Πολλαπλασιάζονται τα μηνύματα για υποτιθέμενα πακέτα από τα ΕΛΤΑ, που δεν έφτασαν ποτέ στα χέρια του παραλήπτη.

Πολλοί πολίτες λαμβάνουν αδιάκοπα τις τελευταίες ημέρες τα παραπλανητικά αυτά μηνύματα. Πρέπει να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μην ακολουθήσουν τις οδηγίες που τους δίνονται, διότι πρόκειται για phishing, δηλαδή για μια μορφή ηλεκτρονικής απάτης, με στόχο την υποκλοπή προσωπικών δεδομένων ή τραπεζικών στοιχείων.

Τέτοιοι σύνδεσμοι συνηθίζεται να οδηγούν σε ψεύτικες ιστοσελίδες που ζητούν στοιχεία κάρτας, κωδικούς e-banking ή άλλα ευαίσθητα δεδομένα και με αυτό τον τρόπο εκμεταλλεύονται τα θύματα.

Τα SMS έρχονται από αριθμούς εξωτερικού με κωδικό +63, που αντιστοιχεί στις Φιλιππίνες, γεγονός που δεν συνάδει με επίσημη επικοινωνία των ΕΛΤΑ.

Σημειώνεται όμως, ότι υπάρχουν και άλλοι αριθμοί που μπορούν να ξεγελάσουν τους πολίτες.

Το παραπλανητικό μήνυμα

ΕΛΤΑ: Ειδοποίηση Παράδοσης Πακέτου

Προσπαθήσαμε να παραδώσουμε το πακέτο σας στις 2 Φεβρουαρίου 2026, αλλά η παράδοση απέτυχε, καθώς απαιτούνταν υπογραφή.

Για να εξασφαλίσετε επιτυχή παράδοση, παρακαλούμε επιλέξτε μία από τις παρακάτω επιλογές έως τις 4 Φεβρουαρίου 2026:

Επαναπρογραμματίστε την παράδοση

Κατευθύνετε το πακέτο σε κοντινό σημείο παραλαβής ΕΛΤΑ

Διαχειριστείτε την παράδοσή σας:

https://elta-delayed.vip/gr

Σημείωση:

Εάν δεν μπορείτε να ανοίξετε το σύνδεσμο, απαντήστε με “Ναι”, κλείστε το μήνυμα και ανοίξτε το ξανά. Εάν εξακολουθεί να μην λειτουργεί, αντιγράψτε το σύνδεσμο και επικολλήστε τον απευθείας στο Safari.

Εάν δεν γίνει καμία ενέργεια μέχρι τις 4 Φεβρουαρίου, το πακέτο ενδέχεται να επιστραφεί στον αποστολέα.