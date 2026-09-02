Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας τίθεται ο κρατικός μηχανισμός, καθώς πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται για αύριο, Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2026, σε αρκετές περιοχές της επικράτειας, σύμφωνα με τον επίσημο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Στο επίκεντρο των επικίνδυνων φαινομένων βρίσκονται η Αττική, η Εύβοια, οι Κυκλάδες, καθώς και τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου (Λέσβος, Χίος, Ψαρά, Σάμος, Ικαρία).

Παράλληλα, υψηλός κίνδυνος (κατηγορία 3) καταγράφεται σε εκτεταμένες περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας, με τις αρχές να απευθύνουν ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες για την αποφυγή κάθε επικίνδυνης δραστηριότητας στην ύπαιθρο.

Οι περιοχές σε κατηγορία κινδύνου 4

Ειδικότερα, στο επίπεδο πολύ υψηλού κινδύνου (κατηγορία 4) κατατάσσονται οι εξής περιοχές:

Αττική (κάποιες περιοχές της περιφέρειας)

(κάποιες περιοχές της περιφέρειας) Εύβοια (κάποιες περιοχές της περιφερειακής ενότητας)

(κάποιες περιοχές της περιφερειακής ενότητας) Κυκλάδες

Βορειοανατολικό Αιγαίο: Λέσβος, Χίος, Ψαρά, Σάμος και Ικαρία

Την ίδια στιγμή, κατηγορία κινδύνου 3 (υψηλή) προβλέπεται για αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας, διατηρώντας σε επιφυλακή τις τοπικές υπηρεσίες και τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Ισχυρές συστάσεις και απαγορεύσεις προς τους πολίτες

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας απευθύνει ισχυρή σύσταση προς όλους τους πολίτες να επιδείξουν τη μέγιστη δυνατή προσοχή και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που θα μπορούσαν να προκαλέσουν εκδήλωση πυρκαγιάς από αμέλεια.

Ειδικότερα, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή και αποφυγή των ακόλουθων δραστηριοτήτων:

Καύση ξερών χόρτων, κλαδιών και υπολειμμάτων καθαρισμού.

Χρήση μηχανημάτων που παράγουν σπινθήρες, όπως δισκοπρίονα, τροχοί και συσκευές συγκόλλησης.

Χρήση υπαίθριων ψησταριών.

Εργασίες καπνίσματος μελισσών.

Απόρριψη αναμμένων τσιγάρων ή άλλων εύφλεκτων υλικών στο περιβάλλον.

Υπενθυμίζεται με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται αυστηρά η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που κάποιος πολίτης αντιληφθεί καπνό ή πυρκαγιά, καλείται να δράσει αμέσως και να ειδοποιήσει αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό 199

Για περισσότερες αναλυτικές πληροφορίες, οδηγίες αυτοπροστασίας και ενημέρωση σχετικά με τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκέπτονται την επίσημη ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr.