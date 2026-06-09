Πολωνός καθηγητής: Η έκκληση του αδελφού του να πάρει τα παιδιά στη Πολωνία

Έκκληση προς τις Ελληνικές αρμόδιες αρχές απευθύνει ο αδελφός του Πολωνού καθηγητή που δολοφονήθηκε πριν έναν χρόνο στην Αγία Παρασκευή από τη πρώην σύζυγό του – η οποία την περασμένη εβδομάδα αυτοκτόνησε μέσα στις φυλακές – και τον εραστή της.

Ο θείος των παιδιών και αδελφός του θύματος, ζητά να του επιτραπεί να πάρει τα ανίψια του στην πατρίδα τους, την Πολωνία.

Μόλις έγινε γνωστή η είδηση της αυτοκτονίας της μητέρας, ο αδελφός του καθηγητή ταξίδεψε εσπευσμένα στην Ελλάδα το βράδυ του Σαββάτου, προκειμένου να βρεθεί στο πλευρό των παιδιών. Μέσα από μια βαθιά συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, περιγράφει το βαρύ κλίμα και την απόγνωση των ανήλικων.

Όπως αναφέρει ο θείος τους, τα παιδιά ζητούν να επιστρέψουν στην Πολωνία.

«Η Ζωή θέλει πάρα πολύ να δει τα γατάκια που γεννήθηκαν πριν από 3 μέρες… Ο Άγγελος μου έπιασε το χέρι και με παρακαλούσε να τον πάρω, λέγοντας ότι δεν θέλει πια να βρίσκεται εδώ», γράφει χαρακτηριστικά.

Το γραφειοκρατικό αδιέξοδο και η έκκληση προς τις Αρχές

Ο συγγενής των παιδιών, Λούκας Γεζιόρσκι εκφράζει την πλήρη αδυναμία του να εξηγήσει στα παιδιά τους λόγους για τους οποίους πρέπει να παραμένουν στην Ελλάδα, παρά τη θέλησή τους και απευθύνει ύστατη έκκληση προς τις αρμόδιες αρχές για την άμεση επίσπευση των διαδικασιών.

«Τι πρέπει να πω στα παιδιά; Πώς να τους εξηγήσω ότι δεν μπορώ να τα πάρω; Πώς να εξηγήσω γιατί πρέπει να συνεχίσουν να βρίσκονται εδώ παρά τη θέλησή τους; Η κατάσταση είναι δραματική κυρίως για τα παιδιά, αλλά και για ολόκληρη την οικογένεια. Δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να συμβεί για να επιτραπεί η αναχώρηση των παιδιών για την Πολωνία. Παρακαλώ, κυριολεκτικά ικετεύω να δοθεί η άδεια για να αναχωρήσουν τα παιδιά».

Ολόκληρη η ανάρτηση του αδελφού του Πολωνού καθηγητή:

«Αντιμέτωπος με μια ακόμη τραγωδία που έπληξε τα παιδιά του Πρέμεκ, πέταξα επειγόντως στην Ελλάδα το βράδυ του Σαββάτου. Πέρασα τη χθεσινή μέρα στηρίζοντας τα παιδιά.

Τα παιδιά είναι πολύ δεμένα μαζί μου, θέλουν να φύγουν για την Πολωνία έστω και αύριο. Το κύριο θέμα συζήτησης είναι τι θέλουν να πακετάρουν για το ταξίδι και πότε θα μπορέσουν να συναντήσουν τους φίλους τους στην Πολωνία. Η Ζωή θέλει πάρα πολύ να δει τα γατάκια που γεννήθηκαν πριν από 3 μέρες… Ο Άγγελος μου έπιασε το χέρι και με παρακαλούσε να τον πάρω, λέγοντας ότι δεν θέλει πια να βρίσκεται εδώ.

Τι πρέπει να πω στα παιδιά;

Πώς να τους εξηγήσω ότι δεν μπορώ να τα πάρω;

Πώς να εξηγήσω γιατί πρέπει να συνεχίσουν να βρίσκονται εδώ παρά τη θέλησή τους;

Η κατάσταση είναι δραματική – κυρίως για τα παιδιά, αλλά και για ολόκληρη την οικογένεια. Δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να συμβεί για να επιτραπεί η αναχώρηση των παιδιών για την Πολωνία.

Παρακαλώ, κυριολεκτικά ικετεύω να δοθεί η άδεια για να αναχωρήσουν τα παιδιά.»

Το χρονικό της αυτοκτονίας της γυναίκας

Σωφρονιστικοί υπάλληλοι των φυλακών Κορυδαλλού εντόπισαν κρεμασμένη την πρώην σύζυγό του Πολωνού καθηγητή, Πσεμισλάβ Γεζιόρσκι, το βράδυ της περασμένης Πέμπτης. Είχε κατηγορηθεί ως ηθικός αυτουργός της δολοφονίας του 43χρονου καθηγητή.