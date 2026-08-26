Σε κατάσταση ύψιστης επιφυλακής τίθεται σήμερα, Τετάρτη 26 Αυγούστου, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, καθώς αντιμετωπίζει πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών (Κατηγορία Κινδύνου 4). Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, η περιοχή μπαίνει σε καθεστώς αυστηρής κινητοποίησης, γνωστό ως «Red Code».

Η κήρυξη μιας περιοχής στο συγκεκριμένο επίπεδο συναγερμού σημαίνει την πλήρη ενεργοποίηση του Εθνικού Μηχανισμού. Οι ενέργειες που δρομολογούνται περιλαμβάνουν:

Την άμεση ανάπτυξη του αναγκαίου ανθρώπινου δυναμικού, των υλικών και των μέσων πυρόσβεσης. Τη μέγιστη δυνατή ετοιμότητα απέναντι στον επαπειλούμενο κίνδυνο, ώστε να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά τυχόν έκτακτες ανάγκες. Τον προληπτικό σχεδιασμό δράσεων αρωγής, υποστήριξης και βραχείας αποκατάστασης, σε περίπτωση που εκδηλωθεί κάποιο καταστροφικό φαινόμενο.

Με βάση αυτά τα δεδομένα, έχει δοθεί ρητή οδηγία προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση (Δήμους και Περιφέρεια Ιονίων Νήσων) να συγκροτήσει άμεσα τα αρμόδια όργανα. Ειδικότερα, καλούνται να συνεδριάσουν χωρίς καθυστέρηση τα Τοπικά και Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π. και Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.), προκειμένου να διασφαλιστεί ο απόλυτος συντονισμός για την αποτροπή και αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών.

Στο «κίτρινο» (Κατηγορία 3) η υπόλοιπη Ελλάδα

Ο κίνδυνος, ωστόσο, δεν περιορίζεται μόνο στο Ιόνιο. Όπως επισημαίνει η Πολιτική Προστασία, υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς (Κατηγορία Κινδύνου 3) προβλέπεται για σήμερα στην Αττική, σε ένα μεγάλο τμήμα της ηπειρωτικής Ελλάδας, καθώς και στο σύνολο της υπόλοιπης νησιωτικής χώρας.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας απευθύνει ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα στην ύπαιθρο που θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά από αμέλεια.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε ενέργειες όπως το κάψιμο ξερών χόρτων, κλαδιών και υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που μπορούν να προκαλέσουν σπινθήρες, όπως δισκοπρίονα και συσκευές συγκόλλησης, καθώς και η χρήση υπαίθριων ψησταριών. Στις επικίνδυνες δραστηριότητες περιλαμβάνονται επίσης το κάπνισμα μελισσών και η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων.

Υπενθυμίζεται, ακόμη, ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που κάποιος αντιληφθεί πυρκαγιά, η Πολιτική Προστασία καλεί τους πολίτες να ειδοποιήσουν άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό 199, παρέχοντας όσο το δυνατόν ακριβέστερες πληροφορίες για το σημείο του συμβάντος.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr.