Η τραγωδία που έπληξε τα Τρίκαλα, στέλνοντας στον θάνατο πέντε εργαζόμενες γυναίκες στην βιομηχανία «Βιολάντα», είναι η επιβεβαίωση ενός προαναγγελμένου εγκλήματος.

Η βιομηχανία «σύμβολο» στην οποία όλοι επιθυμούσαν να εργαστούν, λειτουργούσε ήδη από το 2011, και μετά βασιζόμενη στην τύχη και μόνον. Όπως γίνεται πάντα, η τύχη κάποια στιγμή εγκατέλειψε την ιδιοκτησία της επιχείρησης. Οι επιπτώσεις είναι γνωστές. Ο ιδιοκτήτης προφυλακισμένος. Η ανάκριση προχωρά στην διαλεύκανση του ρόλου ενός εκάστου των στελεχών της επιχείρησης. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα υπάρξουν και άλλοι κατηγορούμενοι. Η ανάκριση έχει ακόμη δρόμο.

Τα ντοκουμέντα αποκαλύπτουν κάθε ημέρα που περνά και νέες λεπτομέρειες, που πιστοποιούν την κατά συρροή εγκληματική αμέλεια των υπευθύνων. Αμέλεια ως προς τις κατασκευαστικές προδιαγραφές, ως προς την επιλογή ασφαλών υλικών ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτούμενες προδιαγραφές. Η ανάκριση αναλύει κάθε πτυχή που αφορά στον τρόπο με τον οποίο οι αρμόδιοι φορείς έδωσαν άδειες λειτουργίας στην επιχείρηση αυτή.

Οι Δικαστικοί Λειτουργοί κάνουν φύλλο και φτερό το αν και πότε πραγματοποιήθηκαν οι έλεγχοι πυρασφάλειας από την Πυροσβεστική, και για το κατά πόσο ο κατά τον νόμο αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλίας, έδωσε νομίμως άδεια λειτουργίας στην βιομηχανία «Βιολάντα».

Την τεχνική μελέτη του δικτύου για την ροή του προπανίου από την δεξαμενή προπανίου στους καυστήρες των φούρνων στην καινούργια πτέρυγα της μονάδας, την πραγματοποίησε ο μετέπειτα Δήμαρχος Τρικκαίων και νυν Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου. Ήταν ο ίδιος ο οποίος επέβλεψε το έργο και το παρέλαβε, όταν ολοκληρώθηκε η κατασκευή του. Ο κ. Παπαστεργίου εκπόνησε την μελέτη του Δικτύου, αλλά η επιλογή των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν στις σωληνώσεις, δηλαδή οι τεχνικές προδιαγραφές των σωλήνων ήταν ευθύνη του κατασκευαστή ή αλλιώς του εγκαταστάτη της μονάδας.

Το απόλυτο κενό Νόμου

Όσοι Μηχανολόγοι Ηλεκτρολόγοι σέβονται το επάγγελμά τους δεν καταφεύγουν στην νομοθεσία περί εγκαταστάσεων Προπανίου για έναν και μοναδικό λόγο. Η νομοθεσία είναι εγκληματικά πλημμελής και ουσιαστικά ανύπαρκτη. Έτσι οι σοβαροί επαγγελματίες καταφεύγουν στις πρόνοιες της νομοθεσίας περί Φυσικού Αερίου. Η λεπτομέρεια αυτή έχει την σημασία της.

Η μελέτη Δικτύου για την μονάδα της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα (αυτή στην οποία συνέβη η μοιραία έκρηξη) και η κατασκευή ολοκληρώθηκαν το 2008. Η άδεια λειτουργίας δόθηκε κανονικά όπως και η άδεια από την αρμόδια Υπηρεσία της Πυροσβεστικής (Διεύθυνση Πυρασφάλειας) το 2011. Λίγο, πριν εγκαταλείψει την εργασία του στην «Βιολάντα» για να αναλάβει καθήκοντα Δημάρχου, ο Δημήτρης Παπαστεργίου, δηλαδή το 2011, ήταν διασφαλισμένη η άδεια λειτουργίας της μονάδας.

Η άδεια ανανεώθηκε το 2013, το 2015, το 2017 και το 2019. Από την στιγμή όμως που διέκοψε την συνεργασία του με την «Βιολάντα» ο Παπαστεργίου, η επιχείρηση δεν προσέλαβε μηχανολόγο ηλεκτρολόγο. Όλα αυτά τα χρόνια οι διάφορες επεκτάσεις, προσθήκες, μερεμέτια, επισκευές και ανακατασκευές πραγματοποιούνταν με απευθείας συνεννοήσεις του ιδιοκτήτη με τοπικούς τεχνικούς, όπως τον περίφημο και πασίγνωστο Μπάμπη τον Υδραυλικό.

Ήταν σε αυτήν την χρονική περίοδο που προστέθηκε η δεύτερη δεξαμενή προπανίου. Τότε ο υδραυλικός, όπως καταθέτει και ο ίδιος, είχε αναφέρει τις αντιρρήσεις του ως προς το κατασκευαστικό σκέλος για να εισπράξει την απάντηση από τον επιχειρηματία …. « Εγώ πληρώνω, εγώ είμαι το αφεντικό, και θα γίνει όπως εγώ το λέω»! Είναι η φράση η οποία προφανώς και οδήγησε τον Τζιωρτζιώτη στην φυλακή.

Το 2020 προσλαμβάνεται ως Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος σύμφωνα με την κατάθεση του ιδίου στον Εισαγγελέα, ο Νίκος Μπαταβάνης. Κάποιοι τοπικοί παράγοντες ενθυμούνται ωστόσο πως ο κ. Μπαταβάνης άρχισε να εργάζεται στην επιχείρηση το 2018.

Από τότε, δηλαδή το 2020 τουλάχιστον, διαπιστώνονται κενά.

Σύμφωνα με όλες τις μαρτυρίες και τις καταθέσεις μέχρι στιγμής, η υπόγεια κατασκευή της μονάδας, δεν διέθετε πρόσβαση από το εσωτερικό της βιομηχανικής εγκατάστασης. Η είσοδος στο υπόγειο γινόταν από εξωτερικό χώρο.

Όπως δηλώνουν οι πάντες, τουλάχιστον ως το 2011, αλλά και στη συνέχεια, το υπόγειο δεν είχε δηλωθεί ούτε στην Πολεοδομία, ούτε στους υπόλοιπους αρμόδιους θεσμούς. Ακούστηκε έτσι το εξής ανατριχιαστικό: «Αφού το υπόγειο δεν ήταν δηλωμένο, πώς θα μπορούσαν να γίνουν οι απαιτούμενοι έλεγχοι ως προς την κατάσταση των υλικών, και ως προς την λειτουργία των αισθητήρων και των μετρητών πίεσης;».

Θέατρο Σκιών και πολιτικά παιγνίδια πάνω στις σωρούς των νεκρών

Πώς όμως εξηγείται ότι ξαφνικά αμέσως μετά την πρώτη φάση των ανακρίσεων, και ενώ πλέον διαφαίνεται ξεκάθαρα πως ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα» θα προφυλακιστεί, εμφανίζεται στην δικογραφία το όνομα του Δημήτρη Παπαστεργίου. Με έναν τρόπο μάλιστα που εγείρει πολλαπλά ερωτήματα. Πώς είναι δυνατόν να πλανάται στον αέρα πως υπάρχει ευθύνη του μελετητή από την πρώτη φάση του έργου, όταν ο ίδιος ο μελετητής αποχωρεί το 2011; Μιλάμε για 15 χρόνια πριν! Δεν υπάρχει ένας ενημερωμένος νομικός στην νομική ομάδα του Τζιωρτζιώτη που θα μπορούσε να τον προειδοποιήσει πως μία τέτοια κατηγορία δεν θα στεκόταν στο Ακροατήριο;

Κάποτε λοιπόν στα Τρίκαλα, υπήρχε μία μεγάλη παρέα. Μετά, τα μέλη της ενεπλάκησαν στην Πολιτική. Εκεί άρχισαν τα προβλήματα.

Το 2011 ο Δημήτρης Παπαστεργίου εκλέγεται Δήμαρχος Τρικκαίων και παραμένει έως ότου ο Κυριάκος Μητσοτάκης του παραχωρήσει το χαρτοφυλάκιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το 2023.

Εγκαταλείποντας τον δημαρχιακό θώκο ο Δημήτρης Παπαστεργίου έρχεται αντιμέτωπος με υποτιθέμενη δέσμευσή του. Να φροντίσει να μείνει στο πόδι του μία γνωστή γυναίκα παράγοντας των Τρικάλων. Η δέσμευση δεν τηρείται, διότι αυτά έχει η Πολιτική. Ο σύζυγος της κυρίας και γνωστός νομικός της πόλης, λέγεται, ότι πήρε το ζήτημα προσωπικά.

Κανείς δεν φανταζόταν ωστόσο, τις επερχόμενες εξελίξεις. Ο Νίκος Αλεξίου, ο γνωστός δικηγόρος ,είναι και ο δικηγόρος του ιδιοκτήτη της βιομηχανίας «Βιολάντα».

Είναι προφανές πως ο κ. Τζιωρτζιώτης, πανικοβάλλεται. Δεν πιστεύει πως τόσο γρήγορα συνέβη ολική ανατροπή, και από εκεί που ήταν ο δακτυλοδεικτούμενος επιχειρηματίας και σύμβολο της πόλης του, θα κατέληγε προφυλακισμένος. Είναι αυτός που επικαλείται τον Δημήτρη Παπαστεργίου ως μελετητή, και άρα υπεύθυνο για τις προδιαγραφές του Δικτύου ροής του Προπανίου στην εργοστασιακή μονάδα. Τα πράγματα περιπλέκονται. Τι συνέβη λοιπόν; Μία εξήγηση έρχεται αυτόματα στον νου, ως ενδεχόμενη εξήγηση. Αν και ο Τζιωρτζιώτης διατηρούσε καλές φιλικές σχέσεις με τον Δημήτρη Παπαστεργίου, σε κάποιο σημείο της διαδρομής από την σύλληψή του έως την προφυλάκισή του, λόγω πανικού, υιοθετεί μία στρατηγική υπεράσπισης που του προτείνει η νομική του ομάδα. Μέχρι και την προφυλάκισή του, την νομική ευθύνη της υπεράσπισης την φέρει ο Νίκος Αλεξίου. Όπως ειπώθηκε και παραπάνω ο συγκεκριμένος δικηγόρος βρίσκεται σε μετωπική σύγκρουση με τον Παπαστεργίου, λόγω της αθέτησης μιας υπόσχεσης που αφορούσε το πολιτικό μέλλον της συζύγου του δικηγόρου. Εκ των πραγμάτων, αυτή η εξέλιξη, ωστόσο, ευνοεί τους ήδη εκλεγμένους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στον νομό Τρικάλων. Ας δούμε γιατί.

Στην προεκλογική αρένα της Νέας Δημοκρατίας τα πράγματα τρέχουν με ταχύτητες μεγάλες, και όπως λέει και το γνωστό άσμα: «βάλαμε φωτιά στα φρένα και μας έμεινε το γκάζι». Στις επερχόμενες εκλογές ο Δημήτρης Παπαστεργίου, όπως δείχνουν τα πράγματα, θα θέσει υποψηφιότητα για βουλευτής στην Περιφέρειά του. Τα Τρίκαλα. Αν συμβεί αυτό, τότε δύο βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας κινδυνεύουν άμεσα. Ο κ. Σκρέκας, του περιβάλλοντος Μαξίμου και ο κ. Αθανάσιος Λιούτας. Λίγο παρά πάνω, μιλούσαμε για μία μεγάλη παρέα. Όποτε μπορούν οι κκ. Σκρέκας και Αλεξίου, που γνωρίζονται καλά, να βρίσκονται στα συμπαθέστατα μπαράκια της πόλης των Τρικάλων και να τα λένε. Δεν θα μπορούσαμε να πιστέψουμε πως ο κοινός κίνδυνος απώλειας ψήφων έφεραν πιο κοντά τους Σκρέκα και Λιούτα, έτσι ώστε να είναι καλοδεχούμενη κάθε επίθεση κατά του Παπαστεργίου από τον προφυλακισμένο κ. Τζιωρτζιώτη, ο οποίος μέσα στην απόγνωσή του, αφού τελεί υπό πίεση, δεν ελέγχει και τόσο καλά, πράγμα πολύ φυσικό, τις κινήσεις του. Είναι δηλαδή επιρρεπής σε «συμβουλές» ή κακόβουλους «συμβούλους».

Άλλωστε, αν και τα πήγε θαυμάσια επιχειρηματικά, εν τούτοις κατάφερε το ακατόρθωτο: Να θέσει την ίδια την επιχείρησή του, τον εαυτό του, και τους εργαζομένους του σε άμεσο κίνδυνο ολοκληρωτικής καταστροφής. Αυτό ναι, το κατάφερε!

Μέσα λοιπόν από τους καπνούς της τραγωδίας και τον συλλογικό κοπετό που επακολούθησε, οι παράγοντες της πόλης σχεδιάζουν τις κινήσεις τους από την στιγμή που ουσιαστικά πριν από λίγες ημέρες ο Πρόεδρος της ΝΔ κατά την διάρκεια της κοπής της πίτας, κήρυξε την έναρξη του προεκλογικού αγώνα. Κινδυνεύουμε να παρακολουθήσουμε δηλαδή μία μακάβρια υπόθεση, όπου κάποιοι ενδεχομένως να μην ασχολούνται με τον εντοπισμό των πραγματικών ενόχων στην τραγωδία της «Βιολάντα», αλλά με την «φόρτωση- εκφόρτωση» ευθυνών, με μοναδικό στόχο τις ψήφους στις επερχόμενες εκλογές που δεν αργούν πια.

«Τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα», θα πείτε, και θα έχετε δίκιο, αλλά είναι πέντε γυναίκες που κάηκαν ολοζώντανες, επειδή κάποιοι συγκεκριμένοι δεν έκαναν σωστά την δουλειά τους, δεν ανταποκρίθηκαν στα θεσμικά τους καθήκοντα και απέφυγαν συστηματικά να ασχοληθούν με την ασφάλεια των συνανθρώπων τους, προτιμώντας το εύκολο κέρδος.

Για να καταλήξουμε:

Η «Βιολάντα», δηλαδή ο επιχειρηματίας, δεν είχε μεγάλο τραπεζικό χρέος και την ημέρα της τραγωδίας διέθετε 93 εκατομμύρια ευρώ ρευστότητα. Σημειώνεται πως είχε επαλειμμένα επιδοτηθεί από την Περιφέρεια, ιδιαίτερα σε εποχές Αγοραστού. Για να εξηγούμεθα. Και κάτι τελευταίο: Την νομική υπεράσπιση του ιδιοκτήτη της «Βιολάντα» κ. Τζιωρτζιώτη, σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες, ανέλαβε εδώ και λίγα εικοσιτετράωρα ο γνωστός ποινικολόγος εξ Αθηνών Μιχάλης Δημητρακόπουλος. Επιστρατεύονται δηλαδή ενισχύσεις από το Αθηναϊκό Κέντρο διότι απλά, τα πράγματα είναι σκούρα για τον επιχειρηματία και κάποια από τα στελέχη της μοιραίας Μπισκοτοποιίας.