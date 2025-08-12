Με τις καιρικές συνθήκες να εξακολουθούν να ευνοούν την εκδήλωση και την εξάπλωση πυρκαγιών, η Πολιτική Προστασία προειδοποιεί για πολύ υψηλό κίνδυνο (κατηγορία 4) σε πολλές περιοχές της χώρας για σήμερα, Τρίτη.

Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, δέκα Περιφέρειες βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή. Οι αρχές τονίζουν την ανάγκη για ιδιαίτερη προσοχή, καθώς ακόμα και ένα μικρό λάθος μπορεί να προκαλέσει ανεξέλεγκτες καταστάσεις.

Σε «πορτοκαλί» συναγερμό βρίσκονται:

Αττική (μαζί με την Κύθηρα)

Πελοπόννησος

Δυτική Ελλάδα

Ήπειρος (Πρέβεζα, Άρτα)

Θεσσαλία (Σποράδες)

Στερεά Ελλάδα (Φθιώτιδα, Βοιωτία, Φωκίδα, Εύβοια – μαζί με τη Σκύρο)

Ιόνια Νησιά (Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθος)

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (Θάσος, Ροδόπη, Έβρος – μαζί με τη Σαμοθράκη)

Κεντρική Μακεδονία (Χαλκιδική – μαζί με το Άγιο Όρος)

Βόρειο Αιγαίο (Λέσβος, Λήμνος, Χίος)

Η Πολιτική Προστασία έχει ήδη ενημερώσει τις εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, τις Περιφέρειες και τους Δήμους των περιοχών αυτών, ώστε να βρίσκονται σε ετοιμότητα για την άμεση αντιμετώπιση τυχόν περιστατικών.

Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων, η χρήση μηχανημάτων που δημιουργούν σπινθήρες (π.χ. δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης), η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών και η ρίψη αναμμένων τσιγάρων. Υπενθυμίζεται ότι η καύση αγρών απαγορεύεται καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.

Σε περίπτωση που εντοπιστεί πυρκαγιά, οι πολίτες πρέπει να ειδοποιήσουν άμεσα την Πυροσβεστική στο 199.

Περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας υπάρχουν στην ιστοσελίδα civilprotection.gov.gr.