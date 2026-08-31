Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής τίθεται σήμερα, Δευτέρα 31 Αυγούστου, ο κρατικός μηχανισμός, καθώς προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) σε νησιωτικές περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με τον επίσημο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, τον οποίο εκδίδει καθημερινά η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης, στο «πορτοκαλί» βρίσκονται η Περιφέρεια Κρήτης και η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Πιο αναλυτικά, η προειδοποίηση για κατηγορία κινδύνου 4 αφορά το μεγαλύτερο τμήμα της Κρήτης, και συγκεκριμένα τις Περιφερειακές Ενότητες Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου. Όσον αφορά το Νότιο Αιγαίο, ο πολύ υψηλός κίνδυνος επικεντρώνεται αποκλειστικά στην Περιφερειακή Ενότητα Καρπάθου.

Μπροστά σε αυτές τις επικίνδυνες καιρικές συνθήκες, οι αρμόδιες αρχές απευθύνουν αγωνιώδη έκκληση προς τους κατοίκους και τους επισκέπτες των εν λόγω περιοχών να επιδείξουν τη μέγιστη δυνατή προσοχή και ατομική υπευθυνότητα. Υπογραμμίζεται η απόλυτη ανάγκη να αποφευχθεί κάθε είδους υπαίθρια δραστηριότητα ή εργασία που θα μπορούσε, έστω και από αμέλεια, να προκαλέσει σπινθήρα και να οδηγήσει στην έναρξη μιας καταστροφικής φωτιάς.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Παράλληλα, η ΓΓΠΠ συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κά.

Συνεπώς, παραμένει σε εφαρμογή το 2ο στάδιο επιχειρησιακής ετοιμότητας του Πυροσβεστικού Σώματος και θα πραγματοποιηθούν περιπολίες εναέριας επιτήρησης, καθώς και περιπολίες από πυροσβεστικές, αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις.

Επιπρόσθετα, το προσωπικό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών των παραπάνω περιοχών παραμένει σε μερική επιφυλακή, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες υπηρεσιακές απαιτήσεις, που πιθανόν να προκύψουν λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς (κατηγορία κίνδυνου 4).

Ταυτόχρονα, για αυτές τις περιοχές, παραμένει σε εφαρμογή το Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με το οποίο, μεταξύ άλλων, προβλέπεται, η εφαρμογή του μέτρου της προληπτικής απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και «ευπαθείς» περιοχές.