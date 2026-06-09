Πολωνός καθηγητής: Η έκκληση του αδελφού του να πάρει τα παιδιά στη Πολωνία

Έκκληση προς τις Ελληνικές αρμόδιες αρχές απευθύνει ο αδελφός του Πολωνού καθηγητή που δολοφονήθηκε πριν έναν χρόνο στην Αγία Παρασκευή από τη πρώην σύζυγό του – η οποία την περασμένη εβδομάδα αυτοκτόνησε μέσα στις φυλακές – και τον εραστή της.
Ο θείος των παιδιών και αδελφός του θύματος, ζητά να του επιτραπεί να πάρει τα ανίψια του στην πατρίδα τους, την Πολωνία.
Μόλις έγινε γνωστή η είδηση της αυτοκτονίας της μητέρας, ο αδελφός του καθηγητή ταξίδεψε εσπευσμένα στην Ελλάδα το βράδυ του Σαββάτου, προκειμένου να βρεθεί στο πλευρό των παιδιών. Μέσα από μια βαθιά συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, περιγράφει το βαρύ κλίμα και την απόγνωση των ανήλικων.
Όπως αναφέρει ο θείος τους, τα παιδιά ζητούν να επιστρέψουν στην Πολωνία.
«Η Ζωή θέλει πάρα πολύ να δει τα γατάκια που γεννήθηκαν πριν από 3 μέρες… Ο Άγγελος μου έπιασε το χέρι και με παρακαλούσε να τον πάρω, λέγοντας ότι δεν θέλει πια να βρίσκεται εδώ», γράφει χαρακτηριστικά.
Το γραφειοκρατικό αδιέξοδο και η έκκληση προς τις Αρχές
Ο συγγενής των παιδιών, Λούκας Γεζιόρσκι εκφράζει την πλήρη αδυναμία του να εξηγήσει στα παιδιά τους λόγους για τους οποίους πρέπει να παραμένουν στην Ελλάδα, παρά τη θέλησή τους και απευθύνει ύστατη έκκληση προς τις αρμόδιες αρχές για την άμεση επίσπευση των διαδικασιών.
«Τι πρέπει να πω στα παιδιά; Πώς να τους εξηγήσω ότι δεν μπορώ να τα πάρω; Πώς να εξηγήσω γιατί πρέπει να συνεχίσουν να βρίσκονται εδώ παρά τη θέλησή τους; Η κατάσταση είναι δραματική κυρίως για τα παιδιά, αλλά και για ολόκληρη την οικογένεια. Δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να συμβεί για να επιτραπεί η αναχώρηση των παιδιών για την Πολωνία. Παρακαλώ, κυριολεκτικά ικετεύω να δοθεί η άδεια για να αναχωρήσουν τα παιδιά».
Ολόκληρη η ανάρτηση του αδελφού του Πολωνού καθηγητή:
«Αντιμέτωπος με μια ακόμη τραγωδία που έπληξε τα παιδιά του Πρέμεκ, πέταξα επειγόντως στην Ελλάδα το βράδυ του Σαββάτου. Πέρασα τη χθεσινή μέρα στηρίζοντας τα παιδιά.
Τα παιδιά είναι πολύ δεμένα μαζί μου, θέλουν να φύγουν για την Πολωνία έστω και αύριο. Το κύριο θέμα συζήτησης είναι τι θέλουν να πακετάρουν για το ταξίδι και πότε θα μπορέσουν να συναντήσουν τους φίλους τους στην Πολωνία. Η Ζωή θέλει πάρα πολύ να δει τα γατάκια που γεννήθηκαν πριν από 3 μέρες… Ο Άγγελος μου έπιασε το χέρι και με παρακαλούσε να τον πάρω, λέγοντας ότι δεν θέλει πια να βρίσκεται εδώ.
Τι πρέπει να πω στα παιδιά;
Πώς να τους εξηγήσω ότι δεν μπορώ να τα πάρω;
Πώς να εξηγήσω γιατί πρέπει να συνεχίσουν να βρίσκονται εδώ παρά τη θέλησή τους;
Η κατάσταση είναι δραματική – κυρίως για τα παιδιά, αλλά και για ολόκληρη την οικογένεια. Δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να συμβεί για να επιτραπεί η αναχώρηση των παιδιών για την Πολωνία.
Παρακαλώ, κυριολεκτικά ικετεύω να δοθεί η άδεια για να αναχωρήσουν τα παιδιά.»
Το χρονικό της αυτοκτονίας της γυναίκας
Σωφρονιστικοί υπάλληλοι των φυλακών Κορυδαλλού εντόπισαν κρεμασμένη την πρώην σύζυγό του Πολωνού καθηγητή, Πσεμισλάβ Γεζιόρσκι, το βράδυ της περασμένης Πέμπτης. Είχε κατηγορηθεί ως ηθικός αυτουργός της δολοφονίας του 43χρονου καθηγητή.
Τι έκαψε την πρώην σύζυγο του καθηγητή
Η 43χρονη είχε τραβήξει με το κινητό της μια φωτογραφία του πρώην συζύγου της τη στιγμή που βγήκαν από το γραφείο του παιδοψυχολόγου, που είχαν επισκεφτεί με τα δύο παιδιά τους, λίγες ώρες πριν το έγκλημα.
Σύμφωνα με τις αρχές η φωτογραφία τραβήχτηκε ώστε ο σύντροφός της, ο οποίος και δολοφόνησε τον καθηγητή, να αναγνωρίσει το θύμα.
Η ίδια αναφέρει στην απολογία της πως δεν γνώριζε για την πρόθεση του συντρόφου της να σκοτώσει τον πατέρα των παιδιών της και πως δεν είχε κανέναν λόγο να σκοτώσει τον πρώην σύζυγό της. Ωστόσο οι ισχυρισμοί της δεν έπεισαν τις εισαγγελικές αρχές και η γυναίκα οδηγήθηκε στις φυλακές.
Όσα είχε πει στην απολογία της
Η Ζούγκλα, έχει παρουσιάσει λέξη- λέξη τα όσα είπε στους αστυνομικούς του Τμήματος Ανθρωποκτονιών όταν κλήθηκε για κατάθεση στις 4 Ιουλίου 2025, λίγες ώρες μετά τη δολοφονία σε δρόμο έξω από το σπίτι της στην Αγία Παρασκευή.
«Είμαι σοκαρισμένη»
Η 43χρονη δήλωσε επιχειρηματίας και ξεκίνησε την κατάθεσή της δηλώνοντας τη διεύθυνση που μένει, μαζί με τον σύντροφό της και τα τρία παιδιά τους ,όπως είπε χαρακτηριστικά, διευκρινίζοντας ότι το τρίτο παιδί είναι του συντρόφου της.
«Σήμερα έγινε κάτι τρομερό έξω από το σπίτι μου και είμαι σοκαρισμένη» είπε στους αστυνομικούς δίνοντας όλα τα στοιχεία του πρώην συζύγου της επισημαίνοντας ότι ήταν «αρκετά ευκατάστατος». «Τον γνώρισα τον Οκτώβριο του 2013 και τον Μάρτιο του 2014 μου έκανε πρόταση γάμου. Μετά από λίγο καιρό έμαθα ότι ήμουν έγκυος σε δίδυμα. Από τότε άλλαξε. Έγινε τελείως αδιάφορος και έλειπε συνέχεια από το σπίτι . Επειδή έχω τρία αυτοάνοσα έπρεπε να παραμείνω για εκείνο το διάστημα στο κρεβάτι. Παραμείναμε ζευγάρι μέχρι το 2022 για το καλό των παιδιών μας , αλλά στην ουσία ήμασταν χωριστά από όταν έμεινα έγκυος» είχε δηλώσει στις αρχές.
Στη συνέχεια , ανέφερε ότι ήρθαν στην Ελλάδα το 2020 οικογενειακώς καθώς ο πρώην σύζυγός της μπορούσε να δουλέψει και εξ αποστάσεως. Ζούσαν στο Κολωνάκι , όπως είπε αποκαλύπτοντας στη συνέχεια πως ήταν η σχέση της με τον πατέρα των παιδιών της .
«Δεν είχαμε καλή σχέση. Με είχε χτυπήσει παλιότερα μία φορά και μου ασκούσε συχνά και λεκτική βία . Το 2022 και ενώ ήταν στην Αμερική , με πήρε τηλέφωνο και μου ζήτησε εντός μίας εβδομάδας να πάρουμε διαζύγιο. Έπειτα είχε βρει μια καθηγήτρια γυναικολογίας με την οποία ήταν μαζί για δύο χρόνια ενώ τον τελευταίο χρόνο από όσο ξέρω ήταν με μία βίζιτα. Από τότε που χωρίσαμε ερχόταν δύο φορές το χρόνο στην Ελλάδα και έπαιρνε τα παιδιά για διακοπές. Τα έπαιρνε και τα πήγαινε στους γονείς του στην Πολωνία αλλά μην φανταστείτε ότι περνούσε χρόνο μαζί τους . Τα φόρτωνε στους γονείς και πήγαινε για μπύρες . Γενικά έπινε πολύ . Έπινε και μετά έμπλεκε σε τσακωμούς .»
«Είχε νευριάσει με τα ασφαλιστικά μέτρα»
«Παλιότερα όποτε ερχόταν τον φιλοξενούσα και στο σπίτι μας και αυτό σας το λέω για να καταλάβετε πόσο καλές σχέσεις είχαμε και εγώ και ο σύντροφός μου μαζί του. Αυτή τη φορά δεν έμεινε στο σπίτι γιατί είχε νευριάσει με τα ασφαλιστικά μέτρα αλλά και γιατί ήθελε να περάσει αποκλειστικό χρόνο με τα παιδιά . Μάλιστα αυτή τη φορά επειδή τα διαβατήρια των παιδιών είχαν λήξει , δεν θα τα πήγαινε στη μητέρα του στην Πολωνία και έτσι θα περνούσε μαζί τους χρόνο εδώ στην Αθήνα. Η σχέση του με τον σύντροφό μου ήταν πολύ καλή σε γενικές γραμμές. Μόνο μία φορά είχαν τσακωθεί παλιότερα γιατί είχε γυρίσει τα παιδιά από βόλτα και δεν ήθελε να τα παραδώσει σε αυτόν αλλά σε μένα . Τότε απλώς είχαν λογοφέρει».
«Ο πρώην σύζυγός μου, ήρθε κατευθείαν στην παιδοψυχολόγο. Αυτή ήταν και η πρώτη του φορά . Η συνεδρία ξεκίνησε κάπως άβολα. Υπήρχε απόσταση μεταξύ μας γιατί αυτός ήταν κάθετος και ήθελε να πάρει τα δίδυμα μαζί του ενώ αυτά δεν ήθελαν. Να φανταστείτε ήταν γραπωμένα στη φούστα μου. Συμφωνήσαμε να τα παίρνει σταδιακά και να έρθει σήμερα στις 16:00 και να πάρει τα παιδιά».
Στους αστυνομικούς έδωσε και άλλες λεπτομέρειες για την αναχώρησή τους από το γραφείο της παιδοψυχολόγου αλλά παρέλειψε να πει κάτι σημαντικό, ότι φεύγοντας τράβηξε φωτογραφίες τον πρώην σύζυγό της, τις οποίες στη συνέχεια τις διέγραψε αλλά οι αστυνομικοί κατάφεραν να τις ανακτήσουν.
«Άκουσα ένα μπαμ, αλλά δεν έδωσα σημασία»
«Στις 16:09 με πήρε τηλέφωνο και μου είπε ότι έφτανε στο σπίτι .Κάποια στιγμή άκουσα ένα μπαμ από έξω αλλά δεν έδωσα σημασία γιατί ετοίμαζα μπουγάτσα. Επειδή πέρασε η ώρα τον πήρα τηλέφωνο αλλά δεν μου το σήκωσε. Τον πήρε και η μικρή τρεις φορές και δεν της το σήκωσε. Τότε άρχισα να ανησυχώ».
Η κατηγορούμενη ισχυρίστηκε ότι έμαθε από τις ειδήσεις για το έγκλημα και επικοινώνησε με τον ΑΤ Αγίας Παρασκευής.
Στην κατάθεσή της μίλησε και για το σύντροφό της, που συνελήφθη για τον φόνο.
«Εκεί στο Ναύπλιο όταν πάει μένει σε ένα φίλο του Γιώργο τον οποίο δεν ξέρω πως λένε στο επίθετο ούτε τον έχω δει ποτέ. Υποθέτω ότι τώρα εκεί θα μένει. Σήμερα δεν έχουμε μιλήσει από το πρωί. Αν είχατε και εσείς τρία παιδιά θα καταλαβαίνατε πόσο δύσκολο είναι να βρεις χρόνο να μιλήσεις στο τηλέφωνο. Δεν ξέρω γιατί με ρωτάτε για τον Χρήστο αυτά τα πράγματα. Είναι ένας άνθρωπος που αγαπάνε όλοι.»
«Δεν είχα θέμα να ταξιδέψουν στην Πολωνία γιατί με ένα αεροπλάνο είσαι εκεί σε 3 ώρες. Για την Αμερική όπως καταλαβαίνετε, είναι δύσκολο να βρεθείς στην απέναντι όχθη. Αυτό το ταξίδι στην Αμερική ήταν που μας έκανε να πάμε στην παιδοψυχολόγο… Λόγω του άγχους τα δίδυμα φοβόντουσαν να πάνε μαζί του. Δεν ήθελαν να έρχεται να τα παίρνει»…