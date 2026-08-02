Σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) τίθενται σήμερα Κυριακή η Περιφέρεια Αττικής και οι Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας και Εύβοιας καθώς, σύμφωνα με τον Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, στις συγκεκριμένες περιοχές προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4).

Όπως επισημαίνεται από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας η κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) προβλέπει την πλήρη κινητοποίηση του Εθνικού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, με την ενεργοποίηση και ανάπτυξη του αναγκαίου ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και των απαιτούμενων μέσων και πόρων, προκειμένου να διασφαλιστεί η μέγιστη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων πυρκαγιών και τη διαχείριση των συνεπειών τους.

Στο πλαίσιο αυτό, οι Δήμοι και οι Περιφέρειες των περιοχών που τίθενται σε κατάσταση κινητοποίησης καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (ΤΕΣΟΠΠ) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (ΠΕΣΟΠΠ), προκειμένου να εξετάσουν όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με την επιχειρησιακή ετοιμότητα και τον συντονισμό των εμπλεκόμενων φορέων για την πρόληψη και αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών.

Το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας καλεί τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή, να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών. Σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς, οι πολίτες καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών και τις ειδοποιήσεις που αποστέλλονται μέσω του 112.

Πότε θα υποχωρήσουν οι θυελλώδεις άνεμοι

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο του ΕΡΤnews Αναστασία Τυράσκη, τις επόμενες ώρες στην ευρύτερη περιοχή του Πόρτο Γερμενού αναμένεται μια περαιτέρω μικρή εξασθένιση των ανέμων που θα πνέουν με 5-6 μποφόρ.

Την Κυριακή, οι άνεμοι θα ενισχυθούν, φτάνοντας πρόσκαιρα μέχρι και τα 7 μποφόρ, στην Αττική και τη νότια Εύβοια. Από το μεσημέρι και κυρίως το απόγευμα θα υπάρξει εξασθένηση της έντασης των ανέμων, που θα φτάσει το βράδυ τα 4-5 μποφόρ.