Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr), για σήμερα Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΠΕ Λάρισας, ΠΕ Μαγνησίας)

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας)

Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος (ΠΕ Αχαΐας)

Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Λακωνίας, ΠΕ Αρκαδίας)

Περιφέρεια Κρήτης (ΠΕ Χανίων)

Για τις περιοχές αυτές τίθεται σε πλήρη εφαρμογή το επιχειρησιακό σχέδιο που προβλέπεται για δείκτη επικινδυνότητας 4, με πρόσθετα μέτρα, όπως: Η εναέρια έμφορτη επιτήρηση, η μεταστάθμευση ελικοπτέρου με ομάδα δασοκομάντος στα Κύθηρα καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, η διασπορά στελεχών του επιτελείου για ενίσχυση των τοπικών δυνάμεων, καθώς και ο διπλασιασμός των περιπολιών και διασπορά μηχανημάτων έργου των Ενόπλων Δυνάμεων.