρόν εύκολος ο εντοπισμός των μοντέλων αλλά και της ακριβούς θέσης αυτού του αντικυκλώνα:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

«Υπάρχει πάντως μια χαρακτηριστική δυσκολία, στο να εντοπίσουν τα μοντέλα, την ακριβή θέση αυτού του αντικυκλώνα. Παρότι αυτός θα σχηματιστεί, από την ακριβή του θέση εξαρτάται σε απόλυτο βαθμό ο καιρός στην χώρα μας. Μια επεκτασή του ανατολικότερα, θα έδινε από μια ισχυρή κατάβαση ψύχους και χιονοπτώσεις στα ανατολικά ηπειρωτικά, έως και αλκυονίδες (αν έρθει ακόμη ανατολικότερα). Μια δυτικότερη κίνησή του, θα δώσει διαδοχικές κακοκαιρίες με ποικιλία φαινομένων. Όπως και να χει, υπάρχει ζωηρό ενδιαφέρον».

Την ίδια στιγμή επιμένουν και οι Ιταλοί μετεωρολόγοι του meteoweb.eu, επικαλούμενοι τα δικά τους μετεωρολογικά μοντέλα, σχετικά με το έντονο ξέσπασμα παγετού και χιονιού που αναμένεται στην Ιταλία το επόμενο Σαββατοκύριακο και πιο συγκεκριμένα για την περίοδο μεταξύ 11 και 14 Ιανουαρίου .

Όπως λένε: «Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι ο ψυχρός κυκλώνας που θα έφτανε από την κεντρική Ευρώπη θα κατευθυνόταν προς τη Βόρεια Ιταλία, φέρνοντας πολύ κρύο αέρα κατά μήκος του ανατολικού άκρου του Αντικυκλώνα των Αζορών που προβάλλεται ψηλά στον Ατλαντικό Ωκεανό, ενσωματώνοντας ακόμη και τις Βρετανικές Νήσους».

Στο βίντεο που ακολουθεί φαίνεται πώς μπορεί να επηρεάσει το φαινόμενο και την Ελλάδα.

Σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 07-01-2025

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές με λίγες τοπικές βροχές στα

δυτικά, το ανατολικό και νότιο Αιγαίο και τη Θράκη. Τις βραδινές

ώρες στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο τα φαινόμενα θα ενταθούν και

πιθανώς να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά

περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 και τοπικά στα

πελάγη 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στην

Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θεσσαλία τους 14 με 15 βαθμούς και

στην υπόλοιπη χώρα τους 16 με 18 και τοπικά στα νότια τους 19

βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 08-01-2025

Στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, τη δυτική και νότια

Πελοπόννησο, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα

νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα δυτικά, κυρίως στο Ιόνιο, θα

εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα μετά το μεσημέρι

βαθμιαία θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα παροδικές νεφώσεις με

πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στη Θράκη, τις Κυκλάδες και την

Κρήτη.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά

περιορισμένη και θα σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο

τοπικά 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα βόρεια και θα κυμαίνεται

σε υψηλότερα από τα κανονικά επίπεδα. Θα φτάσει στα βόρεια τους 14

με 16 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 17 με 18 και τοπικά στα

νότια τους 19 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 09-01-2025

Λίγες νεφώσεις παροδικά κατά τόπους αυξημένες, με πιθανότητα

ασθενών τοπικών βροχών στα δυτικά, το ανατολικό και το νότιο

Αιγαίο.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά

περιορισμένη και θα σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 4 και στο Αιγαίο

τοπικά 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα κυμαίνεται σε

υψηλότερα από τα κανονικά επίπεδα.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10-01-2025

Στα δυτικά, το ανατολικό και το νότιο Αιγαίο νεφώσεις με τοπικές

βροχές, που στα βορειοδυτικά το απόγευμα και στο ανατολικό Αιγαίο

τη νύχτα, θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες,

ενώ λίγα χιόνια θα πέσουν στα βορειοδυτικά ορεινά. Στην υπόλοιπη

χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα βόρεια, όπου από το

απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και τη νύχτα σποραδικές

καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και θα

σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 και στα πελάγη

βαθμιαία τοπικά 6 μποφόρ. Το βράδυ στο Ιόνιο και βαθμιαία στα

βορειοδυτικά θα στραφούν σε βορειοδυτικούς και θα ενισχυθούν κατά

τη διάρκεια της νύχτας στα 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 11-01-2025

Στα βορειοανατολικά, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις

με βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς τοπικά ισχυρές το πρωί,

τα φαινόμενα βαθμιαία στα βόρεια και μετά το μεσημέρι στα

Δωδεκάνησα θα εξασθενήσουν και σταδιακά θα σταματήσουν. Στην

υπόλοιπη χώρα παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές το πρωί κυρίως

στα ανατολικά και νότια και λίγα χίονια στα βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν, στα δυτικά και τα βόρεια βορειοδυτικοί 4 με 6

και στα πελάγη 7 τοπικά 8 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση μετά το

μεσημέρι, και στα νότια αρχικά δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στα

πελάγη πρόσκαιρα 7 μποφόρ βαθμιαία όμως θα στραφούν σε δυτικούς

βορειοδυτικούς και από το απόγευμα θα εξασθενήσουν.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακή πτώση.

Σφοδρό κύμα κακοκαιρίας έφερε χθες Κυριακή (5/1) χιόνια και παγετό σε μεγάλο τμήμα των ΗΠΑ, με περίπου 60 εκατομμύρια κατοίκους σε περισσότερες από δέκα πολιτείες, από το Κάνσας μέχρι το Νιου Τζέρσεϊ, να έχουν κληθεί να βρίσκονται σε εγρήγορση για να ακολουθήσουν τις οδηγίες των κατά τόπους αρχών. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχουν ήδη κηρυχθεί οι πολιτείες Κάνσας, Κεντάκι, Άρκανσο, Δυτική Βιρτζίνια και Βιρτζίνια.

Έχοντας πλήξει αρχικά τις κεντρικές πολιτείες, η καταιγίδα κινείται βορειοανατολικά, με την πρωτεύουσα Ουάσινγκτον να προετοιμάζεται για πυκνή χιονόπτωση και τσουχτερό κρύο τη Δευτέρα, ημέρα που το Κογκρέσο των ΗΠΑ θα συνεδριάσει για να επικυρώσει επισήμως την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News ότι οι άσχημες καιρικές συνθήκες δεν θα εμποδίσουν τα μέλη του Κογκρέσου να φέρουν εις πέρας τα καθήκοντά τους.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ (NWS) ανέφερε χιονοθύελλες στο Κάνσας και σε τμήματα του βορειοδυτικού Μισούρι μέχρι το απόγευμα της Κυριακής. Οι δρόμοι καλύφθηκαν από χιόνι και πάγο και οι αρχές απηύθυναν έκκληση στους κατοίκους να αποφεύγουν τις μετακινήσεις.

Σύμφωνα με προβλέψεις μετεωρολόγων, το χιόνι αναμένεται να φθάσει σε ύψος τα 15 έως 30 εκατοστά από το νότιο Οχάιο μέχρι την Ουάσινγκτον. H NWS προειδοποιεί για «επικίνδυνη συσσώρευση πάγου» στο βόρειο Κεντάκι και στο νότιο τμήμα της Δυτικής Βιρτζίνιας, καθώς και για το ενδεχόμενο δημιουργίας ανεμοστρόβιλων σε Άρκανσο, Λουιζιάνα, Μισισίπι και Αλαμπάμα.

Λόγω της κακοκαιρίας ακυρώθηκαν εκατοντάδες πτήσεις στα αεροδρόμια του Κάνσας Σίτι και του Σεντ Λούις, σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο FlightAware.

Οι μετεωρολόγοι εκτιμούν πως η κακοκαιρία θα απομακρυνθεί το βράδυ της Δευτέρας από την Ανατολική Ακτή των ΗΠΑ προς τον Ατλαντικό Ωκεανό, αλλά ένα κύμα αρκτικού ψύχους θα διατηρήσει τις θερμοκρασίες 5-10 βαθμούς Κελσίου κάτω από τον μέσο όρο για την εποχή.

Σε πολλές περιπτώσεις το οδικό δίκτυο παραλύει με οχήματα να παραμένουν κολλημένα λόγω του χιονιού και του πάγου.

Το αεροδρόμιο του Μπρίστολ ανέστειλε τις πτήσεις λόγω των «δύσκολων καιρικών συνθηκών», ενώ αναμένονται πολύωρες καθυστερήσεις. Τα αεροδρόμια στο Μάντσεστερ και στο Λίβερπουλ είχαν κλείσει προσωρινά λόγω του χιονιού αλλά άνοιξαν ξανά.

The UK with a flurry of snow: #uksnow

No one:

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανταποκρίνονται σε πολλαπλά περιστατικά ενώ οι επαναλαμβανόμενες διακοπές ρεύματος έχουν πλήξει αρκετές περιοχές, συμπεριλαμβανομένων τμημάτων των Midlands, και της Νότιας Ουαλίας, όπως το Μπέρμιγχαμ, το Κάρντιφ και το Μπρίστολ.

Η θερμοκρασία σε πολλές περιοχές έπεσε στους μείον 11 βαθμούς Κελσίου.

Λόγω σφοδρής χιονόπτωσης και χαμηλής ορατότητας υπήρξαν καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων στα αεροδρόμια της Φρανκφούρτης, του Μονάχου και της Στουντγκάρδης, ενώ παρόμοια προβλήματα παρουσιάστηκαν και στο Σίπχολ του Άμστερνταμ.

🇩🇪Snow and black ice caused the cancellation of dozens of flights on Sunday at #frankfurtairport , #Germany‘s largest hub

📌Read more: https://t.co/kJSLi9fZMo pic.twitter.com/R0XwbxgpX6

— News.Az (@news_az) January 5, 2025