Σε κατάσταση αυξημένης κινητοποίησης «Red Code» τίθενται για την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου η Περιφέρεια Αττικής και η Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας, καθώς ο Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας προβλέπει πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών (Κατηγορία Κινδύνου 4).

Ο Εθνικός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας τίθεται σε πλήρη ανάπτυξη, διαθέτοντας το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό, τα υλικά και τα μέσα για την άμεση αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση πιθανών συνεπειών.

Παράλληλα, οι δήμοι και οι περιφέρειες Αττικής και Εύβοιας καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά (ΤΕΣΟΠΠ) και Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα (ΠΕΣΟΠΠ) για την εξέταση των μέτρων ετοιμότητας.

Μερική επιφυλακή, περιπολίες και απαγόρευση κυκλοφορίας

Για την αντιμετώπιση των αυξημένων απαιτήσεων, το προσωπικό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αττικής και Εύβοιας τίθεται σε μερική επιφυλακή. Επιπλέον, ενεργοποιείται το 2ο στάδιο επιχειρησιακής ετοιμότητας του Π.Σ., με αύξηση των εναέριων περιπολιών επιτήρησης, ενισχύονται οι επίγειες περιπολίες από πυροσβεστικές, αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις και τίθεται σε εφαρμογή το μέτρο της προληπτικής απαγόρευσης κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και ευπαθείς περιοχές.

Αυστηρές συστάσεις και οδηγίες προς τους πολίτες

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία απευθύνει θερμή έκκληση στους πολίτες να επιδείξουν αυξημένη προσοχή και να αποφεύγουν κάθε ενέργεια στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά από αμέλεια, όπως η καύση χόρτων ή κλαδιών, η χρήση εργαλείων που παράγουν σπινθήρες (όπως δισκοπρίονα και συσκευές συγκόλλησης), η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών και η ρίψη αναμμένων τσιγάρων.

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου η καύση των αγρών απαγορεύεται αυστηρά. Σε περίπτωση που οι πολίτες αντιληφθούν πυρκαγιά, παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199 ή στον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης 112.

Τέλος, καλούνται να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών και να ενημερώνονται διαρκώς από την επίσημη ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (www.civilprotection.gr).