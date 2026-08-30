Σε κατάσταση ύψιστης επαγρύπνησης τίθεται ο κρατικός μηχανισμός την Κυριακή, 30 Αυγούστου, καθώς προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) στην Κρήτη και σε νησιωτικές περιοχές του Αιγαίου, σύμφωνα με τον επίσημο Χάρτη Πρόβλεψης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Ειδικότερα, ο δείκτης επικινδυνότητας χτυπάει «κόκκινο» για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Κρήτης (στο σύνολό της)

(στο σύνολό της) Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου : Π.Ε. Σάμου, Π.Ε. Ικαρίας

: Π.Ε. Σάμου, Π.Ε. Ικαρίας Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου: Π.Ε. Ρόδου, Π.Ε. Καλύμνου, Π.Ε. Κω, Π.Ε. Καρπάθου

Εξαιτίας των κρίσιμων καιρικών συνθηκών, οι παραπάνω περιοχές εισέρχονται σε καθεστώς κινητοποίησης «Red Code». Όπως εξηγεί το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αυτό σημαίνει ότι ο Εθνικός Μηχανισμός τίθεται σε πλήρη ανάπτυξη. Όλο το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό και τα διαθέσιμα μέσα βρίσκονται σε ετοιμότητα για την άμεση αντιμετώπιση τυχόν καταστροφικών φαινομένων, αλλά και για την ταχεία παροχή αρωγής και υποστήριξης για τον μετριασμό των συνεπειών, εφόσον παραστεί ανάγκη.

Για τον λόγο αυτό, απευθύνεται κατεπείγουσα σύσταση στους δήμους και τις περιφέρειες των συγκεκριμένων ενοτήτων να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά (ΤΕΣΟΠΠ) και Περιφερειακά (ΠΕΣΟΠΠ) Συντονιστικά Όργανα, προκειμένου να θωρακίσουν την ετοιμότητά τους απέναντι στον κίνδυνο δασικών πυρκαγιών. Παράλληλα, όλες οι εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες έχουν ήδη ενημερωθεί για να βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή.

Από την πλευρά του, το Πυροσβεστικό Σώμα ανακοίνωσε ότι το προσωπικό του στις επίμαχες περιοχές έχει τεθεί σε μερική επιφυλακή για να καλύψει τις αυξημένες επιχειρησιακές απαιτήσεις.

Ταυτόχρονα, ενεργοποιείται το 2ο στάδιο επιχειρησιακής ετοιμότητας, το οποίο προβλέπει εντατικές εναέριες επιτηρήσεις και διαρκείς περιπολίες στο έδαφος από μεικτές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και του Στρατού.

Βάσει του σχεδίου δράσης, τίθεται επίσης σε αυστηρή εφαρμογή το μέτρο της προληπτικής απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων, καθώς και της παραμονής εκδρομέων και περιπατητών σε εθνικούς δρυμούς, δασικά οικοσυστήματα και ευπαθείς περιοχές.

Ακόμη, η Πυροσβεστική απευθύνει έκκληση στους πολίτες:

Να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών. Να παρακολουθούν τις πληροφορίες για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών που είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα και στους επίσημους λογαριασμούς του Πυροσβεστικού Σώματος, στο Facebook και στο «Χ». Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

Τέλος, η Πυροσβεστική καλεί όλους τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων Αρχών.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.civilprotection.gr.