Ένας πολίτης, κινούμενος σε δασική περιοχή της Δροσιάς, στην Κηφισιά, εντόπισε έναν αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό και ενημέρωσε τις Aρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο μηχανισμός αποτελούταν από δύο γκαζάκια και στη μέση βρισκόταν ένα μπουκάλι βενζίνη και ένα ρεσό. Ήταν μέσα σε μια σακούλα.

Ο πολίτης ειδοποίησε τις Αρχές και ο μηχανισμός απομακρύνθηκε από την οδό 1η Μαΐου, προκειμένου να μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια για έλεγχο, με την ελπίδα να βρεθούν αποτυπώματα ή ίχνη DNA.

Ο κάτοικος θα δώσει κατάθεση στην Πυροσβεστική.