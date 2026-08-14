Με «κόκκινο συναγερμό» (κατάσταση κινητοποίησης Red Code), θα κυλίσει και ο Δεκαπεναύγουστος, σε ό,τι αφορά την ετοιμότητα για τις πυρκαγιές, καθώς, σύμφωνα με την Ομάδα Έκδοσης του Ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας ο κίνδυνος πυρκαγιών σε σημαντικό μέρος της επικράτειας προβλέπεται να είναι Πολύ Υψηλός (κατηγορία κινδύνου 4).

Ειδικότερα, σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code, λόγω πολύ υψηλού κινδύνου (κατηγορία 4) τίθενται οι ακόλουθες περιοχές:

H Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)

Οι Περιφερειακές Ενότητες Κορινθίας, Αργολίδας και Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Οι Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας και Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Οι Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας, Φθιώτιδας και Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)

Η Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Η Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου

Η Περιφέρεια Κρήτης

Η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής και το ‘Αγιον Όρος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Οι Περιφερειακές Ενότητες Καβάλας, Θάσου, Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)

Από την Πολιτική Προστασία υπενθυμίζεται ότι η κατάσταση κινητοποίησης Red Code προβλέπει την πλήρη κινητοποίηση, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό και τα αντίστοιχα προς τις ανάγκες, υλικά και μέσα για την ετοιμότητα ενόψει επαπειλούμενου κινδύνου, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση καταστροφικού φαινομένου και δρομολογούνται δράσεις βραχείας αποκατάστασης, αρωγής και υποστήριξης για τη μετρίαση των επιπτώσεων καταστροφής.

Στο πλαίσιο αυτό οι Δήμοι και οι Περιφέρειες στις παραπάνω περιοχές καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (ΤΕΣΟΠΠ) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (ΠΕΣΟΠΠ) αντίστοιχα, προκειμένου να εξετάσουν θέματα που συνδέονται με την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών.